Los envíos por courier o servicio postal con un valor de hasta 200 dólares no pagan tributos de importación.

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Miles de peruanos prevén aprovechar las ofertas de Black Friday para comprar productos por internet o durante viajes al exterior. Antes de confirmar un pedido o regresar al país con equipaje, conviene conocer qué artículos pueden ingresar sin trámites, cuáles pagan tributos y cuáles exigen autorización previa. ¿Qué debe revisar un comprador para evitar demoras o retenciones en la Aduana?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recomendó consultar el Asistente Aduanero Virtual antes de adquirir mercancías fuera del país. La herramienta detalla los productos prohibidos, los restringidos y los requisitos para llevarlos en el equipaje o recibirlos por correo y courier.

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Y es que plataformas como Temu, Amazon y AliExpress suelen concentrar ofertas durante el Black Friday, una de las fechas de mayor movimiento para las compras en línea previas a Navidad.

Las compras de hasta USD 200 no pagan tributos

Las adquisiciones realizadas por internet que llegan al Perú por servicio postal o courier están libres de tributos cuando el valor FOB, es decir, el valor declarado de la mercancía antes de los gastos de transporte y seguro, no supera los USD 200.

Cuando el producto cuesta más de USD 200 y hasta USD 2.000, el comprador debe pagar los tributos que correspondan. Si la compra supera los USD 2.000, será necesaria la intervención de una agencia de aduana. ¿Cómo se demuestra el valor real de un producto ante las autoridades?

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La Sunat aconsejó guardar facturas, comprobantes de pago y confirmaciones de compra. Estos documentos permiten sustentar el precio declarado ante la Aduana y pueden acelerar el despacho de la mercancía.

Las adquisiciones que superan el valor de 2.000 dólares exigen la intervención de una agencia de aduana para su despacho.

Medicinas, cosméticos y equipos electrónicos tienen reglas específicas

No todos los productos pueden ingresar de la misma forma. Algunos requieren autorización de entidades públicas antes de su importación o traslado al país. Entre ellos figuran medicamentos, vitaminas, equipos médicos, alimentos, bebidas y determinados dispositivos electrónicos.

Los teléfonos celulares que se compren en el exterior deben contar con un certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El comprador puede revisar si un modelo está autorizado en los portales del ministerio antes de concretar la operación. ¿Qué sucede si el equipo móvil no figura en el registro de homologación?

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Los teléfonos celulares deben contar con un certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En el caso de medicinas, vitaminas y equipos médicos, se requiere una autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). El trámite puede realizarse en línea mediante la plataforma de Digemid o la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Para uso personal, se permite el ingreso de hasta cuatro unidades de cosméticos o productos sanitarios sin Registro Sanitario. Si los artículos tienen un fin comercial, las exigencias cambian y pueden requerir autorizaciones adicionales.

Los alimentos y bebidas deben revisarse antes de la compra

Quienes planeen traer alimentos o bebidas para vender en el Perú deben consultar previamente a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). Estas entidades establecen condiciones sanitarias y fitosanitarias según el tipo de mercancía.

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También hay bienes cuyo ingreso está prohibido. La Sunat mencionó las autopartes usadas y las bebidas producidas fuera del Perú que utilicen la denominación “pisco”. ¿Conviene esperar a que el producto llegue para confirmar si tiene restricciones?

La recomendación es verificar la condición de la mercancía antes de pagarla. El Asistente Aduanero Virtual de Sunat concentra información sobre productos permitidos, restringidos y prohibidos.

Los pasajeros que retornan al Perú pueden ingresar bienes libres de impuestos por un valor máximo de 500 dólares en su equipaje.

Cada viajero puede ingresar bienes por USD 500

Los pasajeros que regresen al Perú pueden traer bienes para uso o consumo propio, además de regalos, por un valor de hasta USD 500, siempre que no exista evidencia de que serán destinados al comercio.

Cada persona puede ingresar sin impuestos dos teléfonos celulares, una tablet y una laptop. Para evitar inconvenientes, la Sunat sugirió registrar en la oficina de Aduanas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez los dispositivos que el viajero lleva al salir del país. Todos los equipos móviles deben estar homologados por el MTC.

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Para revisar requisitos y condiciones, los usuarios pueden consultar el Asistente Aduanero Virtual y el portal Bienvenido al Perú.