Perú

Flavia Laos y Luis Mateucci oficializan su romance tras semanas de viajes y salidas juntos: “Es la mejor mujer que tuve a mi lado”

El argentino y participante de realities calificó a la cantante como la mejor mujer que tuvo a su lado, mientras ella explicó qué aprecia de su pareja

Flavia Laos y Luis Mateucci confirmaron que formalizaron su relación durante una salida en yate por La Punta
Flavia Laos y Luis Mateucci confirmaron que formalizaron su relación durante una salida en yate por La Punta
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Flavia Laos y Luis Mateucci confirmaron que son pareja durante una salida en yate por La Punta, donde fueron captados entre abrazos y besos. El argentino respondió sin rodeos cuando le preguntaron si ambos ya habían formalizado su vínculo y dedicó elogios a la cantante e influencer.

“Sí, sí, estamos oficialmente. Es hermosa, es única, la verdad es la mejor mujer que tuve a mi lado, ¿qué te voy a decir?”, expresó Luis Mateucci ante las cámaras de Amor y fuego.

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La declaración puso fin a las especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos, quienes habían compartido paseos, salidas públicas y viajes en las últimas semanas. Durante el recorrido en yate, la pareja se mostró cercana y no evitó las muestras de afecto frente a las cámaras.

Flavia Laos prefirió que Mateucci se encargara de responder la pregunta sobre la oficialización. Tras escuchar las palabras de su pareja, también habló de los aspectos que valora en esta etapa de su vida sentimental.

La influencer explicó que se siente cómoda con el argentino por el trato que recibe. Según contó, el sentido del humor, la atención y la sensación de protección que le transmite son elementos que considera importantes dentro de la relación.

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Flavia Laos explicó qué valora de Luis Mateucci

La cantante afirmó que el vínculo le ha dado tranquilidad. “Me gusta su sentido del humor, me cuida mucho, me protege y me hace sentir bien. Estoy más tranquila que nunca, pero porque él me hace sentir así como me gusta”, comentó.

Las declaraciones de Flavia Laos ocurren después de sus experiencias sentimentales previas, entre ellas la relación que mantuvo con Austin Palao. La influencer no profundizó en comparaciones, pero destacó que actualmente se siente en un escenario distinto.

El argentino elogió a la influencer y aseguró que es “la mejor mujer” que tuvo a su lado
El argentino elogió a la influencer y aseguró que es “la mejor mujer” que tuvo a su lado

La confirmación pública de la relación llegó luego de varias apariciones de la pareja en redes sociales y espacios públicos. Sus viajes y encuentros alimentaron los rumores, aunque hasta ahora ninguno de los dos había definido ante las cámaras si se trataba de un noviazgo.

El paseo por La Punta permitió que la pareja dejara clara su situación. Las imágenes difundidas por el programa mostraron a ambos durante una jornada en el mar, donde compartieron abrazos y besos antes de responder a las preguntas del reportero.

Mateucci, además, habló de la sorpresa que le produjo enamorarse en Perú. El participante de realities contó que no esperaba iniciar una relación durante esta etapa, pero aseguró que vive un momento de satisfacción personal y laboral.

Consultado sobre su presente en el país, el argentino resaltó: “Me siento bien, me da trabajo, tengo a mi novia, ¿qué más voy a pedir? Agradecido”, afirmó.

El argentino llegó a la televisión peruana como participante de formatos de competencia y convivencia. Su presencia en realities lo vinculó a distintas figuras del entretenimiento local, pero su relación con Laos empezó a ocupar espacio en la conversación pública después de que ambos compartieran actividades juntos.

La pareja también comenzó a acercar a sus familias. Hace poco viajaron a Marco Juárez, en Argentina, donde Flavia conoció a los familiares de Mateucci. El argentino se refirió con humor a ese encuentro y señaló que la influencer ya había conocido a todos los integrantes de su entorno.

“Hasta el perro”, comentó al recordar la visita. Laos confirmó, por su parte, que Mateucci también compartió momentos con su familia, un paso que ambos tomaron mientras su relación avanzaba.

El viaje a Marco Juárez reflejó una etapa de mayor cercanía entre la influencer y el argentino. La visita ocurrió antes de que ambos confirmaran ante las cámaras que habían formalizado su vínculo.

Una mujer con gorra blanca y micrófono en primer plano, un hombre en segundo plano. Un círculo superpuesto muestra a la misma mujer y hombre
Flavia Laos y Luis Mateucci confirmaron en 'Amor y Fuego' que su vínculo de '¿Volverías con tu ex? 2' continúa fuera del reality.

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