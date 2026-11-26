Un mapa de Perú junto a un mosquito Aedes aegypti y una jeringa con vacuna ilustra el escenario sanitario frente al dengue en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El incremento de los casos de dengue en Perú vuelve a poner bajo presión al sistema de salud. El aumento de contagios y fallecimientos durante 2026 plantea interrogantes sobre las medidas de prevención, la capacidad de diagnóstico y la atención de los pacientes que desarrollan complicaciones.

La situación adquiere mayor relevancia ante la proximidad de diciembre y enero, meses en los que las lluvias y las altas temperaturas podrían favorecer la reproducción del mosquito transmisor. Las condiciones climáticas representan un factor adicional para el avance de la enfermedad en distintas regiones del país.

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El especialista en salud pública Omar Neyra cuestionó la estrategia del Gobierno frente al brote y sostuvo que las autoridades no priorizaron suficientemente las acciones de control del vector. Según explicó, la vacunación no puede constituir la única herramienta de respuesta ante una enfermedad cuya transmisión depende de la presencia del mosquito infectado.

En una entrevista con Infobae Perú, el experto también advirtió sobre las dificultades para identificar oportunamente a los pacientes con dengue y brindarles tratamiento antes de que sus cuadros se agraven. Entre sus principales observaciones figuran la falta de fumigación permanente, la escasa distribución de repelentes y las limitaciones del sistema de diagnóstico.

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Dengue supera los 112.000 casos en Perú durante 2026

Los reportes epidemiológicos de fines de noviembre de 2026 sitúan los contagios por dengue por encima de los 112.000 y 122.000 casos, con más de un centenar de fallecidos. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud (Minsa), el número de infectados representa un incremento superior al 200% frente al mismo periodo de 2025.

La mayor concentración de casos se registra en regiones del norte, principalmente La Libertad, Piura y Lambayeque. San Martín y Lima también figuran entre las zonas afectadas por la enfermedad.

Para Omar Neyra, las condiciones ambientales explican parte de la presión epidemiológica. El especialista señaló que el fenómeno de El Niño, las lluvias y las temperaturas elevadas favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

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“El dengue se produce por la presencia del zancudo que transmite el virus. Si hay zancudos infectados, habrá casos de dengue”, explicó durante la entrevista con Infobae Perú.

Experto cuestionó que la vacunación sea el eje principal de la estrategia

Vacunación dengue (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista consideró que las autoridades sanitarias conocían las condiciones climáticas que podían favorecer la propagación del dengue y debieron priorizar el control del mosquito transmisor.

En su evaluación, la respuesta estatal concentró demasiada atención en la vacunación de niños y adolescentes de entre 10 y 20 años, sin desarrollar con la misma intensidad otras intervenciones preventivas.

También cuestionó que la respuesta se concentre en ampliar la disponibilidad de camas hospitalarias y unidades de cuidados intensivos sin fortalecer las medidas destinadas a evitar nuevos contagios.

“No se hizo en estos más de cien días un trabajo sostenido para que las personas aprendamos a gestionar el agua para que ahí no se reproduzca dengue, a fumigar cuando hay zancudos para que se elimine y las personas aprendan a cuidarse con repelente”, sostuvo.

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Diagnóstico tardío complica la atención de pacientes con dengue

Otra de las deficiencias señaladas por Neyra corresponde a los tiempos de diagnóstico. El especialista explicó que el sistema sanitario utiliza pruebas de laboratorio que pueden demorar entre dos y tres días, un periodo que considera demasiado prolongado para una enfermedad que puede provocar un deterioro rápido del paciente.

Como alternativa, planteó incorporar pruebas capaces de detectar el dengue en aproximadamente 30 minutos. Ese primer resultado permitiría identificar con mayor rapidez a las personas infectadas y determinar quiénes necesitan evaluaciones adicionales.

Neyra explicó que el virus puede provocar un desequilibrio hemodinámico que requiere atención inmediata. Por ello, los pacientes con complicaciones necesitan hidratación, administración de suero mediante una bomba de infusión, monitoreo constante y controles de laboratorio.

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“Si eso no sucede, en pocas horas un paciente se desestabiliza. Pero para llegar a eso tienes que diagnosticar”, advirtió.

El especialista relacionó las demoras en la identificación de los contagios con la llegada de pacientes en condiciones más complejas a los establecimientos de salud. Esta situación incrementa la demanda de atención y contribuye a la saturación de los hospitales.

Una infografía con cifras del Ministerio de Salud señala que el Perú acumula 184 muertes por dengue en 2026, con una concentración de 114 casos entre octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fumigación y distribución de repelentes entre las medidas urgentes

Para reducir la mortalidad, Neyra planteó tres intervenciones prioritarias: fumigación permanente, distribución masiva de repelentes y habilitación de un sistema sanitario paralelo para atender a los pacientes con dengue.

Sobre la primera medida, precisó que las campañas de fumigación no deberían limitarse a una intervención aislada. Las autoridades tendrían que mantener estas acciones en los distritos, viviendas y provincias con presencia del mosquito transmisor.

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Respecto a los repelentes, consideró necesario adquirir grandes cantidades para distribuirlas entre las poblaciones más vulnerables. El objetivo sería que los ciudadanos puedan utilizarlos diariamente durante los meses de mayor riesgo.

La tercera medida consiste en establecer unidades de atención específicas para pacientes con dengue. Neyra explicó que muchos de ellos requieren estabilización hemodinámica e hidratación, por lo que no todos necesitan ingresar inicialmente a una unidad de cuidados intensivos.

“Para dengue no necesitas UCI en la primera etapa. Hidratarlos con suero bomba y estabilizarlos hemodinámicamente, y ahí los paras”, indicó en diálogo con Infobae Perú.

27/02/2024 Campaña de fumigación frente al dengue en Perú SOCIEDAD SUDAMÉRICA INTERNACIONAL PERÚ MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ/ANDINA

Vacunas contra el dengue y desconfianza de la población

Neyra también se refirió a la comunicación del Estado sobre los beneficios de la vacunación. Según el especialista, los mensajes que presentan las vacunas como una garantía para evitar el contagio pueden generar desconfianza cuando las personas vacunadas contraen posteriormente la enfermedad.

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Explicó que la protección debe comunicarse con precisión: la vacuna busca reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves y morir, pero no garantiza que una persona no contraiga el virus.

“Las vacunas salvan vidas, han eliminado enfermedades, pero hay que trabajar”, afirmó.

El especialista propuso que las autoridades expliquen los beneficios y posibles efectos de la inmunización sin recurrir a mensajes que puedan interpretarse como una obligación. También sugirió que la presidenta de la República participe públicamente en una jornada de vacunación para transmitir confianza a la ciudadanía.

Serotipo 3 del dengue genera interrogantes sobre la eficacia de la vacuna

Otro punto abordado durante la entrevista fue la circulación del serotipo 3 del dengue (DENV-3). Neyra señaló que existen cuatro serotipos del virus y que, según la información atribuida a las autoridades sanitarias, el tercero es el predominante durante los últimos meses.

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El especialista consideró que esta información resulta relevante para orientar las políticas de prevención y conocer las características del brote.

Asimismo, planteó interrogantes sobre la eficacia de la vacuna Takeda frente a esta variante del virus. No obstante, aclaró que no dispone de investigaciones ni datos propios para establecer una respuesta sobre su efectividad.

“Es una pregunta que nos tienen que responder rápidamente, porque ya tenemos semanas con esto”, manifestó.

Advierte sobre el escenario sanitario de diciembre y enero

Casos de Dengue superaron los 1.300 en la primera semana del 2025. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

El especialista expresó preocupación por las condiciones epidemiológicas previstas para los últimos meses del año y el inicio de 2027. Según su evaluación, las lluvias, las temperaturas y las deficiencias en la respuesta sanitaria podrían complicar el panorama.

También cuestionó la actuación de los gobiernos regionales, a los que atribuyó una responsabilidad directa en la gestión de los servicios de salud de sus respectivas jurisdicciones.

“Los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de la gestión de la salud en las regiones”, señaló Neyra, quien criticó la falta de una reestructuración de sus sistemas sanitarios y de acciones sostenidas durante el año.

En cuanto a los grupos afectados, identificó a niños y adolescentes como parte de la población con un número importante de contagios y extendió su observación hasta personas de entre 35 y 40 años. Además, manifestó preocupación por la mortalidad registrada en esos grupos.

El especialista reiteró que la respuesta requiere medidas de prevención y atención oportuna, ante el riesgo de que el incremento de contagios continúe durante los próximos meses.