Gabriel Calderón, director académico deportivo, posa junto al logotipo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Gabriel Calderón desafió uno de los argumentos más repetidos sobre el estancamiento del fútbol peruano: la falta de infraestructura no es el problema central. El director del Máster en Football Coaching & Management de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea, planteó durante una visita a Lima que el verdadero obstáculo radica en la escasez de técnicos y directivos con formación especializada, no en la ausencia de canchas o estadios.

Calderón Pellegrino, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador con licencia UEFA Pro, llegó a Perú previo a una conferencia en la sede local de la Universidad Europea. Con experiencia en clubes como el Real Betis y el Málaga CF, y como instructor de la FIFA, analizó los ecosistemas de desarrollo de talento de 52 federaciones antes de asumir su cargo académico. Desde ese recorrido, construyó una mirada que cuestiona los diagnósticos convencionales sobre el fútbol sudamericano.

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Sobre la comparación entre las escuelas europea y sudamericana, el especialista fue directo: nunca percibió diferencias determinantes en cuanto a calidad individual. “Tú pones a competir una selección sudamericana y una selección europea y puede ganar cualquiera de los dos”, afirmó. Las brechas reales, según su análisis, aparecen en otros planos: organización, recursos, estructura institucional y formación de cuadros técnicos.

Gabriel Calderón, especialista de la Escuela Universitaria Real Madrid, aborda los desafíos formativos en la gestión del fútbol.

Al referirse específicamente al caso peruano, Calderón reconoció que la geografía impone dificultades objetivas. “Hay muchos rincones del país donde el acceso no es fácil”, señaló. Sin embargo, en lugar de detenerse en ese diagnóstico, propuso redirigir la atención hacia variables que sí están al alcance de quienes gestionan el deporte. “Yo intentaría centrarme en lo que sí podemos controlar: a nivel estructural, organización, formación, estabilidad”, subrayó.

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El técnico peruano tiene el talento, pero necesita el contexto adecuado para desplegarlo

Calderón fue enfático al defender las condiciones naturales del jugador local. “La tiene, la ha tenido y la tendrá seguramente, porque es su naturaleza”, sostuvo al referirse a la calidad del futbolista peruano. El problema, detalló, emerge cuando ese potencial individual debe integrarse a las exigencias del alto rendimiento: velocidad de juego, ritmo colectivo y toma de decisiones bajo presión son variables que no se desarrollan solas.

“Eso ya cambia la historia, ahí necesitas que el talento esté al servicio del equipo, de las exigencias del juego”, precisó. Para Calderón, ese trabajo se realiza en el campo todos los días y exige entrenadores formados específicamente para esa tarea. Sin ese componente, el talento individual permanece subutilizado sin importar cuántas instalaciones existan.

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Gabriel Calderón, especialista en formación deportiva, da instrucciones de pie junto a la línea de banda en un campo de fútbol.

La formación de técnicos y directivos va antes que construir instalaciones

Cuando se le preguntó qué haría para mejorar el fútbol peruano, Calderón estableció un orden de prioridades que rompe con la narrativa habitual. En primer lugar, la formación del personal técnico; en segundo, la preparación del personal administrativo que conduce las instituciones deportivas. La infraestructura quedó en un tercer lugar, al depender de recursos que frecuentemente escapan al control directo de los gestores.

La distinción no fue casual. Para el especialista, los factores organizativos y humanos son los que marcan la diferencia entre sistemas que producen talento de manera sostenida y los que dependen de excepciones individuales. “Si no hay infraestructura, no hay oportunidad de jugar. Si no hay oportunidad de jugar, no puedes identificar posibles talentos”, reconoció, pero aclaró que esa es solo una pieza dentro de una estrategia de desarrollo mucho más amplia.

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Los hábitos de vida de los jóvenes, una variable que el fútbol peruano aún subestima

Al diagnóstico estructural, Calderón sumó una dimensión que suele quedar fuera del debate técnico: los hábitos cotidianos de los futbolistas en formación. Nutrición, hidratación y uso de redes sociales fueron los tres aspectos que mencionó como áreas donde todavía hay margen de mejora, aunque reconoció que algunos clubes ya los trabajan de forma parcial.

La posibilidad de quedar libre le permitirá evaluar ofertas sin que otro club deba pagar una transferencia. Sin embargo, la prioridad de Cartagena sería continuar en el extranjero para sostener su presencia en la selección peruana. (Selección Peruana)

La incorporación de este componente social al análisis no fue accidental. Para Calderón, el rendimiento deportivo de los jóvenes es inseparable de su entorno de vida, y cualquier proyecto de desarrollo deportivo serio debe contemplar esa realidad. Las exigencias del fútbol moderno, dijo, alcanzan también la vida fuera del campo.

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Formar jugadores de cantera es un negocio rentable si se mide correctamente

Consultado sobre la viabilidad económica de las divisiones menores, Calderón planteó un argumento que suele pasarse por alto en los debates sobre fútbol formativo: los proyectos de cantera bien gestionados generan retornos económicos superiores a los costos de inversión, aunque ese resultado no sea inmediato. Los ingresos provienen de la venta inicial del jugador y de los derechos de formación que se activan en traspasos posteriores.

El volante de 18 años habló sobre el ambiente en el vestuario nacional, su relación fraternal con Lapadula y sus metas en el fútbol europeo tras sumarse por primera vez al grupo de Mano Menezes. (Selección Peruana)

“Si sumas lo que has gastado en siete años que estuvo contigo y luego acumulas todos los ingresos que has tenido, no solo con la primera venta, sino con todos los posibles traspasos que hay, estoy seguro que ingresa más de lo gastado”, explicó. La ecuación, en su lectura, favorece a los clubes que logran sostener los proyectos con paciencia y criterio a largo plazo.

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Pese a ese argumento económico, Calderón marcó un límite claro: la rentabilidad no debe desplazar la formación humana de los jóvenes futbolistas. Ese componente, afirmó, es un elemento vital dentro de cualquier proyecto de desarrollo deportivo serio, y su ausencia compromete tanto el rendimiento como el bienestar de los jugadores en etapas posteriores de su carrera.

El máster que combina campo y oficina para preparar a los gestores del fútbol profesional

Calderón explicó que su rol en la Universidad Europea combina la docencia con la dirección académica de distintos programas vinculados al fútbol. Los contenidos se organizan en dos grandes bloques: uno técnico, que abarca análisis del juego, preparación física, metodología de entrenamiento y filosofía deportiva; y otro administrativo, centrado en aspectos legales, financieros, gestión deportiva y conducción de instituciones e instalaciones.

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La selección peruana festejó ante su hinchada en Matute luego del triunfo ante Bolivia. - créditos: FPF

“Hace falta tener dos cosas en cuenta, campo y oficina”, resumió al describir el enfoque integral del programa. El Máster en Football Coaching & Management está orientado principalmente a directores de cantera y directores deportivos que buscan asumir roles de conducción en instituciones formativas o de alto rendimiento.

El especialista precisó que ese perfil de formación responde a una necesidad creciente del fútbol profesional, en el que la gestión administrativa y la planificación deportiva se encuentran cada vez más integradas dentro de las estructuras institucionales. La demanda, según su diagnóstico, no hará más que crecer a medida que el deporte se profesionalice en mercados como el peruano.

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