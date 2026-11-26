En 2009, Alfonso 'Puchungo' Yáñez gestionó el fichaje del delantero para la segunda división. Una llamada a la dirigencia de la 'U' llegó demasiado tarde. (Instagram)

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Raúl Ruidíaz pudo haber vestido la camiseta rosada del Sport Boys antes de consagrarse en Universitario de Deportes. La revelación la hizo Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, quien en 2009 ejercía como gerente del club chalaco y estuvo a punto de concretar el traspaso del entonces joven atacante que militaba en el equipo filial crema, América Cochahuayco.

La operación fracasó por un golpe de timón que nadie anticipó: Juan Reynoso decidió promoverlo al primer equipo en cuestión de días, cerrando una puerta que apenas había comenzado a abrirse.

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El partido que encendió la alerta

Una recomendación de Samuel Eugenio llevó a Alfonso Yáñez a observar de cerca a Raúl Ruidíaz. El entonces delantero de América Cochahuayco llamó la atención del gerente de Sport Boys durante un partido en el Monumental. (Universitario de Deportes)

Todo empezó con una recomendación. Samuel Eugenio, excompañero de Yáñez durante seis años en Universitario de Deportes y por entonces entrenador de América Cochahuayco, fue el primero en advertir el potencial del atacante. “Llévatelo. Ese juega bien”, le dijo Eugenio a Yáñez con insistencia, según relató el propio exdirigente en el programa Después de la Pichanga.

La palabra de su amigo no fue suficiente para convencerlo de inmediato. Yáñez quería ver con sus propios ojos. La oportunidad llegó cuando Sport Boys se midió ante América Cochahuayco en el Estadio Monumental. Allí, frente a sus propios ojos, el dirigente observó a un delantero menudo, delgado, que se movía con una soltura difícil de ignorar. “Era más chiquito de lo que es ahora. Flaquito”, recordó Yáñez, quien no tardó en reconocer que la descripción de Eugenio no había sido exagerada.

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Ruidíaz acumulaba ya una temporada en la filial universitaria. Había llegado al club en 2008, tras formarse en las divisiones menores de la ‘U’, y en ese primer año anotó su primer tanto el 10 de agosto frente a Hijos de Acosvinchos en una acción individual desde el mediocampo. Para 2009, con Jorge Ágapo Gonzales al mando técnico del equipo, el atacante había disputado 11 partidos oficiales y convertido tres goles ante Sport Águila, Deportivo Coopsol y Universidad San Marcos.

La gestión que nunca llegó a completarse

Convencido del potencial del delantero, Alfonso Yáñez comenzó a preparar su llegada a Sport Boys para disputar la segunda división. Sin embargo, Juan Reynoso se adelantó y lo promovió al primer equipo de Universitario. (Universitario de Deportes)

Convencido por lo que había visto en el Monumental, Yáñez tomó una decisión: hablar con la dirigencia de Universitario para negociar el pase del delantero a la segunda división con la camiseta del Boys. Su razonamiento era sencillo: si el club crema mantenía al jugador en la filial, era porque no contaba con él para el plantel principal. En ese contexto, cederlo al equipo chalaco parecía una salida lógica para todas las partes.

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El plan también contaba con el respaldo de Eugenio, dispuesto a facilitar la operación desde adentro. “Samuel me iba a ayudar a que vaya”, confirmó Yáñez, quien además señaló que la llegada de Waldir Sáenz al Boys había reforzado la necesidad de sumar otro atacante al esquema del equipo en el torneo de ascenso.

Sin embargo, la gestión nunca pudo formalizarse. En el mismo período en que Yáñez se preparaba para abrir el diálogo con la directiva universitaria, Reynoso tomó una determinación que alteró todos los planes: en octubre de 2009, el entonces técnico del primer equipo crema incorporó a Ruidíaz al plantel profesional.

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La ventana se cerró antes de que el dirigente del Boys pudiera siquiera golpearla. “A la hora que voy a hablar, Juan lo sube”, resumió Yáñez con la claridad de quien todavía recuerda el episodio con nitidez.

Un técnico que marcó su carrera desde las inferiores

Antes de dar el salto al fútbol profesional, Ruidíaz encontró en Samuel Eugenio a uno de sus primeros impulsores. El técnico identificó sus condiciones en América Cochahuayco y defendió su potencial ante quienes podían ofrecerle una oportunidad. (Universitario de Deportes)

Más allá del frustrado traspaso, el relato de Yáñez dejó en evidencia el rol que Samuel Eugenio cumplió en los primeros pasos del atacante. El exfutbolista de Universitario no solo lo dirigió en América Cochahuayco, sino que funcionó como un impulsor activo de su carrera en un momento en que Ruidíaz todavía no había captado la atención del cuerpo técnico principal.

“Era un tipo frontal, aparte frontal”, subrayó Yáñez al referirse al carácter de Eugenio, a quien describió como alguien genuinamente comprometido con el desarrollo de sus dirigidos. La imagen que trazó fue la de un entrenador que no solo observaba el rendimiento futbolístico de sus jugadores, sino que también asumía una responsabilidad sobre su proyección.

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La exigencia del torneo de ascenso donde compitió la filial universitaria resultó determinante en la formación del delantero antes de su salto al fútbol profesional. Ese tránsito por la segunda división, en partidos donde el margen de error es mínimo y la presión física constante, moldeó al atacante que semanas después Reynoso decidió incorporar al primer equipo de la ‘U’. Lo que pudo ser un debut con la camiseta rosada terminó siendo el trampolín hacia una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los delanteros peruanos más destacados de las últimas dos décadas.