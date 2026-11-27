Cobertura periodística sobre el asalto armado contra una camioneta blindada en la subida de la avenida Santa Rosa, en el Callao. Dos ocupantes resultaron heridos tras el ataque y la sustracción de joyas y equipaje cuando se dirigían al aeropuerto. Agentes de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística realizan diligencias en el lugar de los hechos e inspeccionan los vehículos interceptados en la vía.

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Un asalto armado contra una camioneta blindada dejó dos personas heridas y el robo de joyas y equipaje en la subida de la avenida Santa Rosa, en el Callao. El ataque ocurrió cuando los ocupantes del vehículo se dirigían al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó un plan cerco para ubicar a los responsables y puso el caso en manos de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal. Las diligencias incluyen el análisis de los vehículos involucrados, los casquillos hallados en la zona y varios celulares que fueron arrojados al acantilado de la Costa Verde.

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El ataque ocurrió en la subida Santa Rosa

El hecho se registró alrededor de las 6:30 de la mañana de este viernes 27 de noviembre, en la vía que conecta la Costa Verde con la avenida Santa Rosa, en el distrito chalaco de La Perla.

Las víctimas se desplazaban en una camioneta Jeep Cherokee blindada cuando fue cercada por varios vehículos. Los atacantes bloquearon el paso de la unidad y descendieron con armas de fuego para obligar a sus ocupantes a detenerse.

Un grupo de individuos armados y encapuchados intercepta una camioneta en medio de una vía rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los videos grabados por vecinos se observa que los delincuentes golpearon la camioneta, intentaron romper las lunas y efectuaron disparos contra el parabrisas y el lado del copiloto. Luego abrieron las puertas, sacaron a uno de los pasajeros y lo dejaron sobre el pavimento mientras retiraban los objetos que estaban dentro del vehículo.

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El tiroteo obligó a otros conductores a retroceder o buscar protección fuera de sus vehículos. La Jeep quedó detenida en medio de la vía y uno de los automóviles que circulaba detrás terminó involucrado en un choque.

La PNP investiga a una banda que habría planificado el robo

El jefe de la Región Policial Callao, Olger Benavides, señaló que la hipótesis inicial apunta a un asalto y robo planificado. Según las primeras imágenes, los delincuentes habrían seguido a la camioneta antes de interceptarla en la subida Santa Rosa.

La cantidad de implicados aún está bajo investigación. En los registros audiovisuales se observa la participación de al menos siete sujetos encapuchados, aunque otras imágenes permitirían advertir una presencia mayor. Los atacantes se movilizaban en varias camionetas y automóviles, algunos de los cuales fueron utilizados para bloquear la circulación.

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Uno de los vehículos de color plomo, con placa B6H-624, es materia de investigación debido a que registra antecedentes policiales. Las autoridades buscan determinar si sus ocupantes participaron en el ataque o si su presencia en el lugar tuvo otra relación con el hecho.

La Policía también revisa la posible intervención de un vehículo vinculado a una empresa de seguridad. Esa versión todavía no fue confirmada.

mbos heridos fueron ubicados en la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, tras un operativo policial en establecimientos de salud (Créditos: TVPerú)

Se llevaron joyas, bolsos y una maleta de viaje

Las víctimas indicaron ante los agentes que se dirigían al aeropuerto y transportaban joyas. Los delincuentes sustrajeron una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes que estaban en la parte posterior de la camioneta.

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La PNP informó que la versión sobre las joyas todavía debe ser corroborada. Hasta el momento, no se ha establecido el monto ni el valor de los objetos robados.

Durante la inspección, los peritos hallaron al menos 12 casquillos de bala. También detectaron tres teléfonos celulares en la zona del acantilado. Los equipos serán recuperados y sometidos a pericias para establecer si pertenecen a los asaltantes o a las víctimas.

Miembros de la policía y peritos forenses realizan diligencias técnicas junto a dos automóviles detenidos bajo un paso a desnivel en una vía urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos heridos están fuera de peligro

Un ciudadano de nacionalidad india y una mujer peruana fueron trasladados a la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, tras el ataque. Ambos permanecen fuera de peligro, de acuerdo con la información policial.

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Uno de los ocupantes recibió un impacto de bala en el hombro. La otra persona también presentó lesiones, aunque la Policía no precisó su gravedad ni la causa exacta.

Los agentes ubicaron a las víctimas luego de encontrar rastros de sangre dentro y fuera de la camioneta. La Policía realizó un operativo en clínicas y hospitales cercanos hasta establecer dónde habían recibido atención médica.

El ataque no quedó registrado por cámaras de seguridad

En el punto exacto de la emboscada no había cámaras de videovigilancia. Por ese motivo, las principales imágenes del asalto fueron registradas por vecinos desde edificios cercanos.

Las grabaciones permitieron observar la secuencia del ataque, los vehículos empleados y la ruta inicial de fuga. La Policía revisa ahora las cámaras instaladas en la avenida Santa Rosa, donde sí existen dispositivos de vigilancia, para reconstruir el recorrido de los implicados.

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Como parte de las diligencias, los peritos encontraron además una pistola Glock dentro de la camioneta atacada. El arma figura como robada desde 2023, por lo que su procedencia y presencia en el vehículo también forman parte de la investigación.