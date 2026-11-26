El padre de 'Yolín', Juan Baza Mejía, habla por primera vez para defender a su hijo tras su condena por secuestro agravado. Conoce los detalles de su versión y la situación de sus otros hijos.

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Jolín Bazán Valderrama, señalado como cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, se convirtió en el séptimo interno del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, tras su traslado desde la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) la noche del martes. Sobre él pesa una condena a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, cometido el 24 de junio de 2022 en Trujillo, región La Libertad. En el penal de máxima seguridad también permanece recluido su rival, alias “Jhonsson Pulpo”, con quien la agrupación mantiene una disputa por el control de actividades ilícitas en la ciudad.

Durante el operativo de traslado, el padre del detenido, Juan Bazán Mejía, de 69 años, se presentó junto a su esposa en las inmediaciones de la Dirincri con el objetivo de ver a su hijo, aunque fuera de lejos. Según contó, hace entre dos y tres años no podía reunirse con él. “Ya no lo volveré a ver, pero Dios abrirá las puertas, como así con su poder abrió el Mar Rojo”, exclamó con los brazos extendidos mientras el detenido descendía las escaleras del recinto policial.

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El anciano defendió públicamente la inocencia de su hijo, cuestionó la sentencia que recibió y el despliegue policial y periodístico que acompañó el traslado. “Mi hijo es el DJ Extreme, bien conocido en Trujillo, ha sido promotor de eventos. Lo que están haciendo acá es, prácticamente, un teatro”, manifestó, según informó Buenos Días Perú.

Fotografía cedida que muestra integrantes de la División de Operaciones Tácticas Urbanas (SUAT) custodiando al líder de la organización criminal La Jauría, Jolín Bazán, durante su traslado a la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, tras ser detenido en Ecuador, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Vidal Tarqui / Agencia Andina

Cuestiona pruebas contra Jolín

Visiblemente afectado, Bazán puso en duda los elementos que vincularon a su hijo con el secuestro y asesinato por el que fue sentenciado a cadena perpetua. Sostuvo que no existirían pruebas suficientes para acreditar su participación en el crimen y cuestionó las declaraciones de un testigo que, de acuerdo con la acusación, lo relacionaría con la coordinación del hecho delictivo.

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El padre pidió además que se revisen las pruebas reunidas en el proceso y que se esclarezca la situación judicial de su hijo. Al ser consultado sobre la posibilidad de no volver a verlo, apeló a su fe religiosa y advirtió que las autoridades “responderán un día ante Dios” por sus decisiones, de acuerdo con el testimonio que recogió el noticiero matutino.

Efectivos policiales custodian a Jolín Bazán Valderrama durante su traslado a la Base Naval del Callao, mientras su padre declara ante la prensa en un recuadro superpuesto. (Infobae Perú/Difusión)

Hermanos de Jolín también enfrentan procesos

Juan Bazán relató también la situación de sus otros dos hijos. Uno de ellos, Jimmy Bazán, se encuentra recluido en el penal de Challapalca, adonde fue trasladado desde Ancón 1 junto a un grupo de reos de alta peligrosidad, entre ellos Yohairo Arancibia, vinculado a “Los Injertos” del Cono Norte, y “El Jorobado”, señalado en el caso “Los Sanguinarios de la Construcción”. El padre atraviesa, además, el dolor por el asesinato de otro de sus hijos, según relató durante la entrevista.

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Las autoridades revisan en paralelo la información contenida en diez celulares incautados en Ecuador durante el operativo de captura, realizado con apoyo de la policía de ese país. Buenos Días Perú señaló que, de esa revisión, podrían derivar nuevos procesos judiciales contra alias “Jolín”, además del que ya le costó la cadena perpetua.

Policías habrían protegido a Jolín Bazán y filtraron información sobre Los Pulpos| Foto: Willax Televisión (Beto A Saber)

Apoyo del FBI e Interpol para capturar a Jolín

La detención de Jolín Bazán Valderrama en Ecuador fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía Nacional del Perú y agentes de Homeland Security Investigations (HSI), brazo de investigaciones del FBI en Estados Unidos. La intervención se concretó el 19 de noviembre en el sector de Playa Azul, en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, donde las autoridades incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo.

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La presidenta Keiko Fujimori agradeció públicamente el respaldo brindado por Ecuador y Estados Unidos en la operación. “La información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura”, declaró la mandataria, según consignó la agencia EFE. La localización del cabecilla de “La Nueva Jauría” se produjo meses después de que Interpol emitiera, en septiembre, una notificación roja en su contra a solicitud del Poder Judicial de La Libertad.

Uno de los delincuentes más buscados del Perú fue capturado en una zona costera de Ecuador. Captura: Ministerio del Interior del Perú.