El puerto de Chancay articula la estrategia de Perú para captar inversiones de Asia en infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial.

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El intercambio entre Perú y China acumuló USD 48.694 millones entre enero y septiembre de 2026, una cifra equivalente al 93,2% del comercio bilateral registrado durante todo 2025. El resultado anticipa que la relación comercial podría superar este año el récord alcanzado en el período anterior.

Las estadísticas del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), muestran que el flujo comercial entre ambos países creció 30,6% frente a los USD 37.273 millones contabilizados entre enero y septiembre de 2025.

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Durante todo el año pasado, el intercambio bilateral sumó USD 52.250 millones. De mantenerse la tendencia de los primeros nueve meses, el comercio entre ambos mercados cerraría 2026 por encima de ese resultado.

“Esta evolución evidencia el dinamismo de la relación comercial bilateral y anticipa que, de mantenerse esta tendencia durante el último trimestre, el intercambio podría superar el resultado del año anterior”, afirmó Óscar Quiñones, jefe del Idexcam.

La minería concentró 29.129 millones de dólares de las ventas peruanas a China en los primeros nueve meses de 2026.

Las exportaciones mineras concentraron más de USD 29.000 millones

Las exportaciones peruanas al mercado chino ascendieron a USD 31.306 millones entre enero y septiembre, con una expansión interanual de 31,3%. La minería explicó la mayor parte de esos envíos, con USD 29.129 millones y un incremento de 38% respecto del mismo período de 2025.

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China recibió el 48,16% de las exportaciones mineras peruanas durante los primeros nueve meses del año. En 2025, esa participación fue de 50,08%, según los datos de la CCL.

A distancia de la actividad minera, las exportaciones pesqueras alcanzaron USD 1.453 millones. Los despachos agrarios, que incluyen productos tradicionales y no tradicionales, sumaron USD 272 millones.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, destacó durante su visita a Shenzhen que China es el principal socio comercial de Perú y planteó la necesidad de ampliar la oferta exportable hacia ese destino. La mandataria mencionó productos agrícolas, café, cacao y artesanías como sectores con margen para aumentar su presencia en el mercado chino.

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Fujimori también invitó a empresas asiáticas a considerar a Perú como una plataforma logística para Sudamérica, con el puerto de Chancay como uno de los ejes de esa estrategia. “Esperamos que no solo China, sino toda Asia, vea a Perú como la puerta de entrada a Sudamérica”, señaló en declaraciones a China Media Group.

La presidenta Keiko Fujimori propuso en Shenzhen ampliar la oferta exportable hacia China con café, cacao y artesanías. GREG BAKER/Pool via REUTERS

Las importaciones desde China crecieron 29,4% en nueve meses

Las importaciones peruanas desde China llegaron a USD 17.387 millones entre enero y septiembre, un aumento de 29,4% frente al mismo tramo de 2025. El monto ya representa el 92,7% de los USD 18.754 millones importados durante todo el año pasado.

Entre los productos con mayor valor de compra figuran los teléfonos celulares, que superaron USD 1.000 millones, y los vehículos, con más de USD 918 millones.

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El peso de China en las exportaciones mineras y en el abastecimiento de bienes para el mercado peruano consolida su posición dentro de la relación económica bilateral. La ampliación de la infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial forma parte de la agenda que Perú busca presentar a inversores chinos y de otros países asiáticos.