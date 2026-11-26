La primera semifinal de Liga 1 2026 será con público local en La Incontrastable. - Crédito: ITEA

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La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos informó que el partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, correspondiente al play-off semifinal de la Liga 1 2026, fue calificado como un espectáculo de alto riesgo. El encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Estadio IPD Huancayo.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria virtual celebrada el jueves 26 de noviembre, con el quórum reglamentario, luego de evaluar la situación de seguridad del recinto deportivo. Según el comunicado, el estadio donde participa el ‘rojo matador’ cuenta actualmente con habilitación vigente únicamente para el uso de la tribuna occidente.

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Ante esa condición, la Comisión Nacional exhortó a las autoridades locales y a los órganos competentes en materia de seguridad, entre ellos la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD, la Subprefectura Provincial de Huancayo, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Huancayo, a cumplir de manera estricta la Ley N.° 30037 y su reglamento, referidos a la separación de barras y la prevención de riesgos en espectáculos de alta concurrencia.

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