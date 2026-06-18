Cusco espera cerca de 200 mil turistas en junio, pero sector advierte que problemas de conectividad y obras afectan la experiencia de los visitantes

Cusco atraviesa una de sus temporadas turísticas más importantes por las celebraciones de junio.

Durante junio, Cusco concentra una intensa actividad turística y cultural que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros. La demanda por participar en las celebraciones tradicionales de la ciudad mantiene una elevada ocupación en los servicios vinculados al sector, mientras distintas instituciones proyectan una importante llegada de turistas durante las festividades.

Sin embargo, el incremento del flujo de visitantes coincide con una serie de dificultades relacionadas con la infraestructura y el transporte. Representantes del sector turístico advierten que la capacidad de recepción de la región enfrenta limitaciones que requieren atención de las autoridades para garantizar una experiencia adecuada a quienes llegan a la ciudad.

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En una entrevista en Canal N, el presidente de la Cámara de Turismo del Cusco, Carlos González, expuso las principales preocupaciones del sector. Entre ellas destacó las condiciones de conectividad aérea y terrestre, así como la falta de criterios unificados para medir el movimiento turístico en la región.

Diferencias en las estimaciones sobre la llegada de visitantes

Miles de turistas y ciudadanos se congregarán en Cusco para presenciar el ritual ancestral en honor al dios Sol.. - Crédito: Andina

Uno de los temas expuestos por Carlos González corresponde a las cifras relacionadas con el número de turistas que visitan Cusco durante junio. Según indicó, existen diferencias entre los cálculos difundidos por diversas entidades.

De acuerdo con el dirigente, mientras algunas autoridades estiman la llegada de 300 mil visitantes, el Observatorio de la Cámara de Comercio del Cusco reporta una cifra cercana a 180 mil. Para González, esta situación refleja la ausencia de una metodología común para la medición del sector turístico.

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El representante sostuvo que “no hay una unificación de criterios estadísticos en nuestro país” y señaló que los datos varían según la institución que los emite. También afirmó que “mientras que no tengamos una política nacional de turismo clara y una medición acertada del sector, todo va a quedar en el campo de las suposiciones”.

Según el estimado citado por la Cámara de Comercio, la cifra final de visitantes durante el mes podría acercarse a los 200 mil turistas.

La conectividad aparece como principal desafío

Cada espacio del Inti Raymi guarda un mensaje ancestral. Qorikancha representa la adoración solar; Haukaypata, el encuentro político; Sacsayhuamán, el clímax del rito con danzas y ofrendas. (Andina)

La Cámara de Turismo considera que el crecimiento del flujo turístico exige mejoras en la infraestructura de transporte. Carlos González indicó que la conectividad constituye uno de los principales retos para la región.

Durante la entrevista, explicó que resulta necesaria una mayor inversión en frecuencias aéreas y en el mejoramiento de las carreteras. Según manifestó, las comunicaciones terrestres requieren intervención estatal debido a que varias vías no presentan condiciones adecuadas para el tránsito.

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El dirigente también señaló que las obras ejecutadas en distintos puntos de la ciudad generan restricciones vehiculares en una etapa de alta demanda turística. En ese contexto, pidió mayor previsión por parte de las autoridades responsables de la planificación urbana y del transporte.

Infraestructura hotelera y oferta de alojamiento

El incremento de visitantes genera una fuerte demanda de hospedaje. Según informó González, Cusco cuenta con más de mil establecimientos de alojamiento formal.

A esa oferta se suman inmuebles comercializados mediante plataformas digitales. Aunque no existe un registro oficial de estas unidades, el presidente de la Cámara de Turismo estimó que podrían operar alrededor de 600 alojamientos ofertados mediante Airbnb dentro de la ciudad.

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El representante empresarial destacó que el turismo impulsa diversas actividades económicas de la región. Indicó que su impacto alcanza a sectores como la agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios, debido a la demanda generada por los visitantes.

Estado de las carreteras preocupa al sector turístico

Las condiciones de las rutas que conectan Cusco con el Valle Sagrado también formaron parte de la entrevista. González señaló que varias vías presentan deterioro y requieren trabajos de mejoramiento.

Al referirse a los accesos utilizados por turistas y residentes, afirmó: “Tienes que escoger qué paisaje lunar te gusta más”, en referencia al estado de algunas carreteras. Además, sostuvo que la inversión pública debe priorizar la calidad y seguridad de la infraestructura vial.

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El presidente de la Cámara de Turismo consideró que la accesibilidad beneficia tanto a los visitantes como a la población local. Según explicó, los destinos turísticos competitivos necesitan servicios adecuados para quienes residen en ellos.

Obras urbanas generan preocupación en zonas turísticas

Obras en la plaza de San Blas generan malestar entre comerciantes y vecinos por la reducción del turismo. Municipalidad del Cusco

Otro de los puntos abordados fue la situación de la plazoleta de San Blas. González indicó que la fuente de agua ubicada junto a la iglesia del sector todavía no concluye su proceso de intervención.

Según explicó, vecinos y empresarios turísticos afrontan un largo periodo de afectación debido a las obras ejecutadas en la zona. También mencionó intervenciones en distintos sectores de la avenida de la Cultura y en áreas del distrito de Wanchaq.

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Para el dirigente, estas situaciones afectan la conectividad y la imagen urbana de la ciudad durante una etapa clave para el turismo.

Agenda cultural concentra actividades durante junio

Pese a las dificultades señaladas, la programación festiva continúa como uno de los principales atractivos de la temporada. Carlos González destacó que Cusco desarrolla actividades culturales y artísticas a lo largo de todo el mes.

El representante invitó a los visitantes a revisar la programación difundida por la Municipalidad del Cusco, la Gerencia Regional de Turismo y otras instituciones vinculadas a la organización de las celebraciones.

Además de los eventos tradicionales, la ciudad prepara un espectáculo de drones anunciado para los próximos días. Sobre esta presentación, González indicó que los detalles permanecen en reserva, aunque aseguró que “va a ser un espectáculo como nunca se ha presentado en el Cusco”.

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