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Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude, pero no tiene pruebas: anuncia que pagará S/ 20.000 a quien las tenga

El candidato de Renovación Popular amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con una protesta a nivel nacional y declararse en “insurgencia ciudadana” si no anulaba las elecciones hasta la noche del miércoles 15 de abril

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La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien acusó la ejecución de un supuesto fraude electoral, no posee pruebas de que este haya ocurrido y ha anunciado que ofrecerá una recompensa de S/ 20.000 a cualquier persona que pueda tener evidencia que pueda probar la existencia del fraude que él se encargó de denunciar en primer lugar.

En horas de la madrugada del jueves, López Aliaga publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofrecía un pago específicamente a personas vinculadas a la ONPE, el JNE o a cualquiera que tenga alguna relación con el proceso electoral y tenga algún tipo de evidencia sobre un supuesto intento de fraude en las elecciones presidenciales.

“El Perú merece elecciones transparentes. Si eres trabajador de ONPE, JNE, o empresa vinculada al proceso electoral y tienes información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje: Renovación Popular ofrece S/. 20,000 de recompensa”, anunció el candidato en su cuenta oficial de Facebook.

Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude, pero no tiene pruebas: anuncia que pagará S/ 20.000 a quien las tenga. (Foto: Rafael López Aliaga)
Rafael López Aliaga acusa un supuesto fraude, pero no tiene pruebas: anuncia que pagará S/ 20.000 a quien las tenga. (Foto: Rafael López Aliaga)

El candidato también afirmó que las personas que decidan enviar información al correo que Renovación Popular creó para este fin, accederá a la recompensa además de “confidencialidad absoluta” y “protección de identidad”.

López Aliaga pide suspender proclamación del segundo y tercer lugar

Pese a que el martes 14 de abril se realizó una manifestación frente al local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, amenazó con “incendiar la pradera” y declararse en insurgencia; este miércoles solicitó formalmente por medio de una carta la suspensión de la proclamación del segundo y tercer lugar en la elección presidencial.

El candidato argumentó que había estimado que las deficiencias operativas en los comicios impidieron votar a aproximadamente “608,000 ciudadanos” en Lima Metropolitana.

En la carta dirigida al presidente del JNE, Roberto Burneo, el exalcalde afirmó que, pese a la reapertura de 13 centros de votación el lunes para más de 50,000 electores que no pudieron sufragar por los fallos logísticos, “ese número representa solo una fracción de los ciudadanos que en realidad no pudieron” ejercer su derecho.

El candidato de Renovación Popular amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con una protesta a nivel nacional y declararse en “insurgencia ciudadana” si no anulaba las elecciones hasta la noche del miércoles 15 de abril. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo
El candidato de Renovación Popular amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones con una protesta a nivel nacional y declararse en “insurgencia ciudadana” si no anulaba las elecciones hasta la noche del miércoles 15 de abril. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

De acuerdo con la data citada en su documento, la tasa de ausentismo en estos comicios llegó a 20,14%, frente al 13,35% registrado en 2016, lo cual equivale a cerca de “608,000 limeños” que no habrían acudido a las urnas. Esto pese a que la cifra real sobre la cantidad de ausentes aún está pendiende de confirmarse debido a que no se han procesado todas las actas de votación.

“Estos electores que no pudieron votar no decidieron quedarse en casa:fueron impedidos por un fallo del Estado”, sigue su misiva antes de denunciar que Renovación Popular habría perdido unos 120,000 votos en la capital, “cifra 2,5 veces mayor que la diferencia entre el segundo y el tercer candidato (aproximadamente 47,000 votos)”.

Sin embargo, el candidato tampoco indica por qué considera que esos 120.000 votos serían adjudicados únicamente al partido Renovación Popular o cuáles son los cálculos que utilizó para generar esta estimación.

López Aliaga ya había anticipado que no aceptará el resultado de los comicios incluso si él es quien pasa a segunda vuelta y aseguró que lo sucedido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela”, aseguró.

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