¿Diego Romero o Miguel Vargas en la semifinal ida de la Liga 1 2026?

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Universitario de Deportes se alista para afrontar la primera semifinal frente Sport Huancayo de visita este domingo 29 de noviembre. A las bajas que tendrá la ‘U’, se suma la gran duda que tiene Fabián Bustos: ¿Diego Romero o Miguel Vargas?

Se conoció que el DT optará por Romero como titular en el primer cotejo en la ‘Incontrastable’ y mandará a Vargas al banco de suplentes. Su decisión habría sido por los errores que cometió el arquero chileno-peruano en la goleada 4-1 en la última jornada del Torneo Clausura 2026.

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“Tuve la oportunidad de conversar con alguien muy cercano a la gente de la U y hay muchas dudas en el armado del once desde el arco, claramente. Yo sigo sosteniendo que jugará Diego Romero, no es información, pero creo que va a ser por ahí. Huancayo le pega mucho de afuera y Romero es mejor en ese aspecto que Vargas”, apuntó Diego Penny en el programa ‘Al Ángulo’.

Fabián Bustos deberá resolver la duda que tiene para el primer duelo que se jugará este domingo 29 de noviembre. (Al Ángulo)

Los números de Diego Romero y Miguel Vargas en Universitario

La elección del arquero se presenta como una de las decisiones centrales para Fabián Bustos antes de la primera semifinal de Universitario frente a Sport Huancayo.

Diego Romero acumuló 25 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. El guardameta recibió 28 goles y mantuvo su valla invicta en siete ocasiones, en un contexto marcado por problemas defensivos del conjunto crema.

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Miguel Vargas tuvo menos continuidad como titular durante la campaña. Disputó 15 encuentros y sufrió 20 tantos, aunque cuenta con una cualidad que puede ser determinante en la serie: su eficacia para detener penales.

Diego Romero y Miguel Vargas son los arqueros principales de Universitario en el 2026.

¿Cómo se define al ganador de las semifinales por la Liga 1 2026?

La semifinal entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo se definirá en dos partidos, sin una ventaja adicional por los goles marcados como visitante.

El equipo que anote más tantos en el resultado global avanzará a la final de la Liga 1 2026, instancia en la que enfrentará a Alianza Lima.

Si ambos clubes terminan igualados tras los 180 minutos, no habrá tiempo extra ni un tercer encuentro. La clasificación se resolverá de forma directa a través de una tanda de penales.

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Los goles de visitante no tendrán valor doble ni serán un criterio para desempatar la serie. El reglamento tampoco prevé otra fecha para decidir al segundo finalista.

Así, la ‘U’ y el ‘rojo matador’ deberán resolver la llave durante los dos encuentros. Si el marcador acumulado no arroja un vencedor, los penales determinarán al rival de los ‘blanquiazules’ en la definición del título nacional.

Antes de la semifinal en Huancayo, los registros arbitrales muestran una diferencia entre ambos equipos: Sport Huancayo ganó sus dos encuentros con Ordóñez, mientras que la 'U' apenas consiguió una victoria en tres presentaciones. (Liga 1)

Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por semifinales

L1 Max transmitirá las semifinales por televisión y emitirá los partidos previstos para la jornada.

Los aficionados que deseen seguir los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación a través de la aplicación Liga 1 Play.

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La plataforma digital permitirá ver los duelos desde dispositivos conectados a internet, como alternativa a la señal televisiva.

Infobae Perú hará la cobertura informativa de cada partido incluirá las principales incidencias antes, durante y después de los encuentros para quienes no puedan seguir las transmisiones en directo.