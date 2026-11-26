Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)

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La inspección de la cúster implicada en el caso Liceo Naval, tras lo ocurrido en el colegio Almirante Guise, concluyó este miércoles en el Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como Maranguita.

La diligencia comenzó a las 9 de la mañana y reunió a peritos de criminalística, especialistas forenses, abogados de la parte agraviada y defensas de los menores investigados.

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El vehículo ingresó al recinto alrededor de las 9:40. La medida fue dispuesta por el Poder Judicial a solicitud del juez a cargo del proceso, quien pidió la presencia de especialistas para reconstruir la distribución interior de la unidad y establecer las distancias entre los asientos.

El objetivo de la diligencia fue elaborar un croquis de la cúster y contrastar las mediciones con las manifestaciones que los menores brindaron ante las autoridades. Los peritos evaluaron los espacios y otros elementos físicos de la unidad que puedan aportar información para la investigación.

Una infografía del programa Panorama ilustra la ubicación de los estudiantes, el profesor, el entrenador y el chofer dentro del bus escolar donde ocurrió una agresión sexual en Lima. (Captura video: Panorama)

Peritaje busca contrastar declaraciones de los menores

La inspección formará parte de los elementos que deberán ser revisados por las autoridades en el expediente. Uno de los abogados de la defensa de un menor investigado indicó, según la información difundida durante la cobertura, que la diligencia era necesaria para esclarecer el caso. La defensa también consideró que la inspección debió realizarse antes.

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Para este jueves está prevista la ampliación de las declaraciones de dos menores que permanecen internados en el centro juvenil. Ambos ya habían brindado su versión de los hechos ante las autoridades y deberán volver a declarar como parte de las diligencias en curso.

La defensa del menor agraviado no había brindado declaraciones al cierre de la cobertura. La Fiscalía y los peritos de la Policía se retiraron tras completar la revisión de la unidad.

Un habeas corpus fue admitido por el Poder Judicial

En paralelo, la defensa de uno de los menores investigados presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial. El recurso fue admitido y cuestiona aspectos vinculados con el traslado de los adolescentes desde el colegio hasta la dependencia policial.

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El juez deberá evaluar el pedido y la documentación presentada, que incluye información proporcionada por el centro educativo. La decisión deberá considerar las normas aplicables a niños y adolescentes, debido a que los involucrados son menores de edad.

El proceso seguirá con las declaraciones previstas y la evaluación de los resultados de la inspección. Las autoridades deberán determinar el valor de los peritajes, las versiones recogidas y los documentos incorporados al expediente antes de adoptar nuevas decisiones.

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Declaración clave

Un testigo clave para el caso declaró que el alumno señalado como presunto agresor principal le contó que cometió la agresión sexual dentro del minibús que trasladaba al equipo de futsal del colegio. El joven afirmó que no vio lo ocurrido, pero que sí escuchó al menor agraviado pedir que “se detuvieran”.

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Según informó Latina, el testigo confirmó que estaba sentado en la misma fila que el agraviado, aunque del lado opuesto del minibús. Ante la jueza que preside el caso en el Poder Judicial, el estudiante indicó que la agresión ocurrió en la parte posterior del vehículo e identificó la posición de varios compañeros.