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Poder Judicial reduce de 78 días a 24 horas el trámite para abrir cuentas de pensiones de alimentos en todo el país

En poco más de un mes de campaña nacional, se distribuyeron S/ 65 millones en endosos de depósitos judiciales por pensión de alimentos en 34 distritos judiciales, incluidas zonas remotas del país

CTS de personas que deban pensión de alimentos puede ser embarga. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
CTS de personas que deban pensión de alimentos puede ser embarga. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
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El Poder Judicial del Perú logró reducir en 97% el tiempo de apertura de cuentas de ahorro para la consignación de pensiones de alimentos, al pasar de 78 días calendario a apenas 2,5 días en promedio, y desde septiembre de 2025 a solo 24 horas a nivel nacional. La iniciativa, reconocida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) como uno de los Casos de Éxito para el Cierre de Brechas 2026, transforma un trámite que durante años impuso cargas económicas y de tiempo sobre las familias más vulnerables del país.

La propuesta fue seleccionada entre 25 iniciativas ganadoras de la Tercera Convocatoria para el Cierre de Brechas 2026, según informó Andina Noticias. En esa convocatoria participaron entidades del gobierno nacional, regional y local, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos constitucionales autónomos, lo que convierte al reconocimiento en un hito institucional para el Poder Judicial.

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La reforma fue aprobada mediante la Resolución Administrativa N.° 000529-2023-CE-PJ y buscó simplificar y optimizar el trámite de apertura de cuentas de ahorro para la consignación de pensiones de alimentos ordenadas por mandato judicial dentro de un proceso de alimentos.

Poder Judicial
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Sistema tardaba casi tres meses

Hasta diciembre de 2023, los juzgados con competencia en procesos de alimentos debían imprimir, firmar, sellar y remitir por courier un oficio al Banco de la Nación para gestionar cada apertura de cuenta. El trámite tomaba en promedio 78 días calendario y, en muchos casos, obligaba al propio justiciable a presentarse personalmente en la entidad bancaria, con los costos de transporte y la pérdida de jornadas laborales que eso implicaba.

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De acuerdo con Andina Noticias, la estrategia articulada entre el Poder Judicial y el Banco de la Nación permitió eliminar ese proceso físico mediante la incorporación de medios electrónicos, con una reducción directa de los costos asociados al uso de insumos y al traslado de documentos. El resultado inicial fue una reducción del tiempo de atención a 2,5 días en promedio.

La automatización de los procesos y la interoperabilidad entre ambas instituciones dieron un paso adicional: desde septiembre de 2025, el plazo de atención se redujo a 24 horas a nivel nacional, con cobertura en todos los distritos judiciales del país.

Con esta ley, los jueces también tendrán acceso a la información sobre el centro de trabajo del demandado. (Foto: Composición Infobae)
Con esta ley, los jueces también tendrán acceso a la información sobre el centro de trabajo del demandado. (Foto: Composición Infobae)

Impacto directo en niños y adolescentes

La aceleración del trámite tiene consecuencias concretas para los beneficiarios de las pensiones alimenticias, en su mayoría niñas, niños y adolescentes. Al reducir los tiempos de apertura de cuentas, el sistema permite que los fondos lleguen con mayor rapidez a quienes dependen de ellos para su manutención y bienestar.

La Gerencia de Servicios Judiciales, a través de la Subgerencia de Servicios Judiciales y Atención al Usuario (SSJAU), mantiene una labor coordinada con el Banco de la Nación para fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Esa articulación institucional permite que juezas y jueces accedan oportunamente a información sobre el cumplimiento o incumplimiento del pago de pensiones, y adopten las medidas correspondientes durante la etapa de ejecución.

La magnitud del impacto quedó reflejada en la campaña nacional simultánea de entrega de endosos judiciales por alimentos, que el Poder Judicial —presidido por Janet Tello Gilardi— puso en marcha en junio pasado. En poco más de un mes, la campaña cubrió 34 distritos judiciales del país, incluidas zonas remotas y de difícil acceso, y distribuyó S/ 65 millones 328 mil 745 en endosos de depósitos judiciales por pensión de alimentos en favor de miles de madres y menores alimentistas.

Padres con deuda alimentaria mantienen el derecho de visita a sus hijos. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)
Padres con deuda alimentaria mantienen el derecho de visita a sus hijos. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Segundo reconocimiento del Ceplan

El Ceplan también distinguió, en días recientes, otra iniciativa del Poder Judicial: la propuesta “Oralidad civil: justicia célere para la ciudadanía”, seleccionada igualmente como Caso de Éxito para el Cierre de Brechas 2026, según detalló Andina Noticias.

Esa iniciativa, impulsada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETII Oralidad Civil), concursó en la categoría “Democracia y paz”, dentro de la subcategoría “Sistema de justicia”. Fue elegida entre 110 postulaciones tras un proceso de evaluación que priorizó experiencias con cambios concretos y verificables en beneficio de la ciudadanía.

Logo de Ceplan con las letras en negro y contorno del mapa de Perú multicolor sobre la A y la N, con una flecha roja
El logo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) de Perú integra sus siglas en mayúsculas con un contorno geográfico multicolor y una flecha ascendente.

La oralidad civil constituye una estrategia orientada a mejorar la eficiencia y celeridad de los procesos judiciales, con el objetivo de acercar la administración de justicia a la ciudadanía de forma más transparente y oportuna. Con dos reconocimientos del Ceplan en la misma convocatoria, el Poder Judicial acumula un doble respaldo institucional a sus reformas en materia de acceso a la justicia.

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