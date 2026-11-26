Un hombre experimenta fatiga y sudoración abundante ante las altas temperaturas durante una ola de calor en la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La humedad puede hacer que el calor en Lima se sienta más intenso de lo que indica el termómetro. Este fenómeno, conocido como sensación térmica, explica por qué el cuerpo percibe temperaturas distintas a las que registran los instrumentos meteorológicos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) detalló qué factores intervienen en esta diferencia y cómo se calcula.

En los días de altas temperaturas, la combinación del calor y la humedad puede generar una mayor incomodidad, debido a que el organismo tiene más dificultades para regular su temperatura mediante la evaporación del sudor. Por eso, aunque el termómetro registre determinado valor, las personas pueden experimentar una sensación de calor superior.

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Sin embargo, este indicador no depende únicamente de las condiciones del ambiente. También intervienen características individuales, como la edad, el metabolismo, el estado de salud, la contextura corporal y la vestimenta, factores que explican por qué dos personas pueden experimentar de manera diferente el clima de una misma zona.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología prevé temperaturas de hasta 40 °C en la costa norte del Perú durante la primavera y el verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la humedad hace que el calor se sienta más intenso en Lima?

La sensación térmica depende principalmente de tres factores meteorológicos: la temperatura del aire, la humedad y la velocidad del viento. La combinación de estas condiciones determina cómo el organismo intercambia calor con el ambiente y qué tan intensas pueden sentirse las temperaturas.

Durante el verano, la humedad cumple un papel importante. Cuando el ambiente registra altos niveles de humedad relativa, el sudor tarda más en evaporarse, lo que dificulta el mecanismo natural que utiliza el cuerpo para enfriarse. Como consecuencia, el calor puede percibirse con mayor intensidad, incluso si la temperatura ambiental no experimenta un incremento considerable.

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Para estimar esta percepción en condiciones cálidas, el Senamhi utiliza el índice de calor (Heat Index), que considera tanto la temperatura del aire como la humedad relativa. Este indicador permite conocer cómo se combinan ambas variables y qué condiciones puede experimentar la población.

El viento también modifica la percepción de la temperatura, aunque sus efectos dependen de las condiciones climáticas. En invierno, por ejemplo, favorece la pérdida de calor corporal y puede intensificar la sensación de frío, incluso cuando el termómetro no registra una variación significativa.

Los factores personales que explican por qué algunos sienten más calor que otros

Aunque varias personas permanezcan en un mismo espacio y estén expuestas a idénticas condiciones meteorológicas, no necesariamente experimentarán la misma sensación térmica. Esto ocurre porque la respuesta del organismo frente al frío y al calor también depende de factores individuales.

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Entre ellos figuran la edad, el metabolismo, el estado de salud y la contextura corporal. La vestimenta también influye en la percepción, debido a que puede favorecer o dificultar la regulación de la temperatura corporal.

Por esta razón, la sensación térmica es un indicador complementario de la temperatura del aire. Se expresa en grados Celsius (°C), pero no reemplaza el valor registrado por los instrumentos meteorológicos, ya que ambos representan información diferente sobre las condiciones ambientales.

Mujeres se protegen del intenso sol y calor en Lima, Perú, durante el verano agravado por el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde consultar la sensación térmica en Lima y cómo protegerse del calor

El Senamhi pone a disposición de la ciudadanía información sobre la temperatura actual y la sensación térmica en Lima Metropolitana a través de su página web. Los datos se actualizan cada hora y pueden consultarse durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Conocer estos valores permite identificar cuándo las condiciones ambientales pueden generar mayor incomodidad y adoptar medidas de prevención. Ante una sensación de calor elevada, la entidad recomienda mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en espacios frescos.

Residentes caminan bajo el intenso sol y los rayos directos en una calle céntrica de Lima, evidenciando el agotamiento provocado por las altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días de bajas temperaturas, las medidas deben orientarse a conservar el calor corporal. Para ello, es importante utilizar ropa abrigadora y protegerse del viento, especialmente durante las horas en las que se registran las temperaturas más bajas.

A través del Ministerio del Ambiente (Minam), el Senamhi mantiene la vigilancia de las condiciones meteorológicas y proporciona información sobre las variaciones de temperatura y otros factores ambientales, con el propósito de que la población pueda anticiparse a los cambios del tiempo.

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