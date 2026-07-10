Machu Picchu acumula una pérdida de casi 6.1 millones de turistas desde 2020

En el mes de Fiestas Patrias, Cusco se posiciona como uno de los principales atractivos turísticos del país. Sin embargo, el sector aún enfrenta rezagos frente a la etapa prepandemia. Según Mincetur, en 2025, el turismo nacional generó 1.48 millones de empleo directos e indirectos, 1.9% más que en 2019 (1.45 millones). No obstante, el sector solo contribuyó con el 3.3% del PBI nacional, aún por debajo de su nivel de 2019 (3.9%). Junto con el menor flujo de turistas internacionales, este menor aporte limita los ingresos y la actividad de sectores vinculados al turismo.
Situación del sector turismo
En lo que va de 2026, el turismo internacional en el Perú aún no retorna a su situación previa a la pandemia. A marzo, considerando los últimos doce meses, las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 3.4 millones, cifra 21% menor en comparación a 2019 (4.3 millones). Con ello, Perú se mantiene entre los países de la región que aún no logran ver una recuperación del turismo internacional, junto con Argentina (-22%) y Ecuador (-33%). En contraste, países como Colombia (+49%), Brasil (+46%) y Chile (+25%) ya superan sus niveles prepandemia.
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Los rezagos del sector también se evidencian en su situación a nivel local. Al cierre de 2025, se registraron 46.3 millones de viajes por turismo interno, cifra 4.7% menor que en 2019. Sin embargo, algunos indicadores muestran una recuperación parcial. Entre enero y marzo de 2026, los arribos a establecimientos de hospedaje superaron en 12.0% frente al mismo periodo prepandemia. Este avance, no obstante, fue menor al incremento de la oferta hotelera, que alcanzó los 30.9 mil establecimientos, 29.4% más que antes de la pandemia.
Recuperación parcial del turismo en Cusco
En esta coyuntura, la región muestra un avance parcial. Según el Mincetur, en 2025, el movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Cusco fue 22% mayor que en 2019. Asimismo, entre enero y abril de 2026, este flujo se ubicó 17% por encima del mismo periodo prepandemia. Por su parte, entre enero y marzo, los arribos de turistas extranjeros a hospedajes crecieron 14.6% respecto a 2019. Además, según el Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco, la venta del Boleto Turístico a los principales atractivos de la región aumentó 15.5% frente al nivel prepandemia.
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No obstante, el principal atractivo turístico de la región presenta rezagos. Las visitas a Machu Picchu no han logrado recuperar su cifra máxima de 1.6 millones de visitantes alcanzado en 2019. Según estimaciones del IPE, las visitas se encuentran 29.7% por debajo de lo que habría logrado de haber sostenido su tendencia prepandemia, lo que representa una pérdida acumulada de 6.1 millones de turistas desde 2020. Según la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Cusco parte de este rezago estaría asociado a la incertidumbre en la venta de boletos.
Recomendaciones
Para consolidar la recuperación, Cusco necesita resolver los problemas que afectan la predictibilidad del viaje. En línea con el libro “Machupicchu: El camino a su sostenibilidad”, publicado por el IPE y el Instituto Cusqueño de Economía, es prioritario implementar un sistema de reservas digital, transparente y articulado con los operadores de transporte, de modo que los visitantes puedan asegurar entradas y horarios con anticipación. Además, se requiere acelerar mejoras en accesos, transporte y rutas complementarias, con liderazgo de las autoridades nacionales y locales para recuperar la confianza en el principal atractivo turístico del país.
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Elaborado por Miguel Alzamora, economista senior del IPE, con colaboración de Sandro Sotacuro.
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