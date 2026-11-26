La conductora Sheyla Rojas comparte reflexiones personales en redes sociales tras las versiones sobre un distanciamiento de Joaquín Ramírez.

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Las frases que compartió la figura de espectáculos, sumadas a la ausencia de fotos junto al exfuncionario, reavivaron las dudas sobre el estado de la relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez. La conductora peruana dejó de publicar contenido junto al excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca y, en su lugar, compartió una serie de mensajes que sus seguidores interpretaron como indirectas sobre una eventual separación.

El distanciamiento se hizo visible primero en el plano digital. Quienes siguen de cerca la actividad de Sheyla Rojas notaron que las imágenes junto a Ramírez desaparecieron de su perfil, un cambio que coincidió con la publicación de frases cargadas de un tono reflexivo sobre el amor y las relaciones de pareja.

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Los mensajes que encendieron las especulaciones

Una de las publicaciones que más repercusión generó fue la que la propia Rojas describió como un repaso de sus prioridades actuales. “Mi cerebro dice: el cuarentón, mi cuerpo dice: el colágeno. Mi billetera dice: el que resuelve, mi corazón dice: el innombrable. Mi amiga dice: todos, amiga, que la vida es una sola”, escribió la también llamada ‘exleona loca’ en una de sus historias de Instagram.

El mensaje fue interpretado como una señal de que la conductora estaría abierta a iniciar una nueva etapa sentimental, en momentos en que ya no se le vincula públicamente con el exfuncionario cajamarquino. A ese posteo se sumó otro en el que Rojas habló sobre el tipo de vínculos que busca mantener en el futuro.

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La conductora Sheyla Rojas publicó una serie de videos y mensajes en sus redes sociales con textos reflexivos y frases de humor sobre la vida sentimental y las opiniones ajenas. Las publicaciones coinciden con la eliminación de fotografías junto a Joaquín Ramírez en sus plataformas digitales, lo que ha generado especulaciones en programas de espectáculos respecto al estado actual de su vínculo sentimental. Video: Instagram Sheyla Rojas

“Que la vida te regale personas con las que puedas reírte, hasta que te duela la barriga, hablar de cualquier cosa y sentirte completamente tú”, compartió en otra de sus publicaciones.

Sheyla Rojas también hizo referencia a su propia fortaleza en un tercer mensaje que circuló entre sus seguidores. “Puedo con todo, a mí lo único que me ha quedado en grande es mi carácter”, escribió, en una frase que, según la lectura de distintos usuarios, reforzaría la idea de un quiebre reciente con Ramírez.

El vínculo surgió durante la campaña electoral en Cajamarca

La relación entre la exconductora de televisión y el excandidato regional se hizo pública durante la campaña por el Gobierno Regional de Cajamarca, proceso en el que ambos compartieron apariciones y mostraron cercanía. Desde entonces, la pareja había generado atención mediática en los programas de espectáculos, que siguieron de cerca cada aparición conjunta.

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Hasta el momento, ni Sheyla Rojas ni Joaquín Ramírez se pronunciaron de manera oficial sobre su situación sentimental. La ausencia de una confirmación directa mantiene abierta la incógnita sobre si se trata de una ruptura definitiva o de un distanciamiento temporal entre ambos.

La conductora compartió un mensaje en Instagram sobre sus prioridades sentimentales actuales, mientras siguen creciendo los rumores de una ruptura con Joaquín Ramírez.

La versión de Rodrigo González sobre el vínculo

El programa Amor y Fuego recopiló las publicaciones de la conductora y las puso en el centro del debate mediático. Rodrigo González, conductor del espacio, planteó una hipótesis distinta sobre el origen de la relación entre Rojas y Ramírez.

Según su lectura, el vínculo entre ambos nunca habría sido real y respondería, en cambio, a un acuerdo para captar atención durante el proceso de elecciones regionales y municipales. “¿Lo olvidó?, como si le costara, como si hubiera estado enamorada de él”, comentó González, conocido como ‘Peluchín’, al presentar la noticia en su programa.

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La teoría del conductor se suma a las especulaciones que ya circulaban en redes sociales sobre el estado de la relación. Mientras tanto, Sheyla Rojas continúa activa en sus plataformas digitales, donde sigue compartiendo contenido personal sin hacer referencia directa a Joaquín Ramírez ni al estado actual de su vínculo con él.

La exconductora, conocida también por su relación previa con Sir Winston, mantiene en vilo a sus seguidores sobre su situación sentimental. Por el momento, ninguno de los protagonistas de esta historia confirmó públicamente el fin de la relación, aunque las señales en redes sociales apuntan a un distanciamiento que, de confirmarse, cerraría un capítulo que comenzó en medio de una contienda electoral en el norte del país.

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