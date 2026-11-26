Maeva Orlé destacó con Batavo Mackenzie tras convertirse en la máxima anotadora del partido ante Paulistano Barueri. Crédito: Instagram

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Maeva Orlé empieza a dejar huella en el vóley brasileño. La opuesta francesa, recordada por su exitoso paso por Alianza Lima, tuvo una destacada presentación con Batavo Mackenzie en la Superliga Femenina 2026/27. La atacante registró 24 puntos y se convirtió en la máxima anotadora del encuentro frente a Paulistano Barueri, en un resultado que permitió a su equipo celebrar una victoria importante en el campeonato.

El conjunto de Belo Horizonte se impuso por 3-1 en el compromiso correspondiente a la séptima jornada del torneo. Orlé fue una de las principales protagonistas del partido y alcanzó su mayor producción ofensiva desde que llegó a Brasil, confirmando su importancia dentro del esquema de su nuevo equipo.

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Maeva Orlé fue la máxima anotadora ante Paulistano Barueri

La francesa tuvo una noche sobresaliente en ataque. De sus 24 puntos, 21 llegaron mediante remates, mientras que también consiguió dos ‘aces’ y un bloqueo. Estas cifras la convirtieron en la máxima anotadora del partido y en una pieza determinante para que Batavo Mackenzie pudiera quedarse con el resultado.

Su actuación tuvo un valor especial porque el equipo necesitaba recuperarse de un inicio complicado en la competición. Después de perder el segundo set, las jugadoras de Belo Horizonte lograron recomponerse para quedarse con los dos parciales siguientes y cerrar el encuentro por 3-1.

La opuesta francesa registró su mayor producción ofensiva desde su llegada al campeonato brasileño. Crédito: CBV

De esta manera, Maeva Orlé alcanzó una marca personal en el campeonato brasileño. En sus cinco partidos registrados en el certamen acumula un total de 70 puntos, con un promedio de 14 unidades por presentación. Su rendimiento frente a Paulistano Barueri representó su mejor registro individual en la competición.

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Batavo Mackenzie consiguió una victoria importante en la Superliga

El resultado también fue significativo para el equipo de la opuesta francesa, que sumó su segunda victoria en siete jornadas de la Superliga Femenina. Con ese resultado, Batavo Mackenzie llegó a seis puntos y se ubicó en el octavo puesto de la clasificación, dentro de la zona de acceso a los playoffs.

El triunfo le permitió al conjunto brasileño tomar un respiro después de una serie de resultados adversos en el arranque de la temporada. En ese contexto, la producción ofensiva de Orlé se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la jornada y en una señal positiva para el equipo de cara a sus siguientes compromisos.

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La exjugadora de Alianza Lima viene asumiendo un papel importante en el ataque de su nueva institución. Sus números reflejan su capacidad para aportar en diferentes situaciones del juego, tanto mediante remates como con el servicio y el bloqueo.

La voleibolista francesa atraviesa un buen momento en Brasil y empieza a consolidarse en su nuevo club. Crédito: Instagram

El presente de Maeva Orlé tras su salida de Alianza Lima

La opuesta francesa llegó a Batavo Mackenzie después de cerrar una etapa muy exitosa en el Perú. Durante su paso por Alianza Lima fue parte del tricampeonato nacional y se consolidó como una de las extranjeras más destacadas de la Liga Peruana de Vóley.

Su rendimiento con el conjunto blanquiazul también estuvo acompañado de reconocimientos individuales, entre ellos distinciones como mejor opuesta y MVP en distintas temporadas. Esos antecedentes elevaron las expectativas sobre su llegada al voleibol brasileño.

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Ahora, Maeva Orlé busca consolidarse en una de las competiciones más exigentes del mundo. Su actuación frente a Paulistano Barueri representa un paso importante en ese objetivo, mientras Batavo Mackenzie intenta mantenerse en puestos de clasificación y mejorar su rendimiento colectivo durante la temporada 2026/27.