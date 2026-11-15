Pensión ONP a domicilio: Consulta las fechas de pago, que van desde el lunes 16 de noviembre

Una beneficiaria de la ONP recibe su pensión en la puerta de su hogar mediante el servicio gratuito de pago a domicilio en Perú. (Foto: ONP)

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Pronto llega tu pago de pensión a tu casa. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a través del Banco de la Nación procederá a realizar el pago de las pensiones a domicilio para 10 mil 471 pensionistas desde el lunes 16 hasta el martes 25 de noviembre.

Así, en Lima Metropolitana las visitas se efectuarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

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A distritos de Lima Sur se visitará del 16 al 17 de noviembre

A distritos de Lima Norte se visitará del 18 al 20 de noviembre

A distritos de Lima Centro se visitará del 21 al 23 de noviembre

La segunda visita se dará el 24 y 25 de noviembre.

Cronograma de pago de pensiones ONP modalidad domicilio.

Los distritos que se visitarán

¿Sabes en qué zona está incluido tu distrito? Repasamos cada distrito de las zonas que serán visitadas por la ONP para hacer el pago de las pensiones.

En Lima Sur (16 y 17 de noviembre):

Barranco

Chilca

Chorrillos

Lurín

Miraflores

Punta Negra

San Borja

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santiago de Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo.

En Lima Norte (18 al 20 de noviembre):

Ancón

Bellavista

Callao

Carabayllo

Carmen de la Legua

Comas

Independencia

La Perla

La Punta

Los Olivos

Mi Perú

Magdalena

Pueblo Libre

Puente Piedra

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Rosa

Santa Rosa de Quives

Ventanilla.

En Lima Centro (21 al 23 de noviembre):

Ate

Breña

Chaclacayo

Cieneguilla

El Agustino

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lima

Lince

Lurigancho

Pachacámac

Ricardo Palma

Rímac

San Juan de Lurigancho

San Luis

Santa Anita

Santa Eulalia.

Asimismo, habrá una segunda visita (24 y 25 de noviembre) dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera visita realizada.

“De esta manera, la ONP contribuye a que los pensionistas, especialmente aquellos con dificultades de movilidad, puedan recibir su pensión de forma oportuna, segura y sin salir de casa”, resalta la institución.

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Los pensionistas que necesiten más información pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Se paga en regiones también

El Banco de la Nación también realizará el pago de pensiones a domicilio para 3.350 pensionistas de diversas regiones del país, desde el lunes 16 hasta el martes 24 de noviembre.

Las visitas se efectuarán dentro del rango de fechas establecido en el cronograma, beneficiando a pensionistas de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

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Entre las regiones con mayor número de pensionistas con pago a domicilio se encuentran:

Arequipa: 569

Piura: 569

La Libertad: 561

Áncash: 379

Ica: 375

Junín: 354

Lambayeque: 313

Como se sabe, el pago a domicilio es un servicio gratuito dirigido a los pensionistas, que les permite recibir su pensión de forma segura en su domicilio. Está dirigido especialmente a aquellos pensionistas con dificultades de movilidad o problemas de salud.

Los pensionistas cobrarán primero, como siempre, en el mes de octubre. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina

¿Qué pasa si deje de aportar?

¿Te afiliaste y dejaste de aportar al Sistema Nacional de Pensiones, incluso por varios años, la Oficina de Normalización Previsional (ONP)? Los aportes realizados no se pierden. El afiliado puede retomar sus aportes, seguir construyendo su pensión y asegurando una protección para su familia.

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“Algunos de nuestros afiliados dejaron de trabajar en planilla y ahora son trabajadores independientes, lo primero que deben saber es que no empiezan de cero, sus aportes realizados se mantienen. Pueden reanudar el pago de sus aportes ellos mismos cada mes”, señaló Katherine Velarde, vocera de la ONP.

Así, el afiliado puede retomar sus aportes en cualquier momento, y no necesita volver a afiliarse. El aporte mínimo es S/ 160, que es el 13 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente, reveló la vocera.

La ONP ofrece la posibilidad de pagar hasta el siguiente mes sin recargo por mora, es decir, el aporte del periodo de octubre y puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

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