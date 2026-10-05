Compra de arroz a productores: Midagri endurece controles para adquisición directa a arroceros afectados por El Niño

La relación de agricultores habilitados solo podrá actualizarse de forma excepcional hasta el 15 de octubre de 2026.

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) modificó las reglas para comprar y distribuir arroz entre familias en pobreza y pobreza extrema durante 2026.

El cambio llega más de cuatro meses después de la publicación del Decreto de Urgencia N.° 005-2026, que autorizó recursos para enfrentar la sobreoferta del cereal y el aumento de los costos de producción.

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De acuerdo con Midagri, las nuevas disposiciones buscan ordenar la ejecución de la intervención a cargo del programa Agro Rural, que compra el arroz a productores de la agricultura familiar y luego lo entrega a la población beneficiaria.

La resolución incorpora controles para convocar a los agricultores, actualizar el padrón de participantes y contratar servicios de transporte, almacenamiento y envasado.

La medida fue aprobada mediante Resolución Ministerial N.° D000415-2026-MIDAGRI-DM, publicada el 5 de octubre. Mantiene, sin embargo, las condiciones principales para los agricultores que venderán el producto al Estado, como el volumen máximo permitido, el pago mediante transferencia bancaria y las revisiones de calidad.

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Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

Agro Rural deberá publicar la relación de agricultores convocados

Desde ahora, Agro Rural tendrá que difundir la lista de agricultores convocados antes de cada compra. La relación incluirá a los productores que figuren en el Listado Final de Productores de la Agricultura Familiar Aptos.

La publicación deberá aparecer en la sede digital del programa u otros medios institucionales electrónicos por un máximo de tres días calendario. La medida permitirá que los agricultores comprueben si fueron incluidos y presenten documentos pendientes antes de firmar los contratos.

Solo podrán participar quienes aparezcan en ese padrón. La resolución tampoco modifica el orden de prelación que define qué productores serán convocados en cada adquisición.

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Cada agricultor apto podrá vender un límite máximo de 250 sacos de arroz de 49 kilogramos.

El padrón solo podrá modificarse dos veces hasta el 15 de octubre

Midagri también restringió los cambios en la relación de productores habilitados. El listado podrá actualizarse, de forma excepcional, hasta el 15 de octubre de 2026 y solo en dos oportunidades.

Las modificaciones procederán si un agricultor desiste de participar, cambia de comercializador o presenta errores materiales en sus datos, como el número de Documento Nacional de Identidad o el Registro Único de Contribuyentes.

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas deberá validar la información ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y los registros que correspondan del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Los productores que no estén incluidos en el padrón inicial no podrán ser agregados por haber tomado conocimiento tardío del programa. Los cambios tampoco afectarán los contratos que ya hayan sido suscritos.

El Gobierno destinó 120 millones de soles para la compra del cereal y 50 millones para infraestructura de riego.

Empresas de transporte y almacenamiento deberán inscribirse en el RNP

Las empresas que brinden servicios para la operación deberán contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), administrado por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).

La obligación alcanzará a proveedores de transporte, almacenamiento, envasado, maquila y otras tareas logísticas, sin importar el monto de la contratación. Antes, bastaba con tener Registro Único de Contribuyentes activo y habido, además de una cuenta interbancaria vinculada.

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Cada agricultor apto podrá vender hasta 250 sacos de 49 kilogramos, equivalentes a 12,25 toneladas. Agro Rural revisará el 5% de cada lote y el pago se realizará por transferencia bancaria en un plazo de hasta cinco días hábiles.

Finalmente, la resolución no cambia el destino del arroz ni los criterios para entregar el producto a las familias beneficiarias. Agro Rural seguirá a cargo de trasladar el cereal hacia las entidades receptoras para su entrega a hogares en pobreza y pobreza extrema.

El dato

El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.° 005-2026 el 29 de mayo de 2026. La norma respondió a una campaña agrícola marcada por una mayor oferta de arroz, que redujo los ingresos de productores, y por el alza de los precios de fertilizantes y combustibles.

El decreto autorizó S/ 120 millones para adquirir, trasladar y distribuir arroz. También asignó S/ 50 millones para trabajos de mantenimiento de infraestructura de riego.

La primera compra se realizó en agosto. Agro Rural adquirió 122,5 toneladas de arroz a 10 productores de Loreto por S/ 318.500. El programa está a cargo de coordinar las adquisiciones y la entrega del cereal a las entidades receptoras.