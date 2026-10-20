Turistas nacionales y extranjeros dejan de visitar Machu Picchu y apuestan por estos tres atractivos

Machu Picchu cae en visitas y ahora peruanos y extranjeros prefieren visitar atractivos más cerca a Lima. - Crédito Andina

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En Perú las cifras de turismo han caído: en el periodo de enero a septiembre, el país ha dejado de recibir 22 mil visitantes, con respecto al año pasado. Yi bien se destaca que países como Chile, de donde recibimos la mayor cantidad de visitantes, han caído y ahora vienen más de 40 mil menos turistas de ahí, también hay otra lectura con respecto a los atractivos que ofrece Perú.

Los dos atractivos turísticos más visitados del país también han caído en asistentes: el Parque Mágico del Agua y Machu Picchu. Por el lado del primero, cada años sus visitas han sido menores, pero en el caso del segundo, la caída se ha visto recién este año, con los datos de enero a agosto.

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Y en vez de visitar estos, ahora más turistas peruanos y extranjeros han apostado por ir a la Reserva Nacional de Paracas, la Isla Balletas y también al Castillo de Chancay (a este último solo ciudadanos peruanos).

Menos turistas vienen al Perú y sería el séptimo año en que no se recuperan las cifras prepandemia. - Crédito Composición Infobae

Atractivos turísticos caen en visitas

Por un lado, el Circuito Mágico del Agua, el atractivo turístico más visitado del país ha tenido menores visita este año, en el periodo de enero-agosto, comparado al 2025.

Las visitas bajaron de 2.129.423 entre enero y agosto de 2024 a 1.739.621 en 2025 y 1.619.293 en 2026. La caída fue de 18,3% entre 2024 y 2025, y de 6,9% adicional entre 2025 y 2026. Así, en el acumulado de los tres años, el descenso alcanza 23,9%.

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Por otro lado, el segundo atractivo turístico del país es Machu Picchu. Pero, a diferencia del anterior, este ha visto una caída en visitas recién este 2026.

Perú tiene un rica cultura, pero aún las acciones de los últimos gobiernos no han impactado en el aumento del turismo. - Crédito Andina

Así, el Santuario Histórico de Machupicchu recibió 979.828 visitantes entre enero y agosto de 2024, 1.019.725 en 2025 y 961.809 en 2026. Tras un alza de 4,1% en 2025, las visitas cayeron 5,7% este año. Frente a 2024, el nivel de 2026 es 1,8% menor.

Estas cifras incluyen tanto turistas nacionales como los visitantes extranjeros.

¿A dónde van los turistas?

Del otro lado, sí hay atractivos turísticos que aumentaron en visitas. Destaca principalmente la Reserva Nacional de Paracas.

Los datos de turistas internacionales que llegaron al Perú en setiembre no cambian el panorama. Perú sigue perdiendo en turismo. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

Esta paso de recibir 300.073 visitantes entre enero y agosto de 2024 a 349.738 en 2025 y 596.138 en 2026. Las visitas subieron 70,5% en el último año y casi se duplicaron frente a 2024, con un alza acumulada de 98,7%. Así, ha superado con creces las visitas prepandemia, que en 2019 llegaban a 362 mil 199.

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Se debe destacar que tanto turistas extranjeros como peruanos están apostando por visitar este atractivo y han aumentado la asistencia con respecto al 2025.

Pero también la Islas Ballestas creció en asistencia: recibió 387.023 visitantes entre enero y agosto de 2024, 416.403 en 2025 y 442.503 en 2026. El crecimiento fue de 6,3% frente a 2025 y de 14,3% en comparación con 2024. Pero el turismo extranjero sí bajó 3,6% este año, hasta 144.239 visitantes.

El ministro de Cultura explicó que los visitantes deberán adquirir directamente sus boletos mediante la plataforma Tu Boleto. La medida contempla diez días de adecuación técnica y una marcha blanca de treinta días (Crédito: TV Perú).

Finalmente, el otro atractivo que destaca es el Centro Turístico Castillo de Chancay, el cual registró 179.523 visitas entre enero y agosto de 2024, 271.639 en 2025 y 353.139 en 2026. El aumento fue de 30% frente al año pasado y de 96,7% respecto de 2024. En este solo se considera visitantes peruanos.

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Así, mientras también otros atractivos de Cusco han caído en visita (como el Parque Arqueológico de Ollantaytambo, la Explanada de Saqsayhuaman y el Complejo Arqueológico de Moray), los atractivos más cercanos a Lima han aumentado en visitantes, a pesar de la baja en turistas de enero a setiembre de este año.