Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira: lo llamó ‘manipulador’ y Flavia Laos la respalda

Austin Palao negó las acusaciones de Oriana Marzoli durante una discusión emitida en el adelanto de “Volverías con tu ex? 2”.

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La llegada de Oriana Marzoli a ‘Volverías con tu ex? 2′ tendrá como uno de sus primeros focos de tensión un cruce con Austin Palao. Un adelanto del reality chileno muestra a la participante venezolana cuestionando al cantante peruano por sus relaciones pasadas y acusándolo de intentar modificar la personalidad o las decisiones de sus exparejas. En la discusión aparecen referencias a Fran Maira y Flavia Laos.

El conflicto comienza con el ingreso de Flavia Laos a la casa. Durante la presentación, Oriana identifica a la actriz como expareja de Austin Palao y vincula de inmediato ese antecedente con Fran Maira, otra antigua pareja del peruano.

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“Flavia… la exnovia de Austin”, comenta Marzoli al conocerla. Acto seguido, dirige su mirada hacia Palao y formula una acusación directa: “También la quisiste cambiar a ella como lo hiciste con Fran”.

El cantante rechaza la versión de Oriana y asegura que nunca buscó intervenir en las decisiones de Flavia Laos. “No, jamás. Ella puede hacer lo que quiera”, responde ante los demás participantes del espacio.

La conversación adquiere otro tono cuando la propia Flavia interviene. Su respuesta es breve, aunque respalda la postura de Oriana y amplía la controversia en la casa. “Fue lo mismo. La misma historia”, afirma la actriz frente a Austin.

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El cantante peruano enfrentó los cuestionamientos de la participante venezolana en “Volverías con tu ex? 2”, donde Flavia Laos respaldó las referencias a su relación pasada y Oriana Marzoli lo llamó “manipulador”. TikTok/ Ric La Torre/ Volverías con tu ex? 2

Flavia Laos respaldó a Oriana Marzoli

La intervención de Flavia Laos le da nuevos argumentos a Oriana Marzoli, quien sostiene que existiría una conducta repetida en las relaciones sentimentales de Austin Palao. La venezolana vuelve a mencionar a Fran Maira y plantea que ambas exparejas tienen una percepción similar sobre el cantante.

“Es como Fran. Es como patrón repetido”, expresa Marzoli. Luego, se refiere a las características que, desde su perspectiva, comparten las mujeres que estuvieron vinculadas con el artista peruano.

“Siempre te gustan a ti como cantantes, guapísimas, estupendas”, le dice Oriana. Austin responde con una frase que provoca reacciones entre los presentes: “No, transicionan a eso”.

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La expresión no pasa inadvertida y lleva a Marzoli a insistir con su cuestionamiento. La participante sostiene que tanto Flavia Laos como Fran Maira ya tenían sus propias cualidades, intereses y presencia pública antes de vincularse sentimentalmente con Palao.

“Ellas empiezan siendo estupendas y tú las quieres convertir en aburridas”, acusa Oriana. Austin niega de forma tajante las afirmaciones y señala que su compañera habla de situaciones que, según él, desconoce.

“Está errado, todo lo que has dicho es falso”, responde el peruano. La discusión se mantiene en torno a versiones contrapuestas: mientras Oriana y Flavia sugieren que existió un mismo comportamiento en ambas relaciones, Austin descarta que haya intentado cambiar a sus exparejas.

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Austin Palao protagonizó pelea con Oriana Marzoli en ‘Volverías con tu ex? 2′ por Fran Maira. IG

Austin Palao cuestionó a Oriana Marzoli

El enfrentamiento no queda limitado a la relación de Austin Palao con Flavia Laos. Oriana Marzoli también incorpora a Fran Maira, con quien el artista peruano mantuvo un vínculo sentimental y que protagonizó desacuerdos públicos con la venezolana durante su participación en otros espacios de telerrealidad.

En el adelanto, Oriana sostiene que sus comentarios no parten solo de rumores o referencias externas. La participante asegura que pudo observar de cerca una parte de la situación que cuestiona.

“¿Cómo es posible que dos ex tuyas piensen exactamente lo mismo? Y yo pude corroborar una porque lo viví, aquí en mi cara”, le recrimina Marzoli a Palao.

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El cantante intenta responder al planteo al señalar que Oriana no conoce todos los detalles de lo ocurrido en sus relaciones. “No tienes información real de lo que ha pasado, más allá del show”, afirma.

El intercambio cierra sin un acuerdo entre ambos. Oriana mantiene su postura y llama “manipulador” a Austin Palao, mientras él niega cada una de las acusaciones formuladas durante la conversación.

La escena anticipa uno de los conflictos que marcarán la participación de Marzoli en “Volverías con tu ex? 2”. Además del cruce con Austin Palao, los avances del programa muestran que la venezolana tendrá enfrentamientos con Rai Cerda, Guarén y Nico Solabarrieta.

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Flavia Laos respaldó a Oriana Marzoli tras criticar a Austin Palao.