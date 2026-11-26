En los periodos de mayor demanda, el uso de centrales diésel puede elevar la generación hasta US$300/MWh, exponiendo a la industria y minería a cortes de energía y mayores costos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

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El fenómeno El Niño introduce riesgos para el sistema eléctrico peruano. Aunque el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) descarta un racionamiento, advierte que podrían registrarse cortes temporales y localizados. Las interrupciones afectarían especialmente a las empresas que necesitan un suministro continuo para mantener sus operaciones.

A ese escenario se suma el encarecimiento de la electricidad. Durante las horas de mayor exigencia del sistema, se requiere una mayor participación de centrales que utilizan diésel, lo que puede elevar el costo de generación hasta US$300/MWh. La industria y la minería afrontan así dos riesgos: interrupciones de sus actividades y mayores costos de suministro.

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¿Cuándo las empresas eléctricas estarán exoneradas de compensar?

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó una excepción temporal mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-EM. La norma dispone que, en las zonas declaradas en emergencia, no se apliquen las normas técnicas de calidad del servicio eléctrico (NTCSE) ni las compensaciones por interrupciones cuando estas sean consecuencia directa del fenómeno El Niño y no resulten imputables a la empresa eléctrica.

La excepción no comprende cualquier corte de luz. Para que una compañía quede liberada de pagar una compensación, la interrupción debe estar vinculada directamente con El Niño y producirse en una zona incluida en la declaratoria de emergencia. Si responde a otra causa o es responsabilidad de la empresa prestadora, el usuario mantiene el derecho a reclamar.

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El economista Julio Velarde analiza los factores que impulsan la inflación actual, incluyendo choques de oferta como el fenómeno El Niño y el aumento en precios de energía y alimentos, y detalla las medidas del Banco Central de Reserva para controlar la demanda y estabilizar los precios.

Actualmente, 1.380 distritos se encuentran en emergencia. El 13 de noviembre, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) publicó la Resolución N.° 197-2026-OS/CD, que contiene las medidas extraordinarias y transitorias para este escenario. Las empresas deben verificar si sus instalaciones están comprendidas en estas disposiciones.

Margarett Matos, socia de Energía de Hernández & Cía., señaló que las condiciones deben evaluarse caso por caso. “Cada empresa enfrenta un escenario distinto: depende de dónde estén sus instalaciones, de lo que diga su contrato y de si el corte fue realmente causado por El Niño. Revisarlo ahora permite anticipar y gestionar mejor los riesgos vinculados a cortes y sobrecostos de energía”, señala.

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Cuatro medidas para reducir la exposición a los cortes y sobrecostos

Una primera acción es verificar la ubicación de las instalaciones y confirmar si se encuentran en distritos declarados en emergencia. También deben documentar cada interrupción, con datos sobre la fecha, duración y causa del corte. Ese registro permitirá determinar si corresponde aplicar la excepción o si la empresa eléctrica debe responder.

Se recomienda, además, revisar los contratos, en especial las cláusulas sobre traslado de costos marginales, fuerza mayor y exposición al mercado spot. La evaluación puede permitir identificar riesgos y considerar una renegociación. Las compañías también pueden revisar sus estrategias de gestión de demanda mediante alternativas como el peak shaving, la autogeneración y la eficiencia energética.

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Cobertura periodística desde la sede del Senamhi en Jesús María sobre las condiciones meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño en Perú. El reporte incluye entrevistas a especialistas y paneles interactivos que detallan el incremento de la sensación térmica en distritos de Lima Metropolitana, así como avisos de precipitaciones en regiones del norte del país como Piura y Tumbes. La emisión también muestra imágenes de labores de prevención y registros climáticos en tiempo real.

Por último, las empresas deben evaluar sistemas de respaldo para proteger sus procesos críticos y seguir las disposiciones de Osinergmin y el COES. Las mineras pueden aplicar medidas de contingencia no previstas en su instrumento de gestión ambiental, siempre que las comuniquen a la autoridad dentro de los diez días hábiles.

La anticipación permitirá prepararse ante posibles interrupciones, administrar los mayores costos y determinar cuándo corresponde exigir una compensación.