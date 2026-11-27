mbos heridos fueron ubicados en la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, tras un operativo policial en establecimientos de salud (Créditos: TVPerú)

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Dos personas que viajaban en una camioneta Jeep blindada fueron trasladadas a una clínica privada luego de ser atacadas por un grupo de delincuentes armados durante un violento asalto en el Callao. Los afectados, un ciudadano de nacionalidad india de 29 años y una mujer peruana de 35, permanecen bajo atención médica en el establecimiento San Judas Tadeo, ubicado en San Miguel. Ambos se encuentran estables, según confirmó el jefe de la Región Policial Callao, general PNP Olger Benavides Ponce de León.

En declaraciones a TVPerú, el jefe policial explicó que los agentes lograron ubicar a los dos ocupantes después de desplegar un operativo en diferentes clínicas y hospitales. La búsqueda se inició luego de que los efectivos encontraran rastros de sangre en la escena del ataque, lo que hizo presumir que alguna persona había resultado herida durante el asalto. Finalmente, ambos afectados fueron identificados y brindaron sus primeras versiones sobre lo ocurrido.

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Según explicó Benavides al citado medio, los ocupantes manifestaron que se dirigían al aeropuerto cuando fueron interceptados por los delincuentes. Asimismo, indicaron que los artículos sustraídos eran joyas. No obstante, el general precisó que esta versión todavía debe ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes.

Los ocupantes manifestaron a la Policía que se dirigían al aeropuerto cuando fueron interceptados y que los delincuentes les robaron joyas - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

¿Cómo se produjo el asalto armado en el Callao?

Las primeras imágenes del incidente muestran que los atacantes utilizaron un automóvil de color plomo para bloquear el desplazamiento de la camioneta Jeep. De esta manera, consiguieron detener la unidad y acercarse a sus ocupantes para ejecutar el robo. Durante la intervención, los sujetos realizaron disparos contra la ventana del conductor, quien terminó siendo retirado violentamente del vehículo y arrojado al pavimento.

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Uno de los afectados recibió un impacto de bala en el hombro. En la entrevista difundida por TVPerú, el general Benavides confirmó que tanto el ciudadano extranjero como la mujer se encontraban estables y descartó que se hayan registrado víctimas mortales como consecuencia del episodio.

La Policía también investiga la participación de un automóvil Nissan de color plomo, con placa B6H-624, que habría sido utilizado para facilitar la interceptación. Según la información difundida durante la cobertura periodística, esta unidad ya habría estado involucrada anteriormente en otros hechos delictivos. Incluso, se informó que en una intervención previa se encontraron armas de fuego en su interior, por lo que los agentes buscan establecer si existe una conexión con el reciente atraco.

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Las víctimas son un ciudadano de nacionalidad india de 29 años y una mujer peruana de 35 - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Policía encontró una pistola Glock reportada como robada

Otro elemento que forma parte de las investigaciones es el hallazgo de un arma de fuego dentro de la camioneta blindada de las víctimas. El general Benavides confirmó a TVPerú que se trata de una pistola Glock que figura como robada desde 2023. La denuncia correspondería a una persona que contaba con licencia para portar armamento y que se desplazaba desde Piura hacia Juanjuí.

El jefe policial indicó que esta información también está siendo verificada para determinar cómo llegó el objeto hasta el vehículo. Asimismo, precisó que la División de Robos asumió las diligencias debido a las características del atraco y que los especialistas vienen examinando los teléfonos celulares y otros elementos recogidos durante las pesquisas.

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Por otro lado, los investigadores revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de los participantes e identificar sus rutas de escape. También se encuentran verificando la información relacionada con otro vehículo que habría intervenido en la operación y que presuntamente pertenecería a una empresa de seguridad. Hasta el momento, esta vinculación no ha sido confirmada.

Operativos en Lima y Callao para identificar a los responsables

Mientras continúan las pericias de Criminalística en el lugar del ataque, efectivos policiales desplegaron intervenciones en distintos sectores de Lima y el Callao con el objetivo de ubicar a los responsables. Una grúa de la institución llegó hasta la zona para retirar la camioneta Jeep, que quedó bajo custodia para las diligencias correspondientes.

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En declaraciones al citado medio, Benavides señaló que todavía no se ha establecido el paradero de los atacantes ni se cuenta con una conclusión definitiva sobre la cantidad de personas que participaron. También sostuvo que las hipótesis serán contrastadas conforme avance el trabajo de los especialistas.

La autoridad policial indicó que las investigaciones permitirán determinar si detrás del hecho existe una organización criminal y establecer las responsabilidades de cada involucrado. Por ahora, se desconoce la identidad de los autores materiales y las circunstancias exactas que permitieron concretar el robo.