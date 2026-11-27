La ONP pagará un bono de S/200 solo por diciembre de 2026. - Crédito Andina

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En diciembre los jubilados recibirán su pensión, gratificación y hasta bono de S/200. Como se sabe, según el cronograma de pagos de la pensión de la ONP (Oficina de Normalización Previsional), ya se conocen las fechas en que se hace el depósito mensual, pero en diciembre (como en julio de cada año también) este se duplica por la gratificación.

Pero ahora, por la situación extraordinaria del fenómeno El Niño el gobierno autorizó un pago adicional: un bono de S/200 por el impacto que tendrá el FEN en la inflación, que se entregará únicamente este diciembre (a Decreto Ley 19990 y beneficiarios). Estas son las fechas:

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Apellidos A-C: lunes 7 de diciembre

Apellidos D-L: jueves 10 de diciembre

Apellidos M-Q: viernes 11 de diciembre

Apellidos R-Z: lunes 14 de diciembre

Convenios internacionales (incluye pensionistas de la Ley 27803): miércoles 16 de diciembre

Inicio del pago a domicilio: miércoles 16 de diciembre

Fin de pago a domicilio: martes 29 de diciembre.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

El bono que se incluye

Ahora los pensionistas percibirán el bono de S/200 solo este diciembre de 2026. Como se recuerda, el Poder Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, que autorizó el otorgamiento, por única vez, de esta bonificación extraordinaria de S/200 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Régimen 19990.

Por su lado Oficina de Normalización Previsional (ONP), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la medida busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Las fechas en que se deposite el bono será en las mismas del cronograma de pagos para los jubilados de la ONP, el que se ordena por la primera letra del apellido y que empieza desde el lunes 7 de diciembre.

Los pensionistas de la ONP recibirán S/200 como bono para afrontar la inflación e impacto económico por los tres choques de oferta. - Crédito Andina

Los que reciben el bono de S/200

El gobierno ha publicado en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, el cual autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990

Sin embargo, el pago será únicamente a los del régimen general. “Se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a otorgar, de manera excepcional y por única vez, una bonificación extraordinaria ascendente a S/200,00 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990″, señala la norma.

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Además, la bonificación extraordinaria se entrega al pensionista cuya pensión ha sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre de 2026.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

Cuándo se pagan las otras pensiones

Mientras, por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: jueves 12 de noviembre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: jueves 12 de noviembre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: jueves 12 de noviembre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: jueves 12 de noviembre.

Se debe recordar que para todos estos el pago a domicilio se dará del miércoles 19 al martes 25 de noviembre.