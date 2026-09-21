Perú

Boletos de Machu Picchu: más de 40 agencias bajo revisión y una empresa vinculada a la concentración de más de 11.200 entradas

Según la información expuesta por la Subprefectura, los boletos vinculados a una agencia habrían sido revendidos por montos de hasta S/900 o 300 dólares

Una investigación revela que al menos ocho agencias de turismo en Cusco utilizaron bots para acaparar sistemáticamente las entradas a la ciudadela de Machu Picchu, impidiendo que turistas nacionales y extranjeros pudieran comprarlas. Se reportan pérdidas millonarias para el sector. 24 Horas
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Más de 40 agencias de turismo de Cusco quedaron bajo señalamiento por un presunto acaparamiento de boletos de ingreso a Machu Picchu. La información corresponde a operaciones registradas entre 2024 y mediados de julio de 2026 y fue presentada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, entidad que solicitó determinar las posibles responsabilidades detrás de estas operaciones.

El caso involucra también la concentración de entradas por parte de una sola agencia. De acuerdo con la información recogida por la Subprefectura de Machupicchu y la Defensoría del Pueblo de Cusco, más de 11 mil 200 boletos estarían vinculados con una misma empresa. Las entradas, según la denuncia, posteriormente fueron ofrecidas a precios superiores al valor establecido para el acceso al santuario.

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El subprefecto de Machupicchu, Michael Ugarte, informó a RPP que corresponde impulsar las denuncias respectivas por el presunto perjuicio al tesoro público y al sector turismo. También señaló que la situación podría afectar la imagen del Santuario Histórico de Machu Picchu y sostuvo que la información oficial permite avanzar hacia la identificación de las agencias involucradas.

La investigación también alcanza al sistema utilizado para la reserva de entradas antes de la implementación de la nueva plataforma. Según Ugarte, ese mecanismo permitía mantener boletos separados durante un periodo determinado mediante datos falsos o herramientas automatizadas. El procedimiento habría reducido la disponibilidad visible para los usuarios que buscaban adquirir entradas por los canales regulares.

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Sistema anterior permitió reservar entradas por varias horas

De acuerdo con la explicación proporcionada por Michael Ugarte, el antiguo sistema permitía reservar boletos durante un periodo de hasta tres horas sin que el usuario tuviera que completar de inmediato el pago. Para efectuar estas operaciones también se podían utilizar nombres falsos y herramientas automatizadas conocidas como “bots”.

Esta modalidad habría incidido en la disponibilidad de las entradas dentro de la plataforma virtual. El problema adquiría mayor relevancia durante la temporada alta, periodo en el cual la oferta diaria podía alcanzar hasta 5 mil 600 boletos para el ingreso a Machu Picchu.

La información reunida por la Subprefectura de Machupicchu y la Defensoría del Pueblo de Cusco permitió detectar una concentración superior a 11 mil 200 entradas en una sola agencia. Según los datos expuestos por Ugarte, esos boletos posteriormente habrían sido revendidos con montos de hasta 900 soles o 300 dólares.

El subprefecto señaló que corresponde determinar quiénes participaron en estas operaciones y establecer las responsabilidades que correspondan. La existencia de los registros constituye uno de los elementos que las autoridades buscan incorporar a las denuncias para que el caso sea materia de investigación.

Más de 40 agencias aparecen en los registros revisados

Ruinas de piedra de Machu Picchu entre montañas verdes y nubes, con un boleto de ingreso superpuesto en la parte derecha.
El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco comprende a más de 40 agencias de turismo señaladas por presuntas operaciones de acaparamiento. El periodo revisado abarca desde 2024 hasta mediados de julio de 2026.

La revisión busca establecer el alcance de las operaciones y diferenciar las actuaciones que podrían constituir irregularidades. La participación de las agencias deberá ser determinada mediante las investigaciones correspondientes, antes de establecer responsabilidades individuales.

El caso también coloca bajo revisión el mecanismo utilizado para acceder a los boletos durante el periodo señalado. La posibilidad de mantener reservas sin pago inmediato habría generado diferencias entre quienes accedían a la plataforma mediante procedimientos automatizados y los visitantes que intentaban conseguir entradas por las vías habituales.

Ministerio de Cultura aplica una nueva plataforma de venta

Frente a los cuestionamientos al sistema anterior, el Ministerio de Cultura puso en funcionamiento una nueva plataforma para la adquisición de boletos de ingreso a Machu Picchu. El mecanismo se encuentra en una etapa de prueba, con una marcha blanca prevista durante 30 días.

La implementación busca reducir las posibilidades de acaparamiento y establecer mayores controles sobre el proceso de adquisición. El nuevo sistema forma parte de las medidas adoptadas después de los cuestionamientos relacionados con la disponibilidad de las entradas.

La revisión de las operaciones previas y el funcionamiento de la nueva plataforma se desarrollan de forma paralela. Mientras las autoridades buscan determinar posibles responsabilidades por las operaciones detectadas, el nuevo mecanismo permanece bajo evaluación durante su periodo inicial de funcionamiento.

Venta presencial de mil boletos también presenta dificultades

Gremios turísticos advierten que venta presencial de boletos daña la imagen de Machu Picchu. Foto: composición T News/ Cusco Live - Mariana Quilca
Gremios turísticos advierten que venta presencial de boletos daña la imagen de Machu Picchu. Foto: composición T News/ Cusco Live - Mariana Quilca

La Subprefectura de Machupicchu también alertó sobre las condiciones de la venta presencial de mil boletos en Machu Picchu Pueblo. Según Michael Ugarte, el esquema previsto contemplaba cinco trabajadores en las boleterías, pero actualmente existirían dos o tres de forma permanente.

Esta situación estaría relacionada con la formación de largas filas de turistas en el punto de venta. Ante este escenario, la Subprefectura solicitó al Ministerio de Cultura adoptar medidas para mejorar la atención presencial y transparentar el proceso de entrega de las entradas.

El pedido forma parte de las acciones planteadas por la autoridad local respecto de la comercialización de boletos, tanto en el canal virtual como en el presencial. La Subprefectura también planteó medidas orientadas a contribuir con la recuperación del flujo turístico registrado antes de la pandemia.

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