César Acuña firmó su saludo de cumpleaños hacia su nieto con el término familiar 'tu papá Cesitar'.

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Alessio, el hijo de Brunella Horna y Richard Acuña, cumplió tres años el 24 de noviembre y recibió mensajes de cariño de toda su familia a través de redes sociales. La celebración tuvo como tema central a Spiderman, el personaje favorito del menor, y se desarrolló con un desayuno familiar antes de la fiesta principal que, según adelantó Horna, se realizará en otra fecha.

Sin embargo, fue la publicación de su abuelo, César Acuña, la que generó mayor atención entre los seguidores de la familia, luego de que el político se refiriera a sí mismo con una palabra distinta a la de abuelo. Horna compartió en Instagram fotografías del desayuno cumpleañero que organizó para su primogénito, con una decoración inspirada en el superhéroe.

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En las imágenes aparece junto a su esposo, Richard Acuña, hijo del líder de Alianza para el Progreso (APP), acompañando al pequeño en la celebración. “Desayuno cumpleañero. Alessio hoy cumple tres y mi corazón explota de felicidad. Desde que llegaste, mi mundo es mucho más bonito. Papá y mamá siempre a tu lado, para más aventuras. Te amo mi pequeño superhéroe”, escribió la exconductora de televisión en la descripción de la publicación.

Brunella Horna y Richard Acuña organizaron un desayuno familiar para celebrar el tercer cumpleaños de su hijo Alessio. El evento contó con una ambientación inspirada en superhéroes y el personaje de Spiderman, incluyendo panqueques temáticos, arreglos de frutas y figuras decorativas en la mesa. Las imágenes compartidas muestran a la pareja acompañando al menor durante la reunión matutina en su residencia. Video: Instagram Brunella Horna

El mensaje de César Acuña que sorprendió a sus seguidores

César Acuña también utilizó sus redes sociales para saludar a su nieto por la fecha. El político compartió una fotografía en la que sostiene con cariño al menor y acompañó la imagen con un mensaje extenso. “Felices 3 añitos, mi pequeño. Qué rápido pasa el tiempo y qué hermoso regalo es tenerte con nosotros. Que Dios te bendiga siempre, mi pequeño nieto, y me permita acompañarte durante muchos años más”, escribió el fundador de APP.

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El detalle que más comentarios generó fue el cierre de la publicación. César Acuña no utilizó la palabra abuelo para despedirse, sino que se refirió a sí mismo con un término que suele emplear en el entorno familiar. “Te quiere mucho tu papá Cesitar”, firmó el político, en una frase que evidenció la cercanía que mantiene con el hijo de Brunella Horna y Richard Acuña.

Richard Acuña y Brunella Horna posan junto a los hijos del político por el tercer cumpleaños de Alessio.

La publicación se suma a otras muestras públicas de afecto que el líder de APP ha dedicado a sus nietos en fechas especiales a lo largo del año.

Una familia que combina farándula y política en la vida pública

La celebración del cumpleaños de Alessio se produce en un año en el que Brunella Horna y Richard Acuña mantuvieron una presencia constante en los medios peruanos, tanto por motivos familiares como por la coyuntura política que atravesó el patriarca del clan. En enero, la pareja celebró tres años de matrimonio con mensajes públicos de cariño, mientras que en junio viajaron a México para asistir, junto a César Acuña, a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

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El año también incluyó otras celebraciones familiares de gran despliegue. En agosto, Richard Acuña organizó una fiesta para los 16 años de su hijo mayor, Richard Jr., con presentaciones en vivo de artistas internacionales como Justin Quiles, Max Carra y Joey Montana, en una línea similar a la que había seguido meses antes con la fiesta de 15 años de su hija.

César Acuña comparte una fotografía junto a su nieto Alessio para saludarlo por su tercer cumpleaños en su cuenta oficial de Instagram.

En septiembre, Kelly Acuña, hermana de Richard y cuñada de Brunella, celebró sus 40 años junto a Bacilos y La Mosca Tsé Tsé en vivo, con la presencia de toda la familia. En paralelo a estos eventos, César Acuña encabezó este año la fórmula presidencial de Alianza para el Progreso en las elecciones generales de abril, acompañado por Alejandro Soto y Jessica Tumi en la plancha vicepresidencial.

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Fue su tercera postulación a la presidencia, tras los intentos de 2016 y 2021. Brunella Horna acompañó a su suegro durante el cierre de campaña en Lima y le dedicó entonces un mensaje público en el que lo describió como “la persona más noble que conozco”.

El entorno familiar también enfrentó cuestionamientos este año

El 2026 no estuvo exento de episodios que pusieron a la familia bajo escrutinio público. Entre marzo y abril, distintas investigaciones periodísticas y de organismos de control revelaron presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas vinculadas al entorno familiar de Brunella Horna en hospitales de la red de EsSalud en Lambayeque.

Brunella Horna y Richard Acuña posan junto a su hijo Alessio durante la celebración de su tercer cumpleaños decorada con motivos de Spiderman.

La Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron pesquisas sobre concesiones de servicios de alimentación que, según reportes periodísticos, estarían relacionadas con el padre de la empresaria. En ese contexto, los seguidores de Horna notaron un cambio en su actividad digital, marcado por el cierre de comentarios en algunas publicaciones y una pausa en la frecuencia de sus contenidos en redes sociales.

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Pese a ello, la familia continuó mostrando públicamente sus celebraciones, como ocurrió ahora con el tercer cumpleaños de Alessio, que reunió nuevamente a los distintos integrantes del clan Acuña-Horna en una fecha dedicada al menor de la familia.