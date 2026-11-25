El presidente de la AFA, Claudio Tapia, tuvo que depositar 20 millones de pesos más de caución para salir del país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

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El juez en lo penal económico Diego Amarante aumentó de 30 a 50 millones de pesos la fianza que debe depositar el titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia para sus viajes al exterior, ante su “sobrada solvencia”. El dirigente del fútbol argentino tuvo que depositar la diferencia en una cuenta judicial para obtener autorización de salida del país, desde el 19 de noviembre pasado hasta el 13 de diciembre rumbo a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil.

“No debe dejar de ponderarse la multiplicidad de destinos y periplos por los que Claudio Fabián Tapia solicita autorización para ausentarse de este país ni la onerosidad que tales viajes implican, lo cual resulta demostrativo de una sobrada solvencia”, advirtió el magistrado en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

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Tapia viajó a las finales de las copas “CONMEBOL Sudamericana” el 20 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla, y asistirá al partido final de la copa “CONMEBOL Libertadores”, el 28 de este mes en Montevideo, Uruguay. También entregó a la Justicia copia de la invitación remitida por la Comisión de las Reglas de Juego de la FIFA para una sesión el 2 de diciembre en Zurich y por último irá al sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

Un “ajuste” a la realidad

Cuando se procesó a Tapia, se dictó la prohibición de salida del país y debe pedir autorización para cada viaje. Esta vez para darle permiso, el juez decidió “ajustar” la caución a la “realidad” y la llevó de 30 a 50 millones de pesos. Antes de viajar, tuvo que depositar la diferencia en una cuenta judicial y además presentarse antes de partir en el juzgado de Avenida de los Inmigrantes 1950 para firmar en persona un acta de compromiso. El dinero fue invertido por orden del juez en un plazo fijo en el Banco Nación.

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El juez Diego Amarante, a cargo de la causa por presunta apropiación indebida de aportes.

Tapia ya pidió al menos cuatro permisos de viaje al exterior desde que fue procesado por supuesta retención indebida de aportes, calculada en 19.300 millones de pesos junto al tesorero de la AFA Pablo Toviggino.

La investigación se lleva adelante en el fuero penal económico por supuesta “apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, con un embargo de $ 350.000.000 que cubrió con un seguro de caución. Esta es la única causa en la que está procesado.

Claudio Tapia el 12 de marzo pasado, al salir de su declaración indagatoria en esta causa penal REUTERS/Agustin Marcarian

En el mismo juzgado se investiga una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada por uso de facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los períodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $289.336.519,66; y una posible asociación ilícita fiscal, una parte del caso que está en etapa de recolección de evidencia.

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Tapia es investigado además por presunto enriquecimiento ilícito en su rol de funcionario en el CEAMSE, una causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita que está en etapa de medidas de prueba. Además acaba de radicarse en Comodoro Py por orden de la Corte Suprema la pesquisa por la compra de la casaquinta de Pilar valuada en U$S 17 millones, que sería una parte de una maniobra más amplia de lavado de activos vinculada a dirigentes de la AFA a través de testaferros. Este caso quedó esta semana radicado en el juzgado federal de Daniel Rafecas.