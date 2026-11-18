Los pensionistas podrán cobrar gratificación y bono ONP en diciembre. - Crédito Andina

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Con el bono extraordinario de S/200 para jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el monto de la pensión en diciembre subirá, siendo uno de los montos más altos que se pueda recibir en el año.

¿Por qué será más alto lo que reciban los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Régimen 19990 este diciembre de 2026? Porque el bono se junta al pago de gratificación (se genera una doble pensión).

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Los afiliados reciben pensión de S/300, S/400, S/600 y hasta S/1.000 (esta es la máxima)

En diciembre de paga la gratificación que duplica el monto anterior por ese mes: los que reciben S/1.000, este mes reciben S/2.000

Con el bono ONP los pensionistas percibirán montos de hasta S/2.200

Pero si el pensionista ya cumplió 80 años, reciben un adicional en su pensión (BEA, o bonificación por edad avanzada) y esta se convierte 25% mayor. Es decir, hasta S/1.250.

Así, los pensionistas con pensión máxima y mayores de 80 años, en diciembre recibirán S/2.700 (pensión y BEA de S/1.250 + gratificación de S/1.250 + bono de S/200).

Los jubilados de la ONP recibirán un bono de S/200 en sus pensiones, ha decretado el Gobierno. - Créditos Andina

¿Cuánto recibirán los pensionistas?

Si bien el monto máximo que podrán recibir los jubilados de la ONP es de S/2.700, bajo las condiciones exactas señaladas anteriormente, los que perciban la pensión mínima (S/600), recibirán un monto más bajo.

Si recibes la pensión de S/600, recibirás S/1.400 en diciembre

Si recibes las pensión de S/600 y cumpliste ya 80 años, recibirás en diciembre S/1.700 (S/750 es tu pensión, S/750 tu gratificación y bono de S/200).

Así, sin embargo, para percibir el bono de S/200 se necesita cumplir con algunas condiciones.

Bono de S/200 para ONP

El Poder Ejecutivo publicó hoy en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, que autoriza el otorgamiento, por única vez, de una bonificación extraordinaria de S/200 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) regulado por el Régimen 19990.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), órgano adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que la medida busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas, generada por las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Asimismo, el decreto señala que el SNP beneficia mayoritariamente a pensionistas cuyos ingresos oscilan entre S/300, S/400 y S/600, por lo que el incremento de precios impacta directamente en su poder adquisitivo.

Así, de acuerdo con el decreto de urgencia, la bonificación extraordinaria se otorgará a los pensionistas del SNP que cumplan las siguientes condiciones:

Contar con una pensión otorgada con carácter definitivo

Encontrarse registrados en la planilla de pensiones del SNP al 30 de noviembre de 2026

Si el pensionista percibe más de una pensión, se le otorgará una sola bonificación

La bonificación es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público.

Los pensionistas de la ONP recibirán S/200 como bono para afrontar la inflación e impacto económico por los tres choques de oferta. - Crédito Andina

El bono se pagará con la pensión de diciembre de 2026, en el mismo cronograma y sin trámite adicional. No se ha confirmado aún si este beneficio se extenderá para los siguientes meses, como había sugerido el MEF anteriormente.

“La ONP informa que dicha bonificación no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, no se incorpora a la pensión y no constituye base de cálculo para reajustes, beneficios o prestaciones de ningún tipo. Asimismo, la ONP no efectuará retenciones ni descuentos sobre el monto, salvo los ordenados por mandato judicial”, se aclara.

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¿De dónde saldrá el dinero? El Gobierno no hará transferencias extra, sino que el gasto será financiado con cargo al presupuesto institucional de la ONP, y el decreto de urgencia tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 solamente.