Los viajeros de alto gasto extienden su permanencia hacia el Valle Sagrado y diversifican sus actividades más allá de Machu Picchu.

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Machu Picchu mantiene su lugar como el principal imán turístico de Cusco, pero una parte de los visitantes que llega desde mercados de alto gasto reserva más tiempo para la ciudad, el Valle Sagrado y otras experiencias vinculadas con la cocina, el patrimonio y el descanso. La estadía ya no se reduce a cumplir una visita programada a la Ciudadela Inca.

El cambio se refleja en itinerarios que combinan varias noches de alojamiento, traslados hacia Ollantaytambo, viajes en tren, recorridos urbanos y reservas en restaurantes. También deja en evidencia una condición para el crecimiento: la experiencia depende de una cadena de conexiones que debe funcionar sin interrupciones, desde el aterrizaje hasta el retorno del visitante.

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El viaje de lujo combina Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu

Para Michael Leitao, gerente general de Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco, el viajero de mayor gasto busca una estadía que reúna distintas actividades y que le permita conocer el destino más allá de sus principales postales. La visita a Machu Picchu conserva un lugar central, aunque comparte protagonismo con el patrimonio de la ciudad, la gastronomía y el descanso.

“El turista de lujo no busca solamente un lugar o un hotel; busca la experiencia”, afirma Leitao. En su opinión, el visitante prioriza cada vez más un viaje que le permita conocer la identidad local y compartir tiempo con familiares o amigos en entornos que ofrezcan actividades más amplias.

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El ejecutivo estima que el visitante permanece en Cusco alrededor de tres días. En algunos casos, la estadía urbana llega a tres o cuatro noches. A eso se añade el recorrido por el Valle Sagrado, que puede tomar entre dos y tres días, y la visita a Machu Picchu, que suele demandar uno o dos días adicionales.

El itinerario cambia según los intereses y la disponibilidad de entradas. Hay viajeros que permanecen una noche en la ciudad antes de partir hacia Aguas Calientes, mientras otros distribuyen sus días entre Cusco, Urubamba, Ollantaytambo y Machu Picchu. Según Leitao, cerca de 30% de los huéspedes permanece unos tres días en las propiedades de la empresa.

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Esta mayor permanencia abre espacio para un consumo que trasciende el alojamiento. El viajero puede recorrer el centro histórico, conocer iglesias, museos y espacios vinculados con el arte cusqueño, además de reservar tiempo para la cocina local y los servicios de descanso que ofrece la ciudad.

El acceso a la Ciudadela Inka requiere una sincronización estricta entre vuelos comerciales, transportes terrestres y trenes.

La gastronomía gana lugar en la decisión de viaje

La cocina peruana se consolidó como uno de los motivos que llevan a los visitantes a prolongar su viaje. Para el segmento de lujo, la mesa forma parte de la experiencia del destino y no solo de un servicio adicional dentro de la estadía.

Leitao señala que los viajeros llegan con una expectativa marcada por el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana. En Cusco, esa demanda se expresa en el interés por platos tradicionales y propuestas que integran productos de los Andes y la Amazonía.

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Entre las preparaciones figuran el ceviche, el paiche, el lomo saltado y las pastas elaboradas en casa. La oferta también incorpora ingredientes procedentes de distintas zonas del país, con énfasis en productos andinos y amazónicos que permiten construir una carta ligada al territorio.

“El turista ya viene con esa idea porque sabe que la comida peruana está nombrada en todo el mundo”, sostuvo el gerente. A su juicio, la gastronomía se volvió uno de los principales argumentos que explican la elección de Perú y, en particular, de Cusco dentro de un viaje más largo por Sudamérica.

La coctelería acompaña esa tendencia. El pisco, los macerados y otros licores locales forman parte de las cartas de bares y restaurantes, aunque la altura exige ciertas adaptaciones. Leitao explicó que algunos establecimientos ofrecen bebidas con menor contenido alcohólico, pensadas para visitantes que recién llegan a una ciudad ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar.

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El interés por estos productos también distribuye el gasto turístico entre restaurantes, proveedores, productores de alimentos y pequeños negocios. “En una ciudad donde gran parte de los visitantes sigue una agenda ajustada, conseguir que el viajero permanezca una noche más puede tener efectos sobre toda la cadena de servicios”, destacó.

Cerca del 30% de los huéspedes de la cadena Belmond en Cusco registra una estancia de tres días en la ciudad.

Cusco: cuando la conectividad define el recorrido del visitante

La expansión de la oferta turística enfrenta un límite cuando fallan las conexiones. El visitante de alto gasto suele tener vuelos, traslados, trenes y entradas reservados con anticipación. Cualquier modificación en esa ruta puede alterar la estadía completa.

Leitao remarcó que el traslado hacia Machu Picchu requiere coordinación entre varios tramos. El pasajero debe salir de Cusco, llegar a Ollantaytambo, abordar el tren hacia Aguas Calientes, subir a la ciudadela y organizar el retorno de acuerdo con las conexiones aéreas que tiene previstas.

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“Todo está bien mapeado: a qué hora salen de Cusco, a qué hora llegan a Ollantaytambo, cuándo toman el tren y cuándo deben regresar”, explicó. Para este tipo de viajero, una demora puede reducir el tiempo disponible en el destino o obligarlo a cancelar parte de la agenda.

Las lluvias, los bloqueos de carreteras, las interrupciones ferroviarias y los conflictos sociales tienen un impacto directo sobre la demanda. Leitao estimó que, según la magnitud de cada episodio, las cancelaciones pueden ubicarse entre 10% y 30%.

Cusco

El efecto alcanza a hoteles, operadores turísticos, restaurantes, transportistas y comercios. También afecta la percepción internacional sobre la seguridad y la previsibilidad de los viajes a Perú. Cuando las embajadas emiten alertas o circulan noticias sobre protestas y cortes de vías, algunos turistas postergan sus reservas o cambian de destino.

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La disponibilidad de entradas a Machu Picchu es otro factor que puede condicionar la decisión final. Leitao sostuvo que, tras la pandemia, algunos viajeros de lujo comenzaron a organizar sus desplazamientos con menos anticipación que antes. Sin embargo, la falta de cupos para ingresar al santuario puede llevar a la cancelación, incluso cuando ya existen reservas de alojamiento y transporte.

Cusco todavía busca recuperar los niveles de 2019

El turismo de lujo en Cusco todavía no recupera el volumen que tenía antes de la pandemia, según Leitao. La caída de los mercados asiáticos fue uno de los cambios más notorios en los últimos años, aunque el ejecutivo percibe un retorno gradual de esos viajeros.

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Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor para las propiedades de Belmond en Cusco. Le siguen Reino Unido, Italia y Francia. En América Latina, México, Brasil y Perú ganaron presencia entre los huéspedes que buscan experiencias de mayor gasto.

Japón, China, Corea del Sur e India figuran entre los mercados con potencial de crecimiento. Leitao recordó que antes de 2020 esos países tenían una participación más visible dentro del flujo turístico que llegaba a la región y que todavía existe margen para recuperar ese movimiento.

“No estamos todavía por encima de lo que teníamos en 2019”, dijo. El ejecutivo proyectó una mejora desde 2027, si las condiciones de conectividad, estabilidad y promoción internacional acompañan la recuperación de la demanda.

Michael Leitao, gerente general de Monasterio, A Belmond Hotel, Cusco.

El aeropuerto de Chinchero concentra expectativas

Finamente, el sector turístico también observa con atención la construcción del aeropuerto de Chinchero y las mejoras pendientes en las carreteras de conexión con el Valle Sagrado. La posibilidad de contar con una infraestructura aérea capaz de recibir vuelos internacionales es vista como una oportunidad para ampliar la llegada de visitantes.

Leitao consideró que una mayor conectividad puede beneficiar no solo a la ciudad de Cusco, sino también a los destinos del Valle Sagrado y a las comunidades que participan de la actividad turística. La expectativa es que la mejora en el transporte permita ordenar los flujos, reducir tiempos de traslado y dar más alternativas a quienes organizan viajes de varios días.

Para el turismo de alto gasto, la infraestructura tiene un valor que va más allá de la comodidad. Define la posibilidad de extender la estadía, sumar actividades y convertir una visita a Machu Picchu en un recorrido más amplio por Cusco y sus alrededores. “Todavía hay mucho espacio para recuperar y para que Cusco vuelva a crecer como destino”, sentencia.

Una muestra que acerca el arte contemporáneo al circuito turístico

La ampliación de la oferta cultural de Cusco también alcanza a los hoteles. En Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, funciona Mantay – Galería de Arte Moderno, un espacio que recibe tanto a huéspedes como a visitantes externos y que busca incorporar el arte contemporáneo a los recorridos por la ciudad.

Hasta el 7 de enero de 2027, la galería presenta la exposición “Grandes Maestros: una mirada al arte contemporáneo peruano a través de una colección cusqueña”. La muestra reúne pintura, escultura, dibujo y grabado de la Colección Mantay, con obras realizadas desde 1976 hasta la actualidad.

La selección incluye trabajos de Carlos Bernasconi, Ricardo Wiesse, Ramiro Llona, Heber Huamán Altamirano y José Antonio “Cuco” Morales, entre otros artistas peruanos. La exposición propone un contraste con el arte virreinal y la Escuela Cusqueña, dos referencias habituales dentro de la oferta cultural de la ciudad.

La guía del espacio explicó que Mantay inició sus actividades el año pasado y que “Grandes Maestros” corresponde a su tercera temporada. La entrada es gratuita para huéspedes y visitantes no alojados, aunque estos últimos deben coordinar previamente su visita.

El dato

Monasterio tiene 117 habitaciones y cuatro patios; su propuesta incluye dos salas de terapias y varias categorías de alojamiento, desde habitaciones superiores hasta suites.

La operación de lujo del hotel comenzó en 1999 . La marca pasó de Orient-Express a Belmond en 2014 , y Belmond forma parte de LVMH desde 2019.

Monasterio y Palacio Nazarenas funcionan en inmuebles históricos. La empresa sostiene que preserva patios, arcos, piletas, techos de madera y otros elementos originales.

La oferta gastronómica de las dos propiedades está vinculada con los chefs Jorge Muñoz , en Monasterio, y Pía León , en Palacio Nazarenas.

Belmond afirma que aplica medidas de sostenibilidad, como ahorro de agua y energía, y que compra parte de sus insumos a comunidades locales de Cusco.