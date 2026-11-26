La jefa de Estado reconoció el vencimiento de los plazos de urgencia para la norma, pero depositó su esperanza en el mismo criterio que permitió la aprobación anticipada del presupuesto 2027. (Crédito: Canal N)

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La presidenta Keiko Fujimori se pronunció en contra de una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y expresó su expectativa de que el Congreso de la República dictamine, debata y apruebe la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), presentada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. La mandataria realizó las declaraciones en una entrevista con Canal N.

Consultada sobre si plantearía una cuestión de confianza en caso de que la iniciativa no logre aprobarse, La mandataria evitó pronunciarse de manera directa y optó por remarcar su confianza en la disposición del Parlamento peruano.

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Keiko Fujimori exhorta al Congreso de Perú a debatir la ley MAPE para la formalización de la minería artesanal frente al vencimiento del REINFO. (Agencia Andina)

Plazos de urgencia ya vencieron

“Para los abogados y los especialistas, saben que cuando una ley que presenta el Poder Ejecutivo se presenta con carácter de urgencia, tiene plazos, y lamentablemente esos plazos ya vencieron”, señaló la presidenta, según registró Canal N. Con esta declaración, Keiko Fujimori reconoció un retraso en el trámite legislativo de la norma, aunque evitó profundizar en las eventuales consecuencias de este incumplimiento de términos.

La mandataria explicó que prefiere no asumir una postura pesimista frente al estancamiento del proyecto. “No me quiero poner de manera pesimista, así es que voy a evitar contestar su pregunta”, respondió cuando se le insistió sobre la posibilidad de recurrir a la cuestión de confianza como mecanismo de presión sobre el Legislativo.

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La presidenta Keiko Fujimori solicita al Congreso el debate y la aprobación de la ley MAPE tras vencer los plazos del proyecto gubernamental sobre minería artesanal. (Agencia Andina)

“Quiero confiar”

Pese al vencimiento de los plazos, Fujimori prefirió apostar por una salida favorable dentro del propio Parlamento. “Quiero confiar en la buena actitud del Congreso de la República, que así como ha aprobado el presupuesto 2027 diez días antes, todavía tenemos algunas semanas”, manifestó la presidenta, al citar como antecedente positivo la aprobación anticipada del presupuesto general de la República para el próximo año.

La jefa de Estado remarcó que este precedente legislativo alimenta su expectativa de que el proyecto de la ley MAPE reciba un tratamiento similar por parte de los congresistas, dentro del margen de tiempo que aún resta antes del cierre del período correspondiente.

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Trabajadores y brigadistas operan en el acceso a un socavón en Perú en medio del debate legislativo sobre la ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala. (Agencia Andina)

“Perú necesita de la ley MAPE”

Keiko Fujimori sostuvo que aguarda una respuesta favorable del Legislativo y que la iniciativa pueda avanzar tanto en las comisiones como en el pleno de ambas cámaras del Congreso. “Los peruanos estamos esperando una grata sorpresa, que finalmente se dictamine, se debata y se apruebe, en comisión y a las dos cámaras. El Perú necesita de la ley MAPE”, afirmó en declaraciones recogidas por Canal N.

El proyecto de ley MAPE busca establecer un marco normativo para la minería artesanal y de pequeña escala en el país, en momentos en que el actual régimen del REINFO enfrenta cuestionamientos sobre su continuidad. La presidenta no precisó, hasta el momento, cuáles serían los pasos a seguir por parte del Ejecutivo en caso de que el Congreso no dé trámite a la iniciativa dentro de las semanas que restan.

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Un grupo de mineros artesanales opera una vagoneta de extracción mediante un sistema de poleas en un yacimiento de Perú. (Agencia Andina)