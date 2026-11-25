En una entrevista de TVPerú Noticias en el espacio El Niño: Prevención y Acción, un vocero del Ministerio de Transportes y Comunicaciones explica el uso de la línea 119. Este servicio gratuito de mensajería de voz permite comunicarse ante emergencias como sismos, huaicos o lluvias intensas cuando colapsan las redes telefónicas.

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Ante una inundación, un huaico, un sismo u otra situación que afecte las redes de telefonía e internet, la línea 119 permite grabar y recuperar mensajes de voz gratuitos para informar la ubicación, el estado de una persona o pedir auxilio. El servicio está disponible en todo Perú durante las 24 horas, tanto para teléfonos móviles como para líneas fijas.

La herramienta funciona como una alternativa cuando las llamadas convencionales se congestionan porque miles de usuarios intentan contactar a sus familiares al mismo tiempo. La recomendación después de una emergencia es priorizar los mensajes por aplicaciones, redes sociales u otros canales de datos. Si esas vías fallan, el 119 permite dejar una comunicación que otra persona puede escuchar desde cualquier teléfono.

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El especialista en gestión del riesgo de desastres del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Enzo Mendoza, explicó que el sistema busca reducir la presión sobre las redes de telecomunicaciones tras un desastre. La línea puede servir para avisar que alguien se encuentra a salvo, que permanece varado en una carretera, que está camino a su vivienda o que requiere apoyo urgente.

En un segmento informativo de TV Perú Noticias, se realiza una demostración práctica sobre el uso de la línea 119 como servicio de mensajería de voz ante situaciones de desastre y fenómenos naturales. Los participantes utilizan teléfonos móviles en el estudio para mostrar los pasos necesarios para grabar y recuperar mensajes de voz en casos de sismos o emergencias asociadas a El Niño.

El mensaje de voz puede durar hasta un minuto y debe incluir datos concretos

Para registrar un aviso en la línea 119, el usuario debe marcar ese número desde un teléfono fijo o móvil y seleccionar la opción uno. Luego de escuchar la señal, podrá grabar un mensaje de voz con una duración máxima de un minuto. No es necesario contar con saldo para acceder al servicio.

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El contenido debe ser breve y preciso. Conviene identificar a la persona que habla, indicar el punto donde se encuentra, describir su condición y señalar si necesita ayuda. Un mensaje útil, por ejemplo, puede mencionar el nombre completo, una referencia de ubicación, la situación en la zona y un número alternativo de contacto si existe.

Mendoza puso como ejemplo el caso de un viajero atrapado en la zona de Rayito de Sol, en Chosica, luego de un huaico que bloqueó una carretera y dejó a varios pasajeros sin conexión. En una situación de ese tipo, el mensaje puede informar que la persona está varada, precisar el tramo afectado y solicitar que sus familiares comuniquen el hecho a las autoridades o a los equipos de emergencia.

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(MTC)

El aviso queda guardado, aunque el teléfono se apague, se pierda o se quede sin saldo

Una de las características del sistema es que el mensaje permanece registrado en la casilla de voz aunque el teléfono desde el cual se grabó quede inutilizado después. Esto incluye casos en los que el equipo se apaga por falta de batería, se extravía, es robado o deja de tener saldo. La información queda asociada al número telefónico desde el que se realizó la grabación.

Esa condición puede ser útil durante una inundación, cuando una persona debe desplazarse hacia una zona segura, abandona su vivienda o pierde acceso a su dispositivo. Antes de quedarse sin batería o de interrumpirse la señal, puede dejar un aviso en el 119 para que sus familiares conozcan dónde estuvo por última vez, con quién se encontraba y cuál era su situación.

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Los mensajes grabados en la línea de emergencia se almacenan entre cinco y siete días y después se eliminan de forma automática. Por ese motivo, el servicio está pensado para comunicaciones inmediatas vinculadas con un desastre y no para dejar información permanente. La recomendación es practicar el procedimiento con la familia antes de que ocurra una emergencia, en especial con adultos mayores, niños y personas que dependan de terceros para comunicarse.

El MTC tiene disponible la línea 119 para enviar y recibir mensajes de voz de forma gratuita en casos de emergencia. (Foto: Agencia Andina)

Para escuchar un mensaje hay que marcar 119 e ingresar el número de quien lo dejó

Los familiares o contactos de una persona afectada pueden recuperar el aviso desde otro teléfono. Deben marcar 119, elegir la opción dos e ingresar el número desde el cual se realizó la grabación. Si el mensaje se dejó desde un celular, el sistema solicitará los nueve dígitos del número móvil.

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Un representante explica en televisión el uso de la línea telefónica gratuita 119 para enviar mensajes de voz durante emergencias o desastres naturales en Perú.

En el caso de una línea fija, también es necesario colocar el código de la ciudad o región antes del número telefónico. El procedimiento permite que una persona que no puede recibir llamadas directas deje una referencia sobre su estado, mientras otra consulta la grabación desde un equipo distinto. De ese modo, la comunicación no depende de que el teléfono original siga operativo.

Una infografía de TVPerú Noticias explica el uso de la línea gratuita 119 para grabar y escuchar mensajes de voz durante emergencias por desastres naturales en Perú.

El funcionamiento del 119 refuerza la necesidad de mantener disponibles los números de contacto de familiares, vecinos y personas de confianza. Durante una evacuación o un corte eléctrico, muchas personas no pueden acceder a la agenda digital de su teléfono. Tener esa información anotada permite consultar la casilla de voz de un pariente incluso si el equipo se descargó, se dañó o quedó en una zona inaccesible.

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Una conductora y un especialista detallan en un programa de televisión peruano el uso de la línea 119 para enviar mensajes de voz en casos de desastre.

Mendoza recomendó incluir una libreta con teléfonos importantes dentro de la mochila de emergencia. Allí pueden figurar los números de familiares, contactos fuera de la zona afectada, centros de salud, bomberos y autoridades locales. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones también indicó que sus áreas de fiscalización supervisan los planes de contingencia de las empresas de telecomunicaciones ante cortes de energía y eventuales interrupciones de las redes.

Un vocero oficial explica en un noticiero televisivo el uso de la línea 119 para enviar mensajes de voz durante emergencias en Perú.

El uso del 119 no reemplaza la llamada a los servicios de emergencia cuando existe una amenaza inmediata para la vida. Si hay una persona atrapada, herida o expuesta al avance del agua, el mensaje de voz puede aportar información a los familiares, pero también es necesario intentar contactar a las autoridades por los canales disponibles. La línea constituye una vía para sostener la comunicación cuando los medios habituales pierden capacidad durante una crisis.

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