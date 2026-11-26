Durante una emisión del programa Q' Bochinche, se presentan declaraciones de la actriz Ale Fuller acerca de su expareja Pablo Heredia y Thalía Bentín. En pantalla se transmite la entrevista a Fuller junto con videos de redes sociales donde Heredia y Bentín aparecen bailando, mientras los conductores en el set analizan las respuestas de la actriz sobre la situación sentimental del actor.

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Ale Fuller afirmó que Pablo Heredia le comunicó que está soltero, luego de que surgieran versiones sobre un posible acercamiento sentimental entre el actor argentino y Thalía Bentín.

La intérprete fue consultada por el tema ante las cámaras de ‘Q’Bochinche’ y evitó especular sobre la vida privada de su amigo, aunque sí compartió algunos detalles de las conversaciones que han tenido sobre relaciones y proyectos personales.

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Los rumores que involucran a Heredia y Bentín comenzaron después de que ambos coincidieran en el cumpleaños de Samahara Lobatón. Desde entonces, distintas versiones apuntaron a que entre los dos podría haber una conexión que excedería la amistad. Sin embargo, ni el actor ni la influencer han confirmado un romance.

Durante la entrevista, Fuller fue preguntada directamente por la posibilidad de que Heredia estuviera saliendo con Bentín, expareja de Diego Chávarri. La actriz respondió que él no le ha hablado de una persona específica, aunque sí le ha comentado sobre sus expectativas afectivas.

“No me ha comentado nada de alguien en específico”, sostuvo Fuller. Luego explicó que las conversaciones entre ambos han abordado asuntos generales sobre los vínculos de pareja, el amor y el deseo de encontrar a una persona con quien compartir un proyecto de vida.

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Según indicó la actriz, Pablo Heredia tiene la intención de establecer una relación estable cuando encuentre a alguien con quien conecte. Fuller señaló que lo percibe como una persona que piensa en la posibilidad de formar una familia y construir un vínculo duradero.

“Sí hemos conversado acerca de los vínculos, del amor, de las ganas que tiene de encontrar a una compañera de vida para construir algo bonito. ¿Por qué no hacer familia?”, declaró. A partir de ello, manifestó que su posición será aconsejarlo con afecto y objetividad, siempre con el deseo de que le vaya bien.

Ale Fuller declara ante la prensa en un segmento televisivo que incluye a los conductores en el estudio y un video de Pablo Heredia. (YouTube: 'Q'Bochinche'.)

Ale Fuller evitó opinar sobre Thalía Bentín y un eventual romance

La reportera también le planteó a Fuller un escenario hipotético: qué pensaría si Thalía Bentín fuera la mujer que Heredia estaría conociendo o con quien podría formalizar una relación. La actriz prefirió no dar recomendaciones públicas sobre una situación que, en caso de existir, pertenecería al ámbito íntimo de los involucrados.

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“Los consejos de cara a algo tan personal deberían darse justamente en ese ámbito, en lo privado”, respondió.

Con esa frase, Fuller dejó en claro que no trasladará a cámaras conversaciones que, de producirse, corresponderían a una amistad.

La artista añadió que no conoce personalmente a Bentín, por lo que descartó emitir una opinión sobre ella. Aun así, sostuvo que espera que Heredia encuentre una relación saludable, basada en una conexión genuina y en objetivos compartidos.

“Estoy segura de que Pablo va a querer construir algo sano y bonito con quien conecte”, dijo Fuller. Además, afirmó que puede dar cuenta de la disposición de su amigo para establecer un vínculo sentimental serio, sin referirse a una persona concreta ni confirmar que exista actualmente una relación.

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Las palabras de Fuller no validan las versiones que vinculan al argentino con Bentín. Su declaración se limitó a señalar que Heredia no le ha contado sobre alguien en particular y que, de acuerdo con la información que le brindó, continúa sin pareja.

Pablo Heredia está en Argentina por proyectos y asuntos familiares

Ante una nueva pregunta sobre el estado sentimental del actor, Ale Fuller fue más directa. La reportera le consultó si, por lo que ella conocía, Heredia se encontraba soltero en la actualidad. La respuesta de la actriz fue afirmativa.

“Sí, sí me ha dicho que está soltero”, expresó. Fuller precisó que el intérprete acaba de llegar a Argentina, donde se encuentra enfocado en asuntos personales, laborales y familiares.

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La actriz no dio mayores detalles sobre los proyectos que Heredia desarrolla en su país de origen ni sobre cuánto tiempo permanecerá allí. Sin embargo, consideró que él atraviesa una etapa positiva y destacó que ha sido un buen año para su amigo.

“Está con unos proyectos personales, con la familia, trabajando por allá”, señaló. En ese sentido, Fuller aprovechó la conversación para enviarle buenos deseos y remarcar que espera que continúe avanzando en los objetivos que se ha propuesto.

Ale Fuller y Pablo Heredia aparecen en un díptico vinculado con declaraciones sobre la vida sentimental del actor.

La versión de que Heredia está soltero contrasta con las especulaciones que circularon después de su encuentro con Bentín en la fiesta de Lobatón. Hasta el momento, no existe una confirmación pública de parte de los presuntos involucrados sobre un vínculo afectivo.

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Estos son los rumores entre Pablo Heredia y Thalía Bentín

Las versiones sobre una posible relación entre Pablo Heredia y Thalía Bentín aparecieron luego de que los dos asistieran al cumpleaños de Samahara Lobatón. La coincidencia en esa reunión llevó a que seguidores y figuras del espectáculo comentaran la posibilidad de que entre ellos hubiera surgido algo más que una amistad.

El tema tomó mayor fuerza cuando Pati Lorena sostuvo que podría existir un acercamiento entre ambos. Asimismo, Samahara Lobatón dejó algunas indirectas sobre lo sucedido durante su celebración, lo que alimentó la conversación alrededor de los asistentes.

Pese a la atención generada por esas versiones, Bentín fue consultada sobre el actor y negó que haya una relación sentimental. “¡Todo súper bien con Pablito! ¡Somos amigos!”, respondió cuando le preguntaron por el supuesto romance.

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Con esa declaración, la expareja de Diego Chávarri definió públicamente su vínculo con Heredia como una amistad. Sus palabras, sumadas a lo dicho por Fuller sobre la soltería del actor, no confirman que exista un noviazgo entre los dos.

Diego Chávarri se pronuncia en ‘La Granja VIP’ y pide disculpas públicas a su novia Thalía Bentín luego de la polémica con Gabriela Herrera. YouTube: 'La Granja VIP'