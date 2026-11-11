Más arroz gratuito: MIDAGRI amplía de 400 a 731 los distritos beneficiados a nivel nacional, ¿en qué regiones?

El MIDAGRI amplió a 731 los distritos beneficiarios de arroz gratuito para familias vulnerables. - crédito EFE

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) amplió de 400 a 731 los distritos focalizados para la distribución gratuita de arroz a población en situación de pobreza y pobreza extrema. La actualización incorpora 331 jurisdicciones al programa, un incremento de 82,8% frente a la cobertura inicial.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº D000475-2026-MIDAGRI-DM, publicada el 10 de noviembre. El nuevo padrón contempla distritos de departamentos como Cajamarca, Áncash, Amazonas, La Libertad, Piura, Loreto, San Martín, Lambayeque, Huánuco y Ucayali.

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La entrega forma parte de la intervención extraordinaria prevista en el Decreto de Urgencia Nº 005-2026, que autorizó al sector agrario a comprar arroz a productores de agricultura familiar y distribuirlo sin costo entre hogares vulnerables.

El anexo actualizado incluye localidades con incidencia de pobreza monetaria muy alta, alta e intermedia. La lista está organizada por departamento, provincia, distrito y código de ubigeo.

El Decreto de Urgencia autoriza la compra directa de cereal a pequeños productores de la agricultura familiar. (Foto: Agencia Andina)

AGRO RURAL deberá confirmar el stock antes de convocar a las entidades receptoras

La resolución también modifica las reglas para la distribución del producto. AGRO RURAL, encargado de ejecutar la intervención, deberá verificar previamente la disponibilidad de arroz antes de convocar a las entidades receptoras.

Estas instituciones podrán ser municipalidades u otras entidades públicas o privadas que cuenten con condiciones mínimas para recibir, almacenar y entregar las raciones.

Por su parte, el MIDAGRI deberá considerar la población del distrito, la información de focalización social y la cercanía de las entidades con los puntos de acopio.

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El nuevo lineamiento precisa que las entidades receptoras no tendrán poder de decisión sobre el destino del arroz. La entrega deberá realizarse de forma gratuita y únicamente a personas en pobreza y pobreza extrema que residan en los distritos incluidos en el padrón.

La intervención estatal comenzó con la adquisición de 122,5 toneladas de arroz a productores de Loreto.

La compra de arroz buscó responder a la crisis de los productores

El programa surgió luego de las protestas de productores arroceros ante la sobreoferta del cereal, la reducción de los precios de comercialización y el incremento de los costos de fertilizantes y combustibles.

En su momento, MIDAGRI autorizó hasta S/ 120 millones para la adquisición excepcional de arroz a productores de agricultura familiar. El objetivo fue generar una salida para parte de la producción que enfrentaba dificultades de venta y, a la vez, reforzar la atención alimentaria de hogares vulnerables.

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AGRO RURAL ya inició el proceso de compra en algunas regiones. En agosto, la entidad adquirió 122,5 toneladas de arroz a productores de Loreto, en el marco de la intervención.

El gremio arrocero advirtió riesgos en cultivos clave de la canasta básica ante los efectos de El Niño.

El Niño 2026-2027 añade presión a la campaña agrícola

La ampliación de los distritos focalizados ocurre cuando el sector agrario mira con preocupación la campaña 2026-2027 por los posibles efectos de El Niño.

Organizaciones de productores, como la Asociación Peruana de Productores de Arroz - APEAR, han alertado que las variaciones de temperatura, las lluvias intensas, las sequías y la afectación de infraestructura podrían comprometer cultivos de la canasta básica.

Ese escenario suma presión sobre la producción, el transporte y el abastecimiento de alimentos en regiones expuestas a eventos climáticos.

Por ejemplo, la papa ya registra retrasos de siembra en zonas de la sierra por falta de humedad, mientras que la quinua reportó daños por bajas temperaturas en Ayacucho. También están bajo vigilancia palta, mandarina, mango, uva y arándano por lluvias, calor o problemas de riego.

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