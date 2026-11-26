La actriz y conductora Vanessa Terkes participa en la secuencia El semáforo de Vanessa Terkes. En el segmento, repasa decisiones clave de su vida personal y sentimental, abordando temas vinculados a su pasado matrimonio con George Forsyth ante los conductores del espacio matutino. Willax TV: 'Qué Mañana'.

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Vanessa Terkes volvió a referirse a su breve matrimonio con George Forsyth y dejó una reflexión sobre las decisiones tomadas durante una relación sentimental. La actriz fue consultada en el programa ‘Qué Mañana’ sobre si lamenta haberse casado con el exfutbolista y respondió que, si bien hoy recomendaría actuar con mayor cautela, entiende esa etapa como parte de un proceso personal. “El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña”, expresó.

La intérprete recordó que su vínculo con Forsyth avanzó con rapidez. Según contó en el espacio de Willax Televisión, ambos se conocieron durante pocos meses antes de que llegara la propuesta de matrimonio. En ese momento, ella se encontraba en México por compromisos laborales vinculados a una producción de TV Azteca.

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La conversación se centró en el tiempo que una pareja necesita para conocerse antes de formalizar una unión. Terkes señaló que su propia experiencia le dejó una advertencia para quienes evalúan dar ese paso, aunque marcó distancia de una lectura puramente negativa sobre su pasado.

Vanessa Terkes aconseja tomarse tiempo antes de casarse

Ante la pregunta directa sobre si se arrepiente de haber contraído matrimonio con George Forsyth, la actriz evitó una respuesta tajante en un primer momento. Dijo que nunca se había planteado esa interrogante de manera profunda, pero reconoció que un divorcio implica trámites y un periodo complejo para las personas involucradas.

“Qué buena pregunta. La verdad es que no me lo he preguntado nunca”, comentó durante la entrevista. Luego, al referirse a los procesos posteriores a una separación legal, lanzó una recomendación al público: “Piensen bien antes de casarse, pues”.

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La conductora y actriz explicó que conoció al entonces exarquero de Alianza Lima durante un periodo corto. De acuerdo con su relato, la propuesta ocurrió a los cuatro meses de iniciar la relación y la boda se realizó alrededor de siete meses después. Esa velocidad, dijo, dificultó que pudiera conocer todos los aspectos de la situación.

“Yo lo conocí poquito: cuatro meses. A los cuatro meses me pidió matrimonio y nos casamos como a los siete meses después de eso”, relató Terkes. También recordó que, por entonces, trabajaba en una novela en México, una circunstancia que reducía el tiempo que ambos podían compartir.

La artista resumió su consejo con una frase dirigida a quienes contemplan el matrimonio: “Por favor, cásense con precaución”. La declaración se produjo mientras reconstruía la cronología de una relación que concentró atención en la televisión peruana y en las redes sociales.

La actriz Vanessa Terkes responde a preguntas sobre su vida conyugal durante una emisión en vivo de Willax Televisión. (Willax TV)

La actriz asegura que no se arrepiente de lo vivido

Pese a la reflexión sobre la rapidez con la que se desarrolló la relación, Vanessa Terkes hizo una precisión sobre el sentido de sus palabras. La actriz manifestó que no reniega de su historia y que prefiere entender los momentos difíciles como experiencias que dejan lecciones.

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“No, yo no me arrepiento de nada, yo aprendo de todo”, afirmó con una sonrisa. De ese modo, su respuesta combinó una recomendación de prudencia para otras parejas con una postura de aceptación sobre las decisiones que tomó en el pasado.

Terkes también mencionó que el trámite de divorcio tomó dos años. La artista no ofreció mayores detalles sobre ese proceso durante la conversación, pero sí recordó que el final de su matrimonio implicó una etapa de cambios personales.

Su unión con Forsyth se convirtió en uno de los romances más comentados de la farándula peruana entre 2017 y 2021. La pareja se casó por civil el 25 de agosto de 2018 en la Municipalidad de La Victoria, distrito del que él era alcalde años después. La ceremonia religiosa se realizó el 15 de septiembre de ese mismo año en la Basílica de San Pedro.

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La actriz Vanessa Terkes y el político George Forsyth aparecen en una composición fotográfica referente a sus declaraciones sobre su pasado matrimonio. (Willax TV)

El matrimonio terminó ocho meses después de la boda

El matrimonio entre Vanessa Terkes y George Forsyth duró aproximadamente ocho meses. El 8 de mayo de 2019, la actriz comunicó públicamente la separación y señaló entonces que se trataba de asuntos internos que buscaba manejar para preservar su tranquilidad emocional.

El término de la relación ocurrió en medio de una denuncia por violencia familiar, un asunto que marcó la cobertura mediática de aquella ruptura. Durante su reciente aparición televisiva, Terkes no profundizó en ese episodio y concentró sus comentarios en la necesidad de conocer mejor a una pareja antes de asumir un compromiso legal.

La intérprete recordó, además, el estado emocional que atravesaba cuando aceptó casarse. “Yo, en su momento, estaba recontra enamorada”, sostuvo. Fue en ese contexto que pronunció la frase sobre el amor y la locura, al explicar la intensidad con la que vivió aquella etapa.

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Forsyth, exfutbolista y exalcalde de La Victoria, mantuvo una presencia constante en la vida pública luego de su carrera deportiva. Su relación con Terkes generó interés desde el anuncio del compromiso hasta la posterior separación, debido a la notoriedad de ambos en el ámbito del entretenimiento y la política peruana.

Vanessa Terkes habla de su actual relación sentimental

La actriz también se refirió a su presente amoroso y aseguró que atraviesa un momento de estabilidad. Según contó, mantiene una relación con un peruano que vive en el país y trabaja como publicista.

“Ahorita estoy muy enamorada, estoy feliz, estoy contenta con mi galán”, declaró en el programa. Terkes evitó revelar la identidad de su pareja, aunque confirmó que no pertenece al mismo nivel de exposición pública que caracterizó a algunas de sus relaciones anteriores.

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Con esa afirmación, la artista cerró su intervención con una mirada puesta en su presente. Sus comentarios sobre Forsyth quedaron planteados como una reflexión sobre el tiempo, el enamoramiento y las decisiones que acompañan un matrimonio.

La actriz y conductora Vanessa Terkes participa en una entrevista radial y asiste a una presentación junto a su pareja.