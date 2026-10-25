Flavia Laos recibe elogios desde Chile por su participación en ‘Volverías con tu ex’: la califican como “personaje revelación”

Flavia Laos sorprende en la televisión chilena con su participación en ‘Volverías con tu ex’

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La participación de Flavia Laos en el reality chileno Volverías con tu ex comenzó a generar comentarios favorables en espacios de entretenimiento del país vecino. Conductores de un programa de streaming dedicado al formato destacaron su desempeño y la definieron como “el personaje revelación” de la temporada.

El tiktoker de espectáculos Ric La Torre compartió en su canal un fragmento de la conversación, donde los panelistas analizaron la presencia de la actriz peruana en el programa. En el video, los presentadores coincidieron en que Laos llegó a la televisión chilena como una figura poco conocida para el público local, pero logró ganar atención por su participación en pantalla.

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“¿Sabes qué? Creo que Flavia es el personaje revelación de este reality”, sostuvo uno de los conductores. Su compañera respaldó la opinión y afirmó que la concursante ha logrado posicionarse dentro de la dinámica del espacio.

Los panelistas recordaron que la artista ya había desarrollado una carrera en Perú, con participaciones en producciones como Ven, baila, quinceañera, pero remarcaron que su nombre no tenía el mismo nivel de reconocimiento en Chile antes de ingresar al reality.

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“En Chile no la conocíamos”, señalaron los conductores

Durante el análisis, uno de los integrantes del streaming indicó que el público chileno tenía poco conocimiento sobre la trayectoria previa de la peruana. “La conocíamos en Chile cero”, afirmó. La otra conductora respondió con la misma expresión, en referencia a que Laos no era una figura habitual de la televisión local.

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El comentario dio paso a una evaluación sobre el lugar que consiguió dentro de Volverías con tu ex. Según los presentadores, la actriz se convirtió en una de las participantes nuevas que más atención generó entre los espectadores del formato.

Panelistas de un programa de streaming valoraron que la peruana se involucre en las dinámicas, exprese sus opiniones y mantenga una presencia activa. Ric La Torre/ TikTok

“Creo que es la gran revelación de este reality”, insistió uno de ellos. Aunque evitó definirla como la mejor participante de la temporada, sostuvo que su desempeño destaca entre quienes ingresaron al programa sin una exposición previa ante el público chileno.

La valoración se centró en la capacidad de Flavia Laos para involucrarse en las situaciones que propone el reality, expresar su posición frente a los conflictos y sostener una presencia activa dentro de la convivencia. “Me gustan sus argumentos, todo bien”, comentó una de las figuras del espacio digital.

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Destacaron su participación en los conflictos del reality

Los conductores enumeraron los aspectos que, a su juicio, explican la recepción que Laos ha tenido en el programa. “Es bonita, talentosa, se supo involucrar, pelea lo justo, no es planta, tiene opinión. Encuentro que anda increíble”, afirmó uno de los panelistas.

La expresión “no es planta” suele utilizarse en los programas de telerrealidad para referirse a los concursantes que se mantienen al margen de las discusiones, las alianzas o los momentos centrales de la convivencia. En el caso de Laos, los comentaristas consideraron que ha logrado tener una participación visible sin aparecer de forma constante en enfrentamientos.

La otra conductora del streaming también reaccionó de forma positiva. “Bien ahí, Flavia”, expresó tras escuchar la evaluación de su compañero. El intercambio se difundió en las redes sociales de Ric La Torre, quien compartió el fragmento con una descripción en la que destacó los elogios recibidos por la peruana.

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El creador de contenido coincidió con los comentarios de los panelistas y sostuvo que Laos tiene condiciones para seguir en el género de los realities. “Para mí, la bebé tiene para hacer carrera en realities, pero arriba”, afirmó La Torre.

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Ric La Torre proyectó a Flavia Laos en formatos internacionales

En su mensaje, Ric La Torre consideró que la artista peruana podría ampliar su presencia fuera de la televisión local. “Yo creo que debería seguir metida en Netflix, en los realities americanos, porque es muy buena”, señaló.

La Torre también admitió tener una afinidad personal por la participante. “Además, tengo mi debilidad por la Flavia”, escribió antes de cerrar el mensaje con una frase en inglés: “You are a star”.

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Los elogios llegan mientras Flavia Laos continúa como una de las figuras que despiertan comentarios dentro de Volverías con tu ex. Su participación marca una nueva experiencia televisiva en Chile, donde compite y comparte espacios con personalidades conocidas del entretenimiento local.

La actriz peruana ingresó al reality con el desafío de conectar con un público que, según reconocieron los conductores del streaming, no conocía en profundidad su carrera.

La presencia de artistas peruanos en producciones internacionales suele abrir una nueva etapa de exposición mediática, sobre todo cuando se trata de formatos de convivencia, donde el público conoce aspectos de la personalidad de los concursantes más allá de sus trabajos previos.

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Las reacciones compartidas en el streaming muestran que, al menos entre algunos comentaristas de espectáculos, Flavia Laos ya es considerada una figura destacada en la farándula chilena gracias ‘Volverías con tu ex’.

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