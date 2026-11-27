El sistema de radar de vigilancia aérea refuerza el control del espacio aéreo peruano frente a aeronaves no autorizadas.

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La Fuerza Aérea del Perú (FAP) sumó a su arsenal el radar Ground Master 400α (GM400α) de la empresa francesa Thales, un sistema tridimensional de vigilancia capaz de detectar, clasificar y seguir simultáneamente blancos aéreos a distancias de hasta 515 kilómetros. La incorporación del equipo marca un punto de inflexión en la modernización de la defensa del espacio soberano peruano, según explicó Carolina Navarrete, directora general de Thales Países Andinos, en declaraciones a Infobae.

“En un escenario donde las amenazas evolucionan constantemente y adoptan formas cada vez más diversas, el Ground Master 400α permitirá al Perú fortalecer su conocimiento de la situación aérea, mejorar sus tiempos de reacción y avanzar hacia una vigilancia más eficiente”, afirmó Navarrete en declaraciones a Infobae.

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El sistema proporciona información precisa sobre la distancia, dirección y altitud de los blancos detectados, con una tasa de actualización de seis segundos. Esa cadencia permite construir una imagen aérea continua y actualizada, que los centros de operación pueden utilizar para coordinar respuestas ante cualquier actividad de interés en el espacio aéreo nacional.

Una mujer posa en un retrato institucional vinculado a la cobertura sobre la instalación de radares de vigilancia aérea en Perú.

La capacidad de seguimiento simultáneo de múltiples objetivos representa, según la directiva de Thales, una mejora directa sobre los esquemas de vigilancia previos. Al integrar los datos del radar en una arquitectura de mando más amplia, los distintos centros y unidades operativas de la FAP podrán compartir una imagen aérea común y coordinar sus acciones con mayor precisión.

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La geografía peruana demanda vigilancia de largo alcance en zonas de difícil acceso

La Amazonía, los Andes y las regiones fronterizas de difícil acceso plantean desafíos particulares para la vigilancia aérea, que un sistema de largo alcance como el GM400α está en condiciones de cubrir. Navarrete señaló que, si bien “las necesidades operativas y las brechas específicas de cobertura son determinadas por la Fuerza Aérea del Perú”, la tecnología del radar permite ampliar el monitoreo de extensas zonas del territorio.

El sistema aporta una capacidad tridimensional que posibilita detectar y seguir diferentes tipos de objetivos aéreos, incluyendo aeronaves que vuelan a baja altitud o con trayectorias irregulares. “Esta información contribuye a identificar trayectorias de interés, evaluar posibles actividades ilícitas y facilitar una respuesta coordinada de las autoridades”, explicó Navarrete. Además, la movilidad del equipo permite redistribuirlo según las prioridades operativas, reforzando puntos específicos del territorio cuando las circunstancias lo exijan.

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FILE PHOTO: A Thales employee works on a Ground Master 200 (GM200), a medium-range radar produced for air defence, during a visit at the Thales radar factory in Limours, France, February 1, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El radar se integra con los sistemas C2 existentes mediante el estándar ASTERIX

La interoperabilidad con la infraestructura ya desplegada por la FAP fue un criterio central en el diseño del GM400α. El sistema incorpora las soluciones de mando y control SkyView y ControlView, desarrolladas por Thales, que permiten gestionar y visualizar la información operacional generada por el radar en tiempo real.

La integración con otros sistemas externos se garantiza a través de interfaces basadas en el estándar ASTERIX, ampliamente utilizado en el ámbito de la vigilancia aérea civil y militar. “El sistema no solo aporta una capacidad avanzada de detección y seguimiento, sino que también está concebido para formar parte de una arquitectura de defensa aérea integrada, interoperable y preparada para evolucionar en el tiempo”, destacó Navarrete en la entrevista. La arquitectura definida por software del equipo permite incorporar actualizaciones a lo largo de su ciclo de vida, lo que facilita su adaptación a nuevas amenazas sin requerir la sustitución del hardware.

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El contrato incluye capacitación del personal y un convenio de compensaciones industriales

El acuerdo alcanzado entre Thales y el Ministerio de Defensa de la República del Perú contempla un esquema de capacitación y soporte que abarca tanto al personal operativo como al técnico. La empresa francesa acompañará la puesta en marcha del radar para garantizar una incorporación eficiente de sus capacidades desde los primeros días de operación.

A model of a Ground Master 200 MM/A radar manufactured is displayed during the 2024 full-year results presentation presser in Paris, France, March 4, 2025. REUTERS/Benoit Tessier

En paralelo, Thales firmó un Convenio Marco de Compensaciones Industriales y Sociales con el Ministerio de Defensa, en el marco de la normativa aplicable a las adquisiciones en el mercado extranjero. Los proyectos específicos que se desarrollarán bajo ese esquema serán definidos conjuntamente en una etapa posterior. “Esta combinación de capacitación, soporte técnico y cooperación institucional busca asegurar no solo la exitosa operación del sistema en el corto plazo, sino también la construcción de capacidades sostenibles a largo plazo para el país”, subrayó Navarrete.

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El GM400α detecta drones y está diseñado para operar en entornos de guerra electrónica

Uno de los requisitos clave del equipo es su capacidad para identificar sistemas aéreos no tripulados, cuyo uso como amenaza táctica creció de forma sostenida en los últimos años. La tasa de actualización de seis segundos y el procesamiento avanzado de señales del GM400α permiten detectar y seguir blancos con características muy distintas a las de una aeronave convencional, como menor tamaño, baja velocidad o trayectorias erráticas.

A Ground Master 400 Alpha radar manufactured by Thales is displayed at the 54th International Paris Airshow at Le Bourget Airport near Paris, France, June 21, 2023. REUTERS/Benoit Tessier

“Frente a la creciente utilización de sistemas aéreos no tripulados, contar con capacidades de vigilancia capaces de identificar y seguir objetivos con características y comportamientos diferentes resulta fundamental”, indicó Navarrete en sus declaraciones a Infobae. En cuanto a la resistencia ante interferencias electrónicas, la directiva de Thales precisó que el sistema “está concebido para operar en entornos electromagnéticos exigentes” y que su arquitectura evolutiva permite incorporar mejoras a medida que las amenazas se sofistican.

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Thales proyecta nuevos proyectos en defensa, ciberseguridad e infraestructuras civiles en la región andina

El acuerdo con la FAP se enmarca en un proceso más amplio de modernización que Thales observa en los países andinos. Según Navarrete, la región atraviesa “una etapa de creciente interés por la modernización de sus capacidades de defensa, vigilancia y seguridad”, impulsada por un contexto internacional que exige mayor protección de los espacios soberanos y las infraestructuras estratégicas.

En el Perú, la empresa identifica oportunidades en áreas como los sistemas de comando y control, la ciberseguridad, la interoperabilidad y la protección de infraestructuras críticas. Para sostener esa agenda, Thales destina alrededor de 4.500 millones de euros anuales a investigación y desarrollo, con foco en inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y soluciones digitales avanzadas. “Nuestra visión es acompañar al Perú en sus procesos de modernización mediante soluciones tecnológicas, transferencia de conocimiento, formación especializada y colaboración de largo plazo con las instituciones y actores nacionales”, concluyó Navarrete.

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