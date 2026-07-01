Aeropuerto de Chinchero: MTC inicia obras preliminares para construir la torre de control

Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el inicio de las actividades preliminares para la construcción de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en la región Cusco. Se trata de una de las infraestructuras principales del futuro terminal aéreo, que busca fortalecer la conectividad nacional e internacional y ampliar la capacidad aeroportuaria de la región.

La actividad de inicio de los trabajos fue encabezada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, y contó con la participación del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, además de autoridades locales y representantes de las comunidades del área de influencia. Según destacó el MTC, la torre de control constituirá el núcleo operativo del aeropuerto y será fundamental para la gestión de las operaciones aéreas. De acuerdo con Andina Noticias, las obras estarán a cargo de la empresa Acciona Construcción.

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MTC pone en marcha obras preliminares de la torre de control del Aeropuerto de Chinchero. (Foto: Agencia Andina)

Inversión de US$ 47,9 millones y tecnología especializada

La construcción de la torre de control demandará una inversión de 47,9 millones de dólares. La infraestructura comprenderá una torre de siete niveles con una altura aproximada de 36,77 metros, desarrollada sobre un área de 4.110 metros cuadrados, además de un edificio anexo de dos niveles que funcionará como centro de control.

Según información difundida por Andina Noticias, el complejo albergará áreas de navegación aérea, salas técnicas y administrativas, espacios de apoyo y servicios complementarios. Asimismo, contará con tecnología especializada para la gestión integral del tránsito aéreo, incluyendo sistemas de monitoreo en tiempo real, respaldo energético y equipamiento diseñado para garantizar la continuidad de las operaciones durante las 24 horas, incluso ante eventuales contingencias.

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Aeropuerto Chinchero. (Foto: X/@MTC_GobPeru)

Tendrá capacidad para operar hasta 15 aeronaves simultáneamente

El MTC informó que la nueva torre de control permitirá gestionar de manera simultánea hasta 15 aeronaves, integrar 12 mangas de abordaje y facilitar la operación de vuelos internacionales directos desde el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Además, la infraestructura incorporará un diseño con alta resistencia sísmica y tecnología para operar en condiciones de “aire ralo”, propias de la altitud de Cusco. Según informó Andina Noticias, dispondrá de un sistema de alta precisión que permitirá controlar aeronaves dentro de un radio aproximado de cuatro kilómetros. La culminación de la obra está prevista para finales de 2027.

Aeropuerto Internacional de Chinchero: comienzan los trabajos para levantar la torre de control. (Foto: Agencia Andina)

Aeropuerto busca impulsar el turismo y la economía del Cusco

Una vez concluido y puesto en funcionamiento, el Aeropuerto Internacional de Chinchero contribuirá a ampliar la capacidad aeroportuaria del Cusco y fortalecer las conexiones nacionales e internacionales de la región. El proyecto también busca consolidar al departamento como un centro estratégico para el transporte aéreo en el sur del país.

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Según proyecciones del MTC, el nuevo terminal impulsará el crecimiento del turismo en Cusco con un incremento estimado de hasta 40 % durante su primer año de operación. Asimismo, favorecerá el desarrollo de actividades vinculadas al comercio y los servicios, fortaleciendo el posicionamiento de la región como uno de los principales destinos turísticos y económicos del Perú.

Imagen cedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú que muestra una maqueta virtual de cómo se verá el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC), en Cusco (Perú). EFE/Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú