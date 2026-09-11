Perú

ONP inicia este lunes 14 el pago de pensiones a domicilio para más de 10 mil jubilados: revisa el cronograma para Lima y Callao

Las visitas a los hogares se realizarán hasta el 23 de setiembre en Lima y Callao, mientras que otros 3.317 pensionistas de provincias recibirán su pensión entre el 14 y el 22

Una mujer con anteojos sonríe al recibir un sobre amarillo en la puerta de su casa de manos de una persona que lleva un chaleco azul
Una beneficiaria de la ONP recibe su pensión en la puerta de su hogar mediante el servicio gratuito de pago a domicilio en Perú. (Foto: ONP)
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Miles de jubilados recibirán su pensión directamente en sus viviendas durante los próximos días. La ONP iniciará este lunes 14 de setiembre el servicio de pago de pensiones a domicilio para 10.171 pensionistas de Lima Metropolitana y el Callao, quienes no tendrán que acudir a una agencia bancaria para cobrar.

De acuerdo con la información difundida por Agencia Andina, las visitas estarán a cargo del Banco de la Nación y se realizarán hasta el miércoles 23 de setiembre. La entrega seguirá un cronograma organizado según las zonas de residencia de los beneficiarios.

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El servicio también llegará a otras regiones del país. En total, 3.317 pensionistas de provincias recibirán su pago en sus hogares entre el 14 y el 22 de setiembre. Por ello, es importante revisar las fechas establecidas para cada jurisdicción y conocer qué ocurre si el pensionista no puede ser ubicado durante la primera visita.

Jubilado cobrando su pensión en el Banco de la Nación
Conoce las fechas del cronograma de pagos de la pensiones ONP en el Banco de la Nación y las que se entregan a domicilio. - Crédito Andina

Este es el cronograma de pago a domicilio de la ONP en Lima y Callao

El cronograma de pago a domicilio de la ONP para Lima Metropolitana y el Callao comenzará el lunes 14 de setiembre y se extenderá hasta el 23 del mismo mes. Las fechas fueron distribuidas por zonas para organizar las visitas a los hogares de los pensionistas.

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En Lima Norte, la entrega se realizará del 14 al 16 de setiembre. El cronograma comprende Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Para Lima Sur, las visitas están programadas para el 17 y 18 de setiembre. En esta zona se encuentran Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Hombre de espaldas usando un cajero automático del Banco de la Nación, con el logo visible. A su lado, una mano sostiene un smartphone mostrando la app de Banco de la Nación y ONP.
Un adulto mayor utiliza un cajero automático del Banco de la Nación mientras una mano sostiene un smartphone con la aplicación de banca digital de Banco de la Nación y ONP, destacando la dualidad de acceso a servicios financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, Lima Centro tendrá las entregas del 19 al 21 de setiembre. El recorrido comprende Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Pago a domicilio de la ONP llegará a 21 regiones del país

El pago a domicilio también beneficiará a 3.317 pensionistas de distintas regiones del país. Las visitas se desarrollarán entre el lunes 14 y el martes 22 de setiembre, según el cronograma establecido para cada localidad.

El servicio comprende a pensionistas de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

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Entre las regiones con mayor número de beneficiarios figuran La Libertad, con 565 pensionistas; Piura, con 560; y Arequipa, con 554. También aparecen Áncash, con 381; Ica, con 362; Junín, con 351; y Lambayeque, con 315.

La ONP precisó que se trata de un servicio gratuito dirigido a pensionistas que, debido a su edad avanzada o a condiciones que limitan su movilidad, requieren recibir su pensión en la seguridad de su vivienda. De esta manera, pueden cobrar sin trasladarse hasta una agencia bancaria.

¿Cómo consultar la constancia de pago de la pensión ONP de setiembre?

Los pensionistas pueden consultar y descargar su constancia de pago de pensión a través de la plataforma virtual de la ONP. Para ello, deben ingresar a https://onpvirtual.pe y dirigirse a la sección “Cobro pensión”.

Luego, deberán seleccionar la opción “Quiero ver mis constancias de pago” e ingresar el tipo y número de documento de identidad, además de la clave virtual. Una vez dentro, podrán acceder desde el menú a sus constancias de pago.

pensionista de la Ley 20530
Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina

Si el pensionista todavía no cuenta con una clave virtual, puede solicitarla desde la opción “Tu zona segura” y seleccionar “Quiero mi clave virtual”. Después de registrar sus datos personales y de contacto, recibirá un código de seguridad en su correo electrónico para generar una clave personal e intransferible.

En caso de necesitar orientación sobre el pago de pensiones ONP, los usuarios pueden comunicarse con ONP Te escucha al (01) 634 2222, opción 1. La atención telefónica se brinda de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m. Asimismo, los pensionistas que no sean ubicados durante la primera visita en Lima y Callao tendrán una segunda oportunidad los días 22 y 23 de setiembre.

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