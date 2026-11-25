El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Sismo en Ica
Un sismo de magnitud 4,2 se registró a las 04:07 de este miércoles 25 de noviembre, a 90 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y su epicentro se ubicó en las coordenadas -15,38 de latitud y -76,00 de longitud.
Cuatro sismos fueron registrados el 24 de noviembre en Arequipa, Lima, Ica y Huánuco
El primer reporte correspondió a un sismo de magnitud 3,3 ocurrido a las 00:05:03 del 24 de noviembre. El epicentro se localizó a 20 kilómetros al noroeste de Camaná, en la provincia del mismo nombre, región Arequipa. El movimiento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y alcanzó una intensidad II en esa ciudad.
Horas después, a las 07:58:57, el IGP registró otro movimiento de magnitud 3,3. El evento se produjo a 13 kilómetros al oeste de Mala, en la provincia de Cañete, región Lima, con una profundidad de 58 kilómetros. La intensidad fue calculada entre II y III en el distrito limeño.
El sismo de mayor magnitud de la jornada ocurrió a las 17:36:29. El Censis informó que el evento alcanzó una magnitud de 4,7, con una profundidad de 17 kilómetros. Su referencia geográfica fue 78 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica.
Ese movimiento fue percibido con intensidad II en San Juan de Marcona, según la evaluación inicial del organismo. La ubicación mar adentro y la distancia respecto de las zonas urbanas incidieron en la percepción reportada por la población. No se consignaron afectaciones en los datos técnicos difundidos junto con el parte sísmico.
El cuarto evento ocurrió a las 18:52:24 y tuvo una magnitud de 4,0. El epicentro se ubicó a 36 kilómetros al norte de Panao, en la provincia de Pachitea, región Huánuco. La profundidad fue de 13 kilómetros y la intensidad alcanzó el nivel III en la zona de referencia.
El silencio sísmico describe sectores donde no se libera energía durante largos períodos
El término silencio sísmico se utiliza para describir áreas donde no se han producido terremotos de gran magnitud durante períodos prolongados, pese a que existe acumulación de tensión entre las placas tectónicas. No implica que un sismo vaya a ocurrir de inmediato ni permite establecer una fecha para un eventual terremoto.
En el litoral peruano, los especialistas analizan estas zonas porque la costa forma parte de un límite activo entre placas. La información geofísica permite estudiar la deformación del terreno y la actividad sísmica, aunque la ciencia no cuenta con métodos capaces de predecir con precisión el día, la hora o el lugar exacto de un terremoto.
La placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana frente al litoral peruano
La actividad sísmica de Perú está relacionada, en gran parte, con el proceso de subducción. La placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana frente a la costa del país. Ese contacto acumula energía que se libera mediante sismos de distinta magnitud y profundidad.
placa
Los movimientos también pueden producirse en fallas geológicas ubicadas dentro del territorio nacional. Por esa razón, los registros sísmicos no se concentran únicamente en el océano Pacífico. Los eventos de Huánuco y otras regiones del interior responden a procesos geológicos distintos a los que ocurren frente al litoral.
Las llamadas y las redes sociales pueden saturarse después de un sismo
Tras un temblor, las autoridades recomiendan evitar las llamadas telefónicas salvo que exista una emergencia. La alta cantidad de comunicaciones simultáneas puede saturar las redes y dificultar el contacto de los equipos de respuesta, los servicios médicos y las personas que necesitan auxilio.
Los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería pueden ser alternativas para informar que una persona se encuentra a salvo. También se aconseja confirmar la información antes de difundirla en redes sociales y consultar los canales oficiales del IGP y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para conocer los reportes verificados.
Una mochila de emergencia debe permitir responder durante las primeras horas
La mochila de emergencia debe contener artículos básicos para atender las necesidades de una familia durante las primeras 24 horas después de un desastre. Entre los elementos sugeridos figuran agua embotellada, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, silbato, mascarillas, abrigo y un botiquín de primeros auxilios.
También es importante incluir copias de documentos personales, dinero en efectivo, medicamentos de uso permanente, artículos de higiene y alimentos específicos para bebés, adultos mayores o mascotas, si corresponde. La mochila debe permanecer en un lugar accesible y todos los integrantes del hogar deben saber dónde está.
Durante un sismo, la recomendación es conservar la calma, alejarse de ventanas, estantes y objetos que puedan caer, y ubicarse en una zona segura previamente identificada. Al terminar el movimiento, se debe evacuar con orden si la vivienda presenta daños o si así lo indican las autoridades.