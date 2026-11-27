La cifra de deudores alimentarios ha ido creciendo en los últimos años en el Redam. - Crédito: Andina

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¿Retendrían los montos de pensión alimentaria automáticamente? De esto trata el nuevo proyecto de ley que se ha presentado en el Congreso de la República.

“La presente ley tiene por objeto incorporar los artículos 568-A, 568-B y 568-C al Código Procesal Civil para establecer la retención electrónica de oficio de la deuda alimentaria, que el juez ordena con el auto que aprueba la liquidación de pensiones devengadas”, señala la medida propuesta.

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Así, dado que se tiene por finalidad que “la deuda alimentaria aprobada por el juez se cobre de manera oportuna, en protección del derecho a los alimentos de todo alimentista y, cuando corresponda”, la medida, si se aprueba, haría que cada mes la transferencia del monto no caiga en el deudor alimentario, sino que se de automáticamente de su cuenta a la del beneficiario.

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Retención de deuda alimentaria

El proyecto de ley, que determina la retención electrónica de oficio de la deuda alimentaria, plantea incorporar los artículos 568-A, 568-B y 568-C al Código Procesal Civil.

“Con el auto que aprueba la liquidación prevista en el artículo 568, el juez ordena de oficio la retención del monto aprobado, en adelante, “deuda alimentaria”, en las cuentas y depósitos, incluidas las cuentas de dinero electrónico, de los que sea titular el obligado en las empresas del sistema financiero, las cooperativas de ahorro y crédito y las empresas emisoras de dinero electrónico, en adelante, entidades", señala el artículo 568-A. El siguiente detalla en sí la retención, la que resalta los deberes de las entidades del sistema bancario

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El nuevo artículo 568-B señalaría que “las entidades retienen la deuda alimentaria, incluidos los abonos posteriores, hasta cubrirla”. Estas tendrán que informar al juzgado, por la misma vía, el monto retenido o la inexistencia de fondos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la orden.

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Así, cada nueva retención se informa en el mismo plazo, contado desde que se efectúa. La entidad que no retiene la deuda alimentaria, total o parcialmente, responde hasta el monto que debió retener, el cual deposita a la orden del juzgado. Luego, ese pago se imputa a la deuda alimentaria y la entidad puede exigir al obligado el reembolso de lo pagado.

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En el caso de que niegue falsamente la existencia de fondos o paga al obligado después de notificada la orden, se aplican los artículos 659 y 660, respectivamente. La entidad que informa fuera del plazo previsto en el primer párrafo, o que no ejecuta la liberación o el levantamiento con la sola recepción de la orden judicial conforme al artículo 568-C, es sancionada con multa de una Unidad de Referencia Procesal por cada día de retraso, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños que cause al obligado y de las facultades previstas en el artículo 53.

Finalmente, el juez impone la multa y declara la responsabilidad prevista en el segundo párrafo en el mismo proceso, previo traslado a la entidad por el plazo de tres días. Contra esta decisión procede apelación sin efecto suspensivo.

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La retención electrónica ya existe

Según el mismo texto del proyecto de ley, la retención electrónica ya existe como regla general del Código Procesal Civil y puede usarse en los procesos de alimentos.

“Sin embargo, no hay una regla propia para estos procesos, y la retención solo se activa a pedido de la parte alimentista y se dirige a las entidades que esta parte identifica. Si la parte no conoce en qué entidades tiene fondos el obligado, la orden puede no alcanzarlos; y mientras la parte no la solicita, el obligado conserva la libre disposición de su dinero”, afirma.

ASí, de lo expuesto “se desprende que el ordenamiento ya cuenta con las herramientas necesarias para cobrar la deuda alimentaria, pues el juez puede conocer las cuentas del obligado y existe un canal electrónico para ordenar la retención”. Pero lo que se considera que falta es que esas herramientas sean utilizadas y se active el cobro de la deuda alimentaria sin esperar la iniciativa de la parte. Mientras la retención dependa de que el alimentista la solicite y sepa dónde están los fondos, la liquidación aprobada por el juez puede quedar sin ejecutarse.

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