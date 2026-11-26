Martín Távara cerró su etapa en Sporting Cristal después de varios años defendiendo la camiseta celeste. Crédito: ITEA

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Sporting Cristal dedicó un emotivo mensaje a Martín Távara tras confirmarse el final de su etapa en el club. A través de sus redes sociales, la institución del Rímac publicó un video en el que repasó algunos de los momentos más destacados del mediocampista con la camiseta celeste y le agradeció por las alegrías que brindó a sus hinchas durante su trayectoria.

La publicación estuvo acompañada por una voz en off que, desde la perspectiva de un aficionado, recordó los episodios que marcaron su paso por el equipo. Entre ellos destacaron el título nacional conseguido en 2020, su golazo ante Palmeiras y, especialmente, la noche en la que anotó tres tantos frente a Alianza Lima en Matute.

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Sporting Cristal recordó los momentos más importantes de Martín Távara

“Hola, Martín. Me enteré que te vas de Cristal. Y antes de que te vayas, te quiero dar las gracias por esos buenos momentos, como el título del 2020, el zurdazo a Palmeiras, ¡qué golazo! Tus tres goles en Matute, ¡cómo lo gritamos! Esa fue tu noche”, se escucha en el video publicado por el club.

A través de sus redes sociales, la institución celeste repasó las actuaciones más memorables del volante peruano y le deseó éxitos en la nueva etapa de su carrera. (Video: Prensa SC)

De esta manera, Sporting Cristal puso en primer plano algunas de las actuaciones más recordadas del volante durante su paso por la institución. El mensaje también destacó su capacidad para superar los momentos complicados que atravesó en su carrera y continuar defendiendo los colores del conjunto bajopontino.

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“Gracias por esas alegrías que nos diste. Como todos los seres humanos, tuviste caídas y te pudiste levantar. Como hincha, me quedo con las alegrías que nos diste vistiendo a la celeste. Que te vaya muy bien en todo lo que venga. Un abrazo y ¡fuerza, Cristal!”, agregó la voz en off.

El homenaje terminó con un último mensaje de despedida para el futbolista: “Que te vaya muy bien en este nuevo camino, ¡gracias por todo, Martín!”. La publicación representó un reconocimiento a su recorrido y a los recuerdos que dejó entre los seguidores del equipo.

Martín Távara confirmó el final de su etapa en Sporting Cristal

La despedida del club llegó después de que el propio mediocampista anticipara su salida tras la victoria por 4-1 ante Cienciano, en el estadio Alberto Gallardo. En declaraciones a L1 MAX, el jugador reconoció que estaba cerrando un ciclo con la institución y agradeció el respaldo recibido durante su trayectoria.

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“Estoy cerrando una etapa con el club, una etapa de muchas cosas buenas. Y así como cometí mis errores y los supe asumir... muy contento con eso, por cómo terminé el año, con mi familia que siempre ha estado conmigo y a toda la hinchada. Ya luego se van a enterar”, manifestó.

Sporting Cristal recordó el triplete del volante peruano en Matute como uno de sus momentos más memorables. Crédito: ITEA

Con este mensaje, Távara dejó entrever que su futuro estaría lejos de La Florida. Aunque han surgido informaciones sobre posibles destinos en el extranjero, todavía no se ha oficializado cuál será el siguiente equipo del volante peruano.

Así, Sporting Cristal comienza a despedir a uno de los futbolistas que formó parte de distintas etapas de su historia reciente. Sus goles, títulos y actuaciones quedaron reflejados en el video con el que el club agradeció su entrega y le deseó éxitos en el camino que emprenda.

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