Fenómeno El Niño: Agricultores de Tumbes piden apoyo al Gobierno para no perder su cosecha

Extensas hectáreas de cultivos quedan bajo agua tras recientes inundaciones, poniendo en riesgo la subsistencia de los agricultores locales. - Crédito: Facebook / Noticias con Lucy Peña oficial

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Las consecuencias del Fenómeno del Niño en la zona norte del Perú ya ha empezado a mostrarse en sectores económicos como la agricultura. En la región Tumbes, agricultores productores de arroz reportaron la caída de la mitad en su cosecha y reclamaron al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que les brinde algún tipo de apoyo frente al perjuicio económico que generan las lluvias intensas.

En conversación con Exitosa, uno los agricultores afectados indicó que los trabajadores del sector requieren de algún tipo de bono, además de fertilizantes o créditos para sostener la próxima campaña. Las lluvias y el viento, según denunciaron, obligan a levantar el cultivo antes de su punto de maduración y dejan parte del grano en el suelo. “Un reactivo o, para la campaña que viene, que nos apoyen con abono o con crédito, para poder trabajar”, pidió.

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En las parcelas del sector de la vía San Isidro, un productor describió a Exitosa, radio peruana, el resultado obtenido por hectárea: “Aquí hemos trabajado a pérdida, solamente 5.000 kilos por hectárea, cuando debemos cosechar entre 8.000 y 10.000 kilos”.

La demanda de ayuda también expuso una tensión entre los productores y la visita del ministro de Agricultura en la región. Pese a que el titular de la cartera, Marco Vinelli, se hizo presente, los agricultores indicaron que “con nosotros no se ha reunido. Nosotros somos los verdaderos afectados, no las autoridades que se encuentran sentadas en un escritorio”.

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Senamhi activa alerta roja en Piura y Tumbes

A inicios de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja por posible activación de quebradas en regiones de Piura y Tumbes, ante el pronóstico de lluvias intensas que podrían ocasionar huaicos y movimientos en masa de severidad extrema.

De acuerdo con el organismo, el peligro está asociado a las precipitaciones previstas para las siguientes 24 horas, así como a las lluvias registradas durante los siete días anteriores y las condiciones de susceptibilidad a movimientos en masa. En total, el aviso identifica a 104.812 personas expuestas, además de instituciones educativas, establecimientos de salud y tramos de la red vial que podrían verse afectados.

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En Tumbes, el aviso emitido el pasado 2 de noviembre comprende a 2.223 personas, 13 instituciones educativas, dos centros de salud y 54 kilómetros de red vial. Las provincias identificadas con mayor exposición son Contralmirante Villar y Tumbes, donde las precipitaciones podrían incrementar el riesgo de activación de quebradas.

Un mapa del Senamhi delimita las áreas bajo alerta roja por posible activación de quebradas y cuantifica la población expuesta en Tumbes. (Senamhi)

El Senamhi advierte que este fenómeno comprende flujos rápidos de agua y movimientos en masa en quebradas o cuencas pequeñas, producto de la combinación de lluvias precedentes y actuales con las condiciones geológicas del terreno. Entre sus manifestaciones se encuentran:

Flujos de lodo.

Crecidas de detritos.

Flujos de detritos.

La Dirección Zonal 1 del Senamhi informó que se esperan precipitaciones de moderada a extrema intensidad en diferentes sectores de ambas regiones. Estas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

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En Tumbes, las lluvias alcanzarían una intensidad de fuerte a extrema, principalmente durante el 4 y 5 de noviembre. En Piura, se pronostican precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en sectores de la costa interior y la sierra, aunque algunas zonas podrían registrar condiciones extremas.