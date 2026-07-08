El reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2′ volvió a encender la polémica con un enfrentamiento que pasó de las palabras al contacto físico. En plena Asamblea Extraordinaria, Austin Palao y Raimundo Cerda protagonizaron un cruce tenso que tuvo como eje a la modelo Fran Maira y que obligó a intervenir a la producción y a los participantes para que la pelea no escalara.
El episodio sorprendió a varios dentro de la casa, entre ellos Flavia Laos, quien ingresó al programa junto a Palao y quedó en shock al ver cómo la discusión se transformó en forcejeo. El fragmento del altercado se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality.
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Un cruce que empezó con reproches y terminó en forcejeo
La discusión se originó cuando Raimundo encaró a Austin por la manera en la que se refirió a la relación pasada con Fran Maira, minimizando —según su reclamo— los meses que compartieron. Cerda fue directo frente a todos: “No me gustó escuchar cómo hablaste tú de ella”.
La respuesta del peruano no apaciguó la situación. Con evidente fastidio, contestó: “Y vas a seguir con lo mismo”. Lejos de retroceder, Raimundo insistió y elevó el tono con una frase que encendió la tensión: “Lloraba en mis brazos por tu culpa”.
Palao, desafiante, respondió sin filtro: “Bien, perfecto, ¿y? ¿Qué vas a hacer?”. En ese intercambio, el peruano también dejó entrever que era consciente del vínculo que tuvo con Fran y que la quiso mucho, aunque el cruce ya estaba desbordándose.
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El punto de quiebre llegó cuando Raimundo tocó el brazo de Austin. La reacción fue inmediata: Palao lo empujó y el intercambio pasó a lo físico. Ambos terminaron tomándose de la ropa a la altura del cuello, mientras el resto de participantes se levantaba para separarlos y evitar que la situación se saliera de control.
Austin Palao protagoniza fuerte pelea con Raimundo Cerda en reality chileno por la modelo Fran Maira. TikTok
La intervención del conductor y el impacto en la casa
En medio del caos, el conductor Julio César Rodríguez intervino para exigir calma y ordenar que regresaran a sus puestos. Sin embargo, el ambiente ya estaba marcado por el enfrentamiento: la tensión quedó instalada en la Asamblea y el episodio dejó a varios participantes en estado de sorpresa.
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La pelea no solo generó comentarios dentro del reality, sino que también se volvió un momento clave del programa por la rapidez con la que el cruce verbal derivó en empujones y forcejeos. La intervención de los compañeros y de la producción fue decisiva para que el altercado no terminara en golpes.
Flavia Laos, quien ingresó al reality junto a Austin Palao, quedó especialmente impactada por lo ocurrido. La escena la tomó por sorpresa, sobre todo porque el conflicto no se trató de una discusión general del encierro, sino de un reclamo directo vinculado a la vida sentimental del peruano antes del reality.
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Fran Maira, el centro del conflicto entre Austin y Raimundo
El trasfondo de la pelea tuvo un nombre propio: Fran Maira. Raimundo Cerda, amigo cercano de la modelo, decidió enfrentar a Palao por lo que consideró una manera injusta de referirse a la relación que Austin habría tenido con ella.
El punto que detonó la molestia fue que, dentro del mismo reality, Palao negó su relación con Fran Maira frente a Flavia Laos. Según lo mostrado en el programa, el peruano aseguró que solo se conocieron, pese a que el propio contexto del conflicto indica que existió un vínculo que se prolongó por varios meses.
Esa contradicción generó incomodidad y terminó por convertir el tema en discusión pública dentro de la Asamblea Extraordinaria. Raimundo, al sentirse con la autoridad de hablar como cercano a Fran, decidió salir en su defensa y encaró a Austin sin rodeos.
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El resultado fue un enfrentamiento cargado de frases de reproche y desafío, con una escalada que dejó claro que el asunto no se reducía a un comentario aislado, sino a cómo se interpretó —y se expuso— la historia con Fran Maira dentro del reality.
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