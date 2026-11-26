Jolín Bazán Valderrama, señalado como cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, se convirtió en el séptimo interno del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, tras su traslado desde la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) la noche del martes. Sobre él pesa una condena a cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, cometido el 24 de junio de 2022 en Trujillo, región La Libertad. En el penal de máxima seguridad también permanece recluido su rival, alias “Jhonsson Pulpo”, con quien la agrupación mantiene una disputa por el control de actividades ilícitas en la ciudad.
Durante el operativo de traslado, el padre del detenido, Juan Bazán Mejía, de 69 años, se presentó junto a su esposa en las inmediaciones de la Dirincri con el objetivo de ver a su hijo, aunque fuera de lejos. Según contó, hace entre dos y tres años no podía reunirse con él. “Ya no lo volveré a ver, pero Dios abrirá las puertas, como así con su poder abrió el Mar Rojo”, exclamó con los brazos extendidos mientras el detenido descendía las escaleras del recinto policial.
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El anciano defendió públicamente la inocencia de su hijo, cuestionó la sentencia que recibió y el despliegue policial y periodístico que acompañó el traslado. “Mi hijo es el DJ Extreme, bien conocido en Trujillo, ha sido promotor de eventos. Lo que están haciendo acá es, prácticamente, un teatro”, manifestó, según informó Buenos Días Perú.
Cuestiona pruebas contra Jolín
Visiblemente afectado, Bazán puso en duda los elementos que vincularon a su hijo con el secuestro y asesinato por el que fue sentenciado a cadena perpetua. Sostuvo que no existirían pruebas suficientes para acreditar su participación en el crimen y cuestionó las declaraciones de un testigo que, de acuerdo con la acusación, lo relacionaría con la coordinación del hecho delictivo.
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El padre pidió además que se revisen las pruebas reunidas en el proceso y que se esclarezca la situación judicial de su hijo. Al ser consultado sobre la posibilidad de no volver a verlo, apeló a su fe religiosa y advirtió que las autoridades “responderán un día ante Dios” por sus decisiones, de acuerdo con el testimonio que recogió el noticiero matutino.
Hermanos de Jolín también enfrentan procesos
Juan Bazán relató también la situación de sus otros dos hijos. Uno de ellos, Jimmy Bazán, se encuentra recluido en el penal de Challapalca, adonde fue trasladado desde Ancón 1 junto a un grupo de reos de alta peligrosidad, entre ellos Yohairo Arancibia, vinculado a “Los Injertos” del Cono Norte, y “El Jorobado”, señalado en el caso “Los Sanguinarios de la Construcción”. El padre atraviesa, además, el dolor por el asesinato de otro de sus hijos, según relató durante la entrevista.
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Las autoridades revisan en paralelo la información contenida en diez celulares incautados en Ecuador durante el operativo de captura, realizado con apoyo de la policía de ese país. Buenos Días Perú señaló que, de esa revisión, podrían derivar nuevos procesos judiciales contra alias “Jolín”, además del que ya le costó la cadena perpetua.
Apoyo del FBI e Interpol para capturar a Jolín
La detención de Jolín Bazán Valderrama en Ecuador fue resultado de un operativo coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía Nacional del Perú y agentes de Homeland Security Investigations (HSI), brazo de investigaciones del FBI en Estados Unidos. La intervención se concretó el 19 de noviembre en el sector de Playa Azul, en Tonsupa, provincia de Esmeraldas, cerca de la frontera con Colombia, donde las autoridades incautaron teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo.
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La presidenta Keiko Fujimori agradeció públicamente el respaldo brindado por Ecuador y Estados Unidos en la operación. “La información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura”, declaró la mandataria, según consignó la agencia EFE. La localización del cabecilla de “La Nueva Jauría” se produjo meses después de que Interpol emitiera, en septiembre, una notificación roja en su contra a solicitud del Poder Judicial de La Libertad.
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