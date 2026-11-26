El músico Tony Succar documenta en sus redes sociales el extravío y la posterior recuperación de su maleta con instrumentos musicales tras llegar a Perú.

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El percusionista peruano Tony Succar recibió un equipaje ajeno tras su llegada al país y lanzó un mensaje urgente en redes sociales para ubicar a la dueña antes de un evento musical programado para el día siguiente. El músico arribó a Perú la mañana del 25 de noviembre y descubrió que, entre sus pertenencias, faltaba la maleta que contenía sus instrumentos de trabajo.

El percance se hizo evidente apenas el artista revisó el equipaje que había recibido en el aeropuerto. Según relató, todas las maletas de su madre, la también música Mimy Succar, llegaron sin ningún inconveniente, mientras que la suya terminó extraviada en algún punto del trayecto.

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Un equipaje ajeno con el nombre de otra pasajera

Al abrir la valija que le entregaron por error, Tony Succar encontró el nombre de Doris Lagos Kutz, lo que lo llevó a sospechar que ambas maletas se confundieron durante el proceso de entrega. A partir de ese hallazgo, el músico decidió grabar un video para explicar la situación y solicitar la colaboración de sus seguidores.

A través de un video difundido en redes sociales, el músico peruano Tony Succar solicitó ayuda pública para recuperar su equipaje tras arribar al aeropuerto en Perú. El artista explicó que recibió por error la maleta perteneciente a otra pasajera identificada como Doris Lagos Kutz, mientras que en su valija extraviada transportaba instrumentos musicales y accesorios requeridos para una presentación programada al día siguiente. Video: Instagram Tony Succar

“Tienen las 30 maletas de mi mamá, pero una maleta que yo traigo se pierde. Este es un mensaje urgente. Necesito encontrar a esta persona, Doris Lagos Kutz. Trabaja en la Universidad de Illinois, en Miami, y parece que ella se llevó mi maleta porque es muy parecida y dejó su maleta aquí”, relató el percusionista en el video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

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La preocupación del artista no se limitaba a la pérdida material del equipaje. Dentro de la valija extraviada llevaba una batería y sus baquetas, elementos que necesitaba para una presentación programada para el día siguiente de su llegada. “No encuentro mi maleta por ningún lado y ahí tengo mi instrumento que mañana tengo que tocar”, añadió en el mismo mensaje.

Ante la urgencia de recuperar sus pertenencias, Tony Succar intentó comunicarse con la persona cuyo nombre figuraba en el equipaje que había quedado en su poder. Sin embargo, el número telefónico que encontró correspondía a una vivienda en Perú, y nadie respondió a sus llamadas.

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La falta de respuesta lo llevó a buscar otra vía de contacto. El músico localizó un correo electrónico vinculado a la universidad estadounidense donde trabajaría la mujer y, ante la premura del tiempo, optó por hacer público su pedido a través de redes sociales.

“No contestan porque dejaron un número de teléfono de casa de Perú. Mañana tengo un evento, tengo mis instrumentos, mis baquetas. Solo encontré su email y eso por la universidad. Un orgullo peruano, pero que, por favor, regrese mi maleta”, expresó en su mensaje.

El desenlace del episodio

El pedido del percusionista tuvo respuesta en cuestión de horas. Tony Succar anunció posteriormente, a través de otra publicación en Instagram, que había recuperado su equipaje gracias a la colaboración de sus seguidores y de la propia Doris Lagos-Kutz, con quien finalmente logró contactarse.

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El músico Tony Succar confirma mediante un video la recuperación de su equipaje extraviado en el aeropuerto, el cual contenía instrumentos para una presentación musical en Perú. Tras ubicar a la pasajera con quien se confundió la valija, el percusionista explica el desenlace del incidente, agradece el apoyo recibido y comparte tres recomendaciones prácticas dirigidas a viajeros para prevenir la pérdida o confusión de maletas durante futuros traslados. Video: Instagram Tony Succar

“Gracias a todos por ayudarme a encontrar mi maleta y a mi querida Doris Lagos-Kutz!! Todo súper bien... Pero de ahora en adelante voy a seguir esos tres consejos para todos mis viajes. Esto ya no me vuelve a pasar”, escribió el músico en el mensaje con el que cerró el episodio.

Con la recuperación de sus instrumentos, Tony Succar pudo continuar con normalidad los preparativos para su presentación en Perú. El percusionista, reconocido por su trayectoria internacional y su vínculo con la música de Mimy Succar, indicó que adoptará nuevas medidas de precaución en sus próximos viajes para evitar que una confusión similar vuelva a repetirse.

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