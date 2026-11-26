Erick Elera entregó un nuevo anillo de compromiso a Allison Pastor durante un viaje al extranjero por su décimo aniversario.

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Erick Elera sorprendió a Allison Pastor con un nuevo anillo de compromiso durante un viaje al extranjero por el que fue el décimo aniversario de la pareja. El actor de Al fondo hay sitio le propuso formalizar su unión ante la iglesia, un paso que la expareja de realities aceptó sin dudar.

La celebración tuvo lugar en una playa fuera de Perú, adonde la pareja viajó para festejar una década de relación. Allí, el también cantante de cumbia le entregó una nueva joya de compromiso a su esposa, con quien ya contrajo matrimonio civil años atrás. El gesto se dio en medio de un entorno paradisíaco, que ambos documentaron a través de fotografías y videos que después compartieron con sus seguidores.

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La propuesta llegó de manera inesperada para Allison Pastor, quien reconoció que no imaginaba una nueva pedida de mano después de una década de matrimonio. Pese a la sorpresa, la respuesta fue inmediata: aceptó sin titubear la invitación de su esposo a dar un paso más en su relación, esta vez con un componente espiritual que hasta ahora no habían concretado.

Durante un viaje por su décimo aniversario, el actor Erick Elera entregó un nuevo anillo de compromiso a su esposa Allison Pastor en una playa. Las imágenes muestran a Elera extrayendo la joya y colocándola en el dedo de Pastor frente al mar, seguido de ambos celebrando juntos en el agua. La pareja, casada por la vía civil, difundió el momento en redes sociales para anunciar su plan de contraer matrimonio por la iglesia. Video: Instagram Allison Pastor

El anuncio se conoció a través de redes sociales

La influencer compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde relató con detalle la sorpresa que le preparó su pareja. “10 años juntos, una vida construida, una familia hermosa y tantas historias por contar… Y después de todo este tiempo, me vuelve a sorprender con un anillo de compromiso”, escribió en la publicación que acompañó con el registro audiovisual del viaje.

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En el mismo mensaje, la pareja de Erick Elera explicó el motivo detrás de la nueva propuesta. Aunque ya están casados por lo civil, todavía tienen pendiente una ceremonia religiosa que selle su compromiso ante la fe. “Porque, aunque ya somos esposos, aún nos queda una promesa por cumplir, unir nuestro amor ante Dios”, añadió Pastor, en referencia al paso que planean dar próximamente.

La publicación no incluyó una fecha concreta para la boda religiosa, pero dejó en claro que se trata de un objetivo que la pareja ya tiene en mente tras esta nueva pedida de mano.

Allison Pastor aceptó la propuesta matrimonial y reconoció que no esperaba una nueva pedida de mano tras diez años de unión.

Allison Pastor destacó la vigencia del vínculo tras una década

Más allá del anuncio de la ceremonia pendiente, la creadora de contenido aprovechó el mensaje para reflexionar sobre la solidez de la relación después de diez años. “Qué bonito es saber que, después de tantos años, nos seguimos eligiendo como el primer día. Si volviera a empezar, volvería a decirte que SÍ, una y mil veces más”, expresó en su publicación, que rápidamente generó decenas de reacciones entre sus seguidores.

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El actor de Al fondo hay sitio respondió al posteo de su esposa con un mensaje breve, pero cargado de afecto: “Te amo, mi reina”. La interacción entre ambos se sumó al tono celebratorio que acompañó toda la publicación, en la que la pareja mostró distintos momentos del viaje y del instante preciso en que se concretó la propuesta.

Colegas de la farándula peruana felicitaron a la pareja

La noticia del compromiso religioso no tardó en generar repercusión entre figuras del espectáculo local. Entre los mensajes de apoyo figuró el de la actriz Mónica Sánchez, quien escribió “Feliz aniversario”. También se sumaron la cantante Yahaira Plasencia, con un “Qué lindo”, y la conductora Dorita Orbegoso, quien comentó “Qué lindos, muchas felicidades, viva el amor”.

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Allison Pastor y Erick Elera anuncian en una publicación de Instagram su compromiso para celebrar un matrimonio religioso tras diez años de relación.

Los comentarios se acumularon en la publicación original, que se transformó en uno de los posteos más comentados de la pareja en los últimos meses, en un contexto en el que ambos suelen compartir con frecuencia momentos de su vida familiar.

Erick Elera, reconocido por su papel en la serie de América Televisión, y Allison Pastor mantienen una relación que se extiende por diez años, en los que además de contraer matrimonio civil, formaron una familia junto a la hija mayor del cantante y el hijo de ambos. Con este nuevo anillo de compromiso, la pareja dejó abierta la expectativa sobre la fecha en la que finalmente se darán el “sí, acepto” frente a un altar.

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