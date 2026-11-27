Cobertura informativa sobre las consecuencias de las torrenciales lluvias registradas en el norte de Perú. El reporte muestra calles inundadas y viviendas afectadas en sectores como la urbanización Ignacio Merino en Piura, donde el agua cubre las vías y vehículos. Los residentes se desplazan entre el agua acumulada y colocan sacos de arena en los accesos de sus casas para intentar proteger sus pertenencias.

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La intensa lluvia que cayó sobre Piura el jueves 26 de noviembre convirtió varias calles en verdaderos ríos y dejó a numerosas familias en medio de la emergencia. En distintos sectores, el agua ingresó a las viviendas, cubrió vehículos y obligó a los vecinos a buscar la manera de proteger sus pertenencias o abandonar sus casas ante el avance de la inundación.

Uno de los puntos más afectados fue la urbanización Ignacio Merino, donde los residentes pasaron varias horas intentando contener el ingreso del agua. La desesperación aumentó conforme el nivel de la inundación avanzaba por las calles y alcanzaba zonas que, según los propios vecinos, no solían verse afectadas de esa manera.

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Vecinos intentaron evitar que el agua ingresara a sus casas

En la segunda etapa de la urbanización Ignacio Merino, la inundación persistía después de más de cinco horas de lluvia. Los vecinos llenaron sacos con arena y los colocaron en las entradas de sus viviendas para intentar impedir que el agua llegara al interior. Sin embargo, la medida no fue suficiente.

El paso de los vehículos también agravó la situación: cada vez que una unidad atravesaba las calles anegadas, generaba olas que terminaban ingresando a las casas y afectando los bienes de las familias. El nivel del agua, además, había avanzado más de dos cuadras respecto de las zonas que habitualmente se inundaban.

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Varias personas caminan por una calle inundada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en la ciudad de Piura. (Latina)

La angustia quedó reflejada en el pedido de auxilio de una de las residentes, quien reclamó la presencia de las autoridades ante la emergencia: “Acá [estamos] desesperados por el agua que se sale… a ver, las autoridades, por favor, que se sumen por acá, por Ignacio Merino”.

En algunos puntos, el agua llegó hasta el mentón de las personas, que tuvieron que buscar formas de movilizarse y auxiliarse entre ellas. Mientras algunos vecinos intentaban rescatar sus pertenencias, otros optaron por salir de sus viviendas y buscar un lugar seguro. Una madre, por ejemplo, abandonó su casa junto a su bebé y llevó consigo algunas de sus cosas.

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El agua también cubrió calles del centro de Piura y afectó otros sectores

La emergencia no se limitó a Ignacio Merino. En el centro de Piura, frente al parque Tres Culturas, el agua acumulada alcanzó cerca de un metro de altura, de acuerdo con el reporte difundido durante la cobertura televisiva.

Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

En el distrito de Veintiséis de Octubre, los sectores de Las Dalias, 13 de Noviembre y San Judas Tadeo también reportaron graves consecuencias por las precipitaciones. En esas zonas se informó sobre viviendas que habían colapsado, mientras los residentes intentaban atravesar las calles anegadas para regresar a sus hogares.

Las imágenes de la jornada mostraron a familias caminando entre grandes acumulaciones de agua y vecinos que se ayudaban para salir de las zonas más afectadas. En algunos casos, utilizaron colchones inflables para desplazarse y auxiliar a otras personas.

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Vecinos cuestionaron la falta de ayuda ante la emergencia

La preocupación de los residentes también estuvo dirigida a la respuesta de las autoridades. Durante la transmisión, los vecinos reclamaron asistencia para retirar el agua acumulada y denunciaron que los equipos de bombeo destinados a atender la emergencia no estaban operando como esperaban.

En el sector se mencionó la presencia de tres motobombas o casetas vinculadas al Ministerio de Vivienda, pero los residentes cuestionaron que no estuvieran funcionando o que todavía no hubieran comenzado a operar. La acumulación de agua, mientras tanto, continuaba afectando las viviendas y dificultaba el tránsito.

La inundación dejó a numerosas familias expuestas a la pérdida de sus pertenencias y obligadas a buscar alternativas para ponerse a salvo. Para los vecinos de Piura, la emergencia no terminó con el cese de la lluvia: el agua permaneció en las calles y dentro de sus casas, mientras esperaban que llegara la ayuda necesaria para recuperar sus viviendas.

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