Jerí Ramón durante una intervención, acompañada por los rostros de Fernando Rospigliosi y José María Balcázar en círculos a sus costados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rectora encargada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega, deberá acudir este martes 1 de diciembre a una comisión parlamentaria para informar sobre la continuidad de autoridades con mandato vencido y la interrupción de las elecciones universitarias.

La citación fue emitida por la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado de la República, a pedido de la senadora Mirtha Vásquez Chuquilín. El grupo de trabajo requirió explicaciones documentadas sobre la situación institucional de la universidad luego de que el periodo de sus autoridades concluyera el 25 de julio de 2026.

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La sesión está programada para las 15:00 horas en la Sala David Samanez del edificio Mario Vargas Llosa, situado en el jirón Huallaga 320, en el Cercado de Lima. La convocatoria fue formalizada a través del Oficio N.° 00273-2026-2027/CAGEYCS, suscrito por el presidente de la comisión, Percy Herbert Osorio Palpán.

Jeri Ramón, rectora de San Marcos. (UNMSM)

El requerimiento parlamentario incluye la entrega previa de un informe con resoluciones, informes técnicos y presentaciones que respalden la exposición de la rectora encargada. La documentación deberá abordar cuatro asuntos: las encargaturas en el Rectorado y vicerrectorados, el proceso electoral, los cambios en la Facultad de Ciencias Administrativas y los incidentes registrados en ese local en septiembre.

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La comisión pide explicar por qué siguieron autoridades cuyo periodo terminó en julio

Uno de los puntos centrales es el sustento legal y estatutario de las Resoluciones Rectorales N.° 009470, 009471 y 009472-2026-R/UNMSM. Mediante esas disposiciones se encargaron el Rectorado y los dos vicerrectorados a las mismas autoridades cuyo mandato había vencido, según el oficio parlamentario.

La comisión solicitó que Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega detalle cómo se aplicó el orden de sucesión contemplado en los artículos 65 y 65-A de la Ley Universitaria. También pidió precisiones sobre el alcance del Informe N.° 413-2026-SUNEDU-URGT-KSSQ y su relación con las decisiones adoptadas por la UNMSM.

Jeri Ramón, rectora de la UNMSM | Foto: Agencia Andina

El proceso electoral y los cambios en Ciencias Administrativas serán parte de la sesión

La rectora encargada deberá informar las razones normativas de la paralización de las elecciones universitarias que se iniciaron en abril de 2026. El pedido abarca la sustitución del Comité Electoral Universitario, la elaboración de un nuevo cronograma de votación y la decisión por la que los dos vicerrectorados quedaron de manera temporal a cargo de una sola autoridad.

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Otro asunto es la modificación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas. La comisión solicitó justificar por qué se dejó sin efecto, cinco días después, la designación inicial del vicedecano académico contenida en la Resolución Rectoral N.° 009782-2026-R/UNMSM, para nombrar a otro docente mediante la Resolución N.° 009986-2026-R/UNMSM. El informe deberá precisar su concordancia con el Estatuto Universitario.

También se solicitan explicaciones por la ocupación de una facultad en septiembre

El requerimiento incluye los hechos del 16 de septiembre de 2026, cuando se produjo la ocupación del local de Ciencias Administrativas y enfrentamientos vinculados con la conducción del Decanato. La universidad deberá indicar qué actividades resultaron afectadas y qué medidas adoptó para restablecer la convivencia institucional.

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Jeri Ramón sobre examen UNMS

Asimismo, decanos que pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias cuestionaron decisiones atribuidas a la rectora encargada y mencionaron el caso del decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, José Félix Palomino Manchego. Según su versión, se intentó promover su vacancia a partir de una denuncia anónima que no figuraba en el expediente. Indicaron que la Asamblea Universitaria acordó garantizar su derecho de defensa, el debido proceso y el contradictorio; añadieron que el expediente se encuentra en consulta ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y que prevén llevar el caso al Congreso.