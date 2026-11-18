Los jubilados de la ONP recibirán un bono de S/200 en sus pensiones, ha decretado el Gobierno. - Créditos Andina

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El gobierno de Keiko Fujimori ha aprobado finalmente el decreto de urgencia que determina el pago del bono extraordinario para los jubilados de la ONP, por el monto de S/200.

Como se recuerda, esta medida había sido ya contemplada y anunciada por el Gobierno, por el motivo de apoyar al impacto económico de los choques de oferta internacionales y aumento de la inflación, por el fenómeno El Niño.

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Ahora, se confirma el pago que se hará este mismo diciembre, en las fechas de pago ya contempladas en que los jubilados reciben su pensión. Pero el bono irá únicamente para los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990.

Los pensionistas de la ONP recibirán S/200 como bono para afrontar la inflación e impacto económico por los tres choques de oferta. - Crédito Andina

Bono ONP de S/200

El gobierno ha publicado en el diario oficial El Peruano el Decreto de Urgencia N.° 018-2026, el cual autoriza el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N.° 19990

Sin embargo, el pago será únicamente a los del régimen general. “Se autoriza a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a otorgar, de manera excepcional y por única vez, una bonificación extraordinaria ascendente a S/200,00 a favor de los pensionistas y beneficiarios del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990″, señala la norma.

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Asimismo, la bonificación extraordinaria se entrega al pensionista cuya pensión ha sido otorgada con carácter definitivo y que se encuentre registrada en la planilla de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones al 30 de noviembre de 2026.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ofrece declaraciones a los medios de comunicación desde Palacio de Gobierno durante una conferencia de prensa transmitida en vivo. Los periodistas presentes realizan consultas sobre las acciones presupuestales y las medidas de prevención implementadas frente al Fenómeno El Niño en diversas regiones del país.

También se detalla que al pensionista que percibe más de una pensión se le otorga una sola bonificación extraordinaria. Y que la percepción de la bonificación extraordinaria es incompatible con la percepción simultánea de remuneraciones provenientes del sector público. Finalmente se confirma que la ONP paga la bonificación extraordinaria en el mes de diciembre de 2026.

¿Y cómo se financiará este gasto? El gobierno señala que “el gasto que ocasione la aplicación del presente Decreto de Urgencia es financiado con cargo al Presupuesto Institucional del Pliego 095: Oficina de Normalización Previsional – ONP”. Es decir, no habrá dinero extra que de el gobierno a la ONP.

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¿Por qué se aprobó?

El gobierno reconoce que “las precipitaciones pluviales vienen afectando las actividades productivas y las cadenas de abastecimiento de alimentos, generando presiones al alza en los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar, lo que repercute directamente en el poder adquisitivo de la población, especialmente de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, que agrupa mayoritariamente a los pensionistas cuyos ingresos oscilan entre 300, 400 y 600 soles, que tienen carácter fijo".

Bono en 206: El Gobierno para una intervención monetaria dirigida a familias vulnerables, pero el monto aún no se conoce. - Crédito Andina

Asimismo, se agrega que en el Informe Técnico N° 11 Variación de los Indicadores de Precios de la Economía del mes de noviembre de 2026, emitido por el INEI, se destaca el incremento de los precios del choclo, la arveja verde, la zanahoria, la cebolla de cabeza, las distintas variedades de papa, el olluco, la palta, la mandarina y el azúcar rubia, registrados durante el mes de octubre, asociándolo con los efectos del Fenómeno El Niño Costero.

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Esto afecta, además, la disponibilidad de especies hidrobiológicas, como bonito y jurel, generando restricciones en los volúmenes de oferta y abastecimiento de los mercados. Así, en atención a dicha situación extraordinaria e imprevisible, el gobierno consideró necesario “adoptar medidas económicas inmediatas que permitan mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990, mediante el otorgamiento de una bonificación extraordinaria, a fin de contribuir a la atención de sus necesidades básicas".