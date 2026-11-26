El magistrado Roberto Burneo interviene durante un acto oficial junto a un encuadre circular del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados ha decidido priorizar la denuncia constitucional presentada por representantes de Renovación Popular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por votar a favor de impedir las denominadas reelecciones encubiertas. Dicho criterio impidió que Rafael López Aliaga sea proclamado alcalde.

En la sesión del último miércoles 25 de noviembre, el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Daniel Varas Seguín, dio cuenta del ingreso de la referida denuncia, cuando otras permanecen encarpetadas.

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Con la dación de cuenta se informa oficialmente el ingreso de un expediente para iniciar el proceso legislativo. A partir de ese momento empieza a correr el plazo para calificar la denuncia. El artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados así lo establece.

“Las denuncias constitucionales presentadas son derivadas inmediatamente a la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda a la calificación sobre su admisibilidad o procedencia, la cual se realiza en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se dio cuenta a la comisión”, se lee en el referido artículo.

Roberto Burneo, president of the National Elections Jury (JNE), proclaims Keiko Fujimori as winner of the presidential runoff following the June 7 election, in Lima, Peru, July 3, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Si se cumplen los plazos al pie de la letra, para el próximo viernes 11 de diciembre ya se habría decidido si se admite o no la denuncia constitucional contra Roberto Burneo, a quien se le acusa de supuesta infracción de los artículos 31, 39, 178 y 181 de la Constitución Política del Perú, así como de la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad.

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Por ello, la bancada de diputados de Renovación Popular exige que se le levante el antejuicio a Burneo para que sea procesado por los referidos ilícitos, así como que se imponga inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

López Aliaga no fue proclamado alcalde

Rafael López Aliaga no fue proclamado alcalde de Lima para el período 2027-2030, pese a que su partido, Renovación Popular, ganó la elección municipal en la capital peruana. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamó en su lugar a Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, segunda regidora de la misma agrupación, durante una audiencia pública realizada este miércoles en la sede institucional del organismo, en el distrito de Jesús María.

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El origen de la exclusión se remonta a una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estableció que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el período municipal inmediato anterior no pueden asumir nuevamente el cargo mediante la figura de la sucesión. López Aliaga, quien gobernó Lima en la gestión saliente y había renunciado de forma anticipada, quedó comprendido en ese criterio.

Un documento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara impedido a Rafael López Aliaga para una proclamación como alcalde metropolitano.

Renovación Popular presentó un recurso de reconsideración para revertir el fallo. El pleno del organismo rechazó el recurso por unanimidad y declaró improcedente el pedido, lo que allanó el camino para la proclamación de Alonzo.

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La lectura del acta de proclamación, prevista para las 10:00 de la mañana, se vio interrumpida por un problema con la transmisión en vivo de la ceremonia. En el documento, el JEE concluyó que López Aliaga “no está habilitado para ser proclamado alcalde de Lima”, pese a haber encabezado la lista ganadora.

López Aliaga quedará como primer regidor del Concejo Metropolitano. Tras conocerse el fallo, afirmó que buscará intervenir desde el Congreso de la República para impulsar una reforma del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Alonzo, por su parte, recibirá una gestión municipal con arbitrajes pendientes, según se mencionó durante la audiencia de proclamación.

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Su partido adelantó, tras conocerse el criterio establecido por el JNE, que interpondrá una acción de amparo ante el Poder Judicial para revertir el fallo.